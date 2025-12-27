तान्या मित्तलचा धक्कादायक खुलासा! कंडोम फॅक्टरीची मालकीण

सोशल मीडियावर मोठी लोकप्रियता असलेली तान्या मित्तल ही सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. भारतातील आघाडीच्या इन्फ्लुएन्सर्सपैकी एक म्हणून ओळखली जाणारी तान्या बिग बॉसच्या मंचावर ट्रॉफी जिंकू शकली नसली, तरी तिचा आत्मविश्वास, स्पष्टवक्तेपणा आणि कायम चेहऱ्यावर असलेलं हास्य यामुळे तिनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र, शोदरम्यान आणि शोबाहेरही तिच्या आलिशान जीवनशैलीबाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे तिला प्रचंड टीका, ट्रोलिंग आणि अविश्वासाला सामोरं जावं लागलं.
तान्याने स्वतःकडे अनेक बॉडीगार्ड्स असल्याचं, लक्झरी कार्सचा ताफा आणि आलिशान बंगला असल्याचं सांगितल्यानंतर अनेकांनी तिचे दावे खोटे असल्याचा आरोप केला. सोशल मीडियावर तिची खिल्ली उडवण्यात आली आणि तिच्या संपत्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं. मात्र, आता तान्या मित्तलने कंडोम उत्पादन करणाऱ्या फॅक्टरीची मालक असल्याचा धक्कादायक खुलासा करत या सर्व टीकाकारांना थेट उत्तर दिलं आहे.
याआधी तान्या मित्तलने तिचा स्वतःचा कपड्यांचा ब्रँड असल्याचं जाहीर केलं होतं. हा व्यवसाय सुरू असतानाच ती कंडोम उत्पादन क्षेत्रातही सक्रिय असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. न्यूज पिंचला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत तान्याने तिच्या कंडोम फॅक्टरीचा सविस्तर दौरा घडवून आणला. या दौऱ्यात कच्च्या मालापासून ते अंतिम उत्पादनापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया तिनं माध्यमांसमोर उलगडून दाखवली. फॅक्टरीतील पॅकेजिंग, दर्जा तपासणी, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि उत्पादन यंत्रणेबाबत तिनं सविस्तर माहिती दिली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून येथे उत्पादन केलं जातं, असं सांगत तिनं या यंत्रसामग्री जगातील विविध देशांतून आयात केल्याचंही स्पष्ट केलं. तसेच, उत्पादनाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा असून प्रत्येक उत्पादन काटेकोर तपासणीअंतीच बाजारात पाठवलं जात असल्याचंही तिनं नमूद केलं.
तान्याने सांगितलं की, तिच्या या फॅक्टरीत मोठ्या संख्येने कर्मचारी कार्यरत असून त्यामुळे अनेक कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. हा व्यवसाय केवळ नफ्यासाठी नसून समाजाला रोजगार देण्याचं माध्यम असल्याचंही ती म्हणाली. कंडोम फॅक्टरीसारखा व्यवसाय अपारंपरिक असल्याचं मान्य करत, अनेकजण आजही या विषयावर मोकळेपणाने बोलायला कचरतात, असं तिनं स्पष्ट केलं.
दौऱ्यादरम्यान फॅक्टरीतील कर्मचाऱ्यांनी तान्याला ‘बॉस’ म्हणून संबोधलं आणि ती केवळ एकच नव्हे तर अनेक फॅक्टरींची मालक असल्याची माहिती दिली. यामुळे तिच्या संपत्तीबाबत सोशल मीडियावर पसरवण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचं अधोरेखित झालं. तान्या खोटे दावे करत असल्याचं म्हणणाऱ्यांना या दौऱ्यामुळे थेट उत्तर मिळालं आहे.
तान्याने सांगितलं की, बिग बॉसच्या प्रवासात ज्या लोकांनी तिच्यावर विश्वास ठेवला, तिला पाठिंबा दिला, त्यांच्यासाठीच तिनं आपलं घर आणि कार्यस्थळ दाखवण्याचा निर्णय घेतला. तिच्या समर्थकांनी सत्य माहीत नसतानाही तिच्या बाजूने उभं राहत, तिच्यावर विश्वास दाखवला. मात्र, त्यामुळे त्यांनाही ‘खोटी मुलगी’ला पाठिंबा देत असल्याच्या आरोपांमुळे ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला, असं तिनं भावनिक शब्दांत सांगितलं.
तान्याने खुलासा केला की, घरात असताना तिला सलग अनेक दिवस मानसिक दबावाखाली ठेवलं गेलं. दर आठवड्याला तिच्या वक्तव्यांची खिल्ली उडवली जात होती आणि वीकेंड एपिसोड्समध्येही तिची थट्टा केली जात होती. तरीही, आपण खचून न जाता आत्मविश्वास कायम ठेवला, असं ती म्हणाली. आज तान्या मित्तलचा हा खुलासा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून, अनेकांनी तिच्या धाडसाचं आणि स्पष्टवक्तेपणाचं कौतुक केलं आहे. ट्रोलिंग आणि टीकेपलीकडे जाऊन स्वतःचं सत्य मांडण्याचं धैर्य तान्याने दाखवून दिलं आहे.