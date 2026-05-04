तारा सुतारिया आणि आदित्य रॉय कपूर एकमेकांना डेट करत आहेत, अफवांमध्ये किती तथ्य?

Tara Sutaria Aditya Roy Kapur Dating : सोशल मिडियावर सध्या आदित्य रॉय कपूर आणि तारा सुतारिया हे दोघे एकमेकांना डेटिंग करत आहेत अशा चर्चा सुरु आहेत. त्यामुळे या अफवांमध्ये किती तथ्य आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 4, 2026, 02:37 PM IST
Photo Credit - Social Media

Tara Sutaria Aditya Roy Kapur Dating : 2025 पासून तारा सुतारिया ही तिच्या वैयक्तिक जीवनांमुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. मागील काही महिन्यांपूर्वी ती अभिनेता वीर पहारिया सोबत अनेकदा चर्चेत पाहायला मिळाली, त्याचबरोबर तिने सोशल मिडियावर देखील काही फोटो तिचे आणि वीर पहारियाचे शेअर केले होते. आता अभिनेत्री तारा सुतारिया ही आणखी एकदा चर्चेत आली आहे. तारा सुतारिया हिचे आदित्य रॉय कपूरसोबत नाव जोडले जात आहे, अलीकडेच अनन्या पांडे आणि आदित्य रॉय कपूर हे दोघे डेट करत होते अशा चर्चा सुरु होत्या पण आता तारा सुतारिया आणि आदित्य रॉय कपूर हे दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत, असे सांगितले जात आहे. यामध्ये किती तथ्य आहे यासंदर्भात वाचा. 

तारा सुतारिया आणि वीर पाहारिया यांचा ब्रेकअप झाला आहे अशी वृतांची माहिती आहे. पण त्यांनी दोघांनी आतापर्यत यावर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही. आदित्य रॉय कपूर आणि अनन्या पांडे यांचा देखील ब्रेकअपच्या बातम्या समोर आल्या होत्या, आता तारा सुतारिया आणि आदित्य रॉय कपूर यांचे नाव जोडले जात आहे. मागील वर्षाच्या शेवटी एपी ढिल्लनच्या मुंबईतील कॉन्सर्टमध्ये तारा आणि वीर दोघेही दिसले होते यावेळी या दोघांनी सोशल मिडियावर देखील व्हिडिओ शेअर केले होते. यावेळी या दोघांचे नाते घट्ट असल्याचे मानले जात होते. यावेळी स्टेजवर तारा आणि एपी ढिल्लनच्या जवळीकमुळे वीर पाहारियाची प्रतिक्रिया व्हायरल झाली होती, यावेळी नेटकऱ्यांनी निष्कर्ष काढला होता. 

तारा आणि आदित्यच्या डेटिंगच्या अफवा का झाल्या सुरु?

अभिनेत्री तारा सुतारिया अभिनेता आदित्य रॉय कपूर हे दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत या अफवा का सुरु झाल्या? फिल्मफेअरच्या वृतांनी माहिती दिली आहे की, तारा सुतारिया अभिनेता आदित्य रॉय कपूर हे दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत. तर याआधी देखील मागील काही महिन्यांपासून तारा सुतारिया ही तिचे रिलेशन वीर पाहारिया सोबत असताना ती चर्चेत होती. आता दोन्ही चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे, या फक्त सध्या चर्चा सुरु आहेत कारण या चर्चांना अजुनपर्यत दुजोरा मिळालेला नाही. दोन्ही कलाकारांनी अजुनपर्यत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

तार आणि वीर या दोघांनी आतापर्यत त्याच्या नात्याला फुलस्टाप लागला आहे याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही. आता या अफवांमध्ये आणि वृतांमध्ये किती तथ्य आहे यासंदर्भात वेळ आल्यावरच कळेल. ज्यामुळे हा सध्या मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वाधिक चर्चित विषयांपैकी एक बनला आहे.

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

