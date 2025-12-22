English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तान्याच्या आईने कॅमेरासमोर येत सर्वांची बोलती बंद केली!

Have you seen Tanya Mittals Mother :  तान्या मित्तलवर टीका करणाऱ्यांना तान्याच्या आईने पहिल्यांदाच कॅमेरासमोर येऊन दिले धडे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 22, 2025, 04:37 PM IST
बिग बॉस मराठी सीझन 5 ने यंदा प्रेक्षकांना ड्रामा, भांडण, मजामस्ती, मैत्री आणि दुश्मनीचे सर्व प्रकार दाखवले. या सीझनचा विजेता गौरव खन्ना ठरला असला तरी, तान्या मित्तल हे नाव या सीझनमध्ये चर्चेचा एक विशेष विषय बनलं. तान्याच्या महागड्या लाइफस्टाइल, तिच्या शौक, आणि 'माझ्या किचनमध्ये लिफ्ट आहे' अशा दाव्यांमुळे तिला सोशल मीडियावर नेहमीच ट्रोल केलं जातं होतं. त्यातच तिचे श्रीमंतीचे दावे आणि तिच्या जीवनशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे अनेक कमेंट्स आले. काही लोकांनी तिला 'फेकू' म्हटलं, तर काहींनी तिची खिल्ली उडवली.

पण आता, तान्याच्या आईने पहिल्यांदाच कॅमेरासमोर येऊन या सर्व आरोपांना उत्तर दिलं आहे. एका मुलाखतीत तान्याच्या आईने सांगितलं की, 'तान्याने घरात जे काही बोललं ते 100 टक्के सत्य होतं. लोकांना वाटलं की तान्या दिखावा करत आहे, पण ती जे बोलली त्यात एकही असत्य गोष्ट नाही. आमच्याकडे खरंच महागड्या गाड्या आहेत, मोठं घर आहे आणि त्याच्या सोयीसुविधाही आहेत. ती जी गोष्ट सांगत होती, ती खरी होती, पण केवळ तिच्या श्रीमंतीमुळे तिला टार्गेट केलं गेलं. हे पाहून आम्हाला खूप त्रास झाला.'

सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे व्हिडिओ

सोशल मीडियावर तान्याच्या घराचे आणि गाड्यांचे व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहेत, ज्यामुळे तिच्या बोलण्यावरून तिचे दावे खरे ठरत आहेत. लोक तिच्या घराच्या आणि गाड्यांच्या प्रतिमांवर प्रतिक्रिया देत आहेत, आणि त्यातून तान्याचे काही दावे सत्य असल्याची पुष्टी होत आहे. यामुळे, तान्याच्या आईने दिलेल्या स्पष्टीकरणाचा आधार आणखी बळकट झाला आहे.

तान्याच्या आईचा भावूक प्रश्न

तान्याच्या आईने मुलाखती दरम्यान तिला आलेल्या मानसिक त्रासावर भाष्य करत भावूक होऊन एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. ती म्हणाली, 'बिग बॉसच्या मेकर्सला माझा एकच प्रश्न आहे की, फक्त तान्याचं टार्गेट का करण्यात आलं? ती रडली तरी तिला बोललं गेलं, हसली तरी तिला टोमणे मारले गेले, आणि शेवटी तिला अंगावर पाणी फेकण्यापर्यंत मजल गेली. जर तान्याची काही चूक असती तर आम्ही ते मान्य केलं असतं, पण ती काही चुकीचं करत नव्हती.'

तान्याच्या आईने तिच्या मुलीच्या मानसिक स्वास्थ्याची चिंता व्यक्त केली. "आम्ही संपूर्ण कुटुंबाने रात्री-रात्री जागून तिच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत विचार केला. घरात तिच्यावर होणारा मानसिक त्रास पाहून आम्हाला खूप चिंता वाटत होती. आम्ही तिच्या सुरक्षिततेला महत्त्व दिलं, पण तिच्या या त्रासामुळे आम्ही खूप अशांत झालो," असं ती म्हणाली.

तान्याच्या संगोपनाबद्दल आईचे अभिमानपूर्ण शब्द

तान्याच्या आईने मुलाखतीत तिच्या संगोपनाबद्दल देखील काही महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. तान्याला केवळ तिच्या आई-वडिलांनीच नाही, तर तिच्या काका, काकू, मामा आणि मावशींनी देखील तान्याला पोटच्या पोरासारखं वाढवलं आहे. 'तान्याच्या मिडल काकूंनी तिला 'राम-राम' म्हणायला आणि देवाच्या प्रार्थना करायला शिकवलं, तर तिच्या लहान काकांनी तिला शिस्त आणि तासनतास अभ्यास करण्याची गोडी लावली. ती खूप चांगली, शिस्तबद्ध मुलगी आहे, आणि घरात तिला चिडवलं गेलं तेच तिच्या संस्कारांचे प्रतिबिंब होते,' असं तान्याच्या आईने अभिमानाने सांगितलं.

तान्याच्या आईने तान्याच्या मुलाखतीमध्ये दिलेल्या या स्पष्ट आणि भावुक उत्तरामुळे तान्याच्या संस्कार, वागणूक आणि जीवनशैलीच्या संदर्भात लोकांच्या मनात एक वेगळाच दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे. तान्या एक खूप शिस्तप्रिय आणि संस्कारी मुलगी आहे, ज्याला तिच्या घरच्या लोकांनी त्यांच्या प्रेमाने, शिस्तीने आणि आदर्शांनी वाढवलं आहे. तान्याच्या आईच्या या स्पष्ट स्पष्टीकरणामुळे तान्याला ट्रोल करणाऱ्या लोकांना तिच्या कुटुंबाच्या पाठीमागील सत्य समजून घेतलं आहे. तान्याने तिच्या परिवाराच्या प्रेमाचा आणि संस्कारांचा आदर करत त्याची प्रशंसा केली आहे. तिच्या आईच्या शब्दांनी तान्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर होणाऱ्या टीकेला मोठं उत्तर दिलं आहे.

About the Author

कावेरी पिंपळे

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

