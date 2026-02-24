English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आलिशान सजावट, स्टायलिश इंटिरिअर! Tara Sutaria चं नवं घर पहिलं का? फोटो शेअर करत दिली गुड न्यूज

Tara Sutaria Buy's new Home: तारा सुतारियाचं नवीन घर खूप आकर्षक आहे, आणि अभिनेत्रीने त्याचे फोटो शेअर करून चाहत्यांना दाखवले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 24, 2026, 08:09 AM IST
मुंबईत आपलं हक्काचं घर असावं, हा स्वप्न फक्त सामान्य माणसाचाच नाही तर सेलिब्रिटींचाही आहे. प्रत्येकजण आपल्या परीने त्यासाठी मेहनत करतो, काही जणांना त्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करावे लागतात, तर काहींना योग्य संधी मिळाल्याने स्वप्न साकार होतं. अशातच लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री Tara Sutariaचं पहिल्याच घराचं स्वप्न अखेर पूर्ण झाले आहे. नुकतंच तिने सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करून चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आणि घराच्या काही भागांची झलकही पाहायला दिली.

तारा सुतारियाचं नाव प्रेक्षकांसाठी काही नवीन नाही. स्टुडंट ऑफ द इयर या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि त्या पहिल्याच चित्रपटाने तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. तिच्या ग्लॅमरस लुक, अभिनय कौशल्य आणि आकर्षक व्यक्तिमत्वामुळे तिला तरुण प्रेक्षकांमध्ये विशेष लोकप्रियता मिळाली आहे. अनेकदा तारा तिच्या प्रोफेशनल कामगिरीसह वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असते. आता तिच्या नव्या घरामुळे तिला पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या लक्षात आणलं आहे.

सोशल मीडियावर तारा सुतारियाने 'नवीन सुरुवात...' असा कॅप्शन देत आपल्या पहिल्यावहिल्या घराची झलक चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. प्रशस्त हॉल, आलिशान इंटिरिअर, आकर्षक फर्निचर आणि आधुनिक सजावटीने तिचं घर अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. घरातील प्रत्येक खोलीत तिने खास सजावट केली असून, फोटो पाहिल्यावर असे जाणवत आहे की तारा फक्त घर खरेदी केलेली नाही तर त्यात आपली ओळखही रुजू केली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ताराच्या या नव्या घराच्या आनंदात तिचे चाहतेही सहभागी झाले आहेत. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी तिच्या घराबद्दल कौतुक व्यक्त केले, तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक सेलिब्रिटींनीही तिला शुभेच्छांचा वर्षाव केला. तिच्या घराच्या या फोटो पोस्टवर हजारो लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअर्स झाले असून, चाहत्यांनी तारा आणि तिच्या सजावटीबाबत भरभरून आनंद व्यक्त केला आहे.

ताराचे करिअर अनेक यशस्वी टप्प्यांनी भरलेले आहे. स्टुडंट ऑफ द इयर, मराठीत नसलं तरी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कामगिरी, टिव्ही आणि संगीत कार्यक्रमातील उपस्थिती, तसेच ग्लॅमरस इमेज यामुळे ती कायम चर्चेत राहते. या नव्या घराच्या माध्यमातून तिने केवळ वैयक्तिक यश दाखवले नाही, तर स्वतःच्या मेहनत आणि स्वप्नांची पूर्तता साधण्याचं उदाहरण देखील दिलं आहे.

घर खरेदी करणं आणि सजवणं ही फक्त आर्थिक बाब नाही, तर ती व्यक्तिमत्वाचा आणि स्टाइलचा प्रतीक देखील असते. तारा सुतारियाने तिच्या घरात आपल्या आवडीनुसार सजावट केली आहे, ज्यामध्ये आधुनिक फर्निचर, आकर्षक लाईटिंग आणि प्रशस्त हॉलची विशेष व्यवस्था दिसून येते. घरातील प्रत्येक कोपरा तिच्या शैलीला अनुरूप सजवलेला असून, चाहत्यांसाठी फोटो पाहणं एक अनुभव ठरतो.

नवीन घरामुळे तारा वैयक्तिक आणि प्रोफेशनल आयुष्यातही एक नवीन अध्याय सुरू करते आहे. हा टप्पा तिच्यासाठी फक्त एक वास्तू नाही, तर मेहनत, स्वप्न आणि यशाचे प्रतीक आहे. तिच्या चाहत्यांसाठी हा क्षण विशेष आहे, कारण त्यांनी तारा स्टार्टपासून आजपर्यंत फॉलो केलेले आहे आणि आता तिच्या यशाची झलकही पाहत आहेत.

संपूर्णपणे सांगायचं झालं, तर तारा सुतारियाचं नव्या घराचं स्वप्न साकार झालं आहे, तिच्या चाहत्यांना आनंद देत आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील इतर कलाकारांमध्येही प्रेरणा निर्माण करत आहे. हा टप्पा तारा सुतारियाच्या आयुष्यात नवीन ऊर्जा, नवीन सुरुवात आणि यशाची आणखी एक दखल ठरतो आहे.

