ब्रेकअपनंतर तारा सुतारियाची पहिली पोस्ट; 'Toxic'चा पोस्टर केला शेअर !

मुंबई – छोट्या पडद्यावरून बॉलिवूडपर्यंत झेप घेतलेली अभिनेत्री तारा सुतारिया आणि अभिनेता वीर पहाडिया यांच्यातील ब्रेकअपच्या चर्चांमुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. या चर्चांदरम्यान शनिवारी तारा यांनी सोशल मीडियावर आपली पहिली पोस्ट शेअर केली आणि त्यात त्यांनी अभिनेता यशसोबत येणाऱ्या आगामी चित्रपट **‘टॉक्सिक’**चे पोस्टर प्रदर्शित केले.
तारा यांनी पोस्टमध्ये सांगितले की चित्रपटाच्या टीझरला 24 तासांत सर्व प्लॅटफॉर्मवर एकूण २० कोटींपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. पोस्टरमध्ये यश हातात रायफल घेऊन उभा दिसत आहे, तर पार्श्वभूमी लाल रंगाची आहे. पोस्ट शेअर करताना तारा ने चाहत्यांना चित्रपटाबद्दल उत्साह वाढवला आणि चाहत्यांना आगामी सिनेमासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले.
दरम्यान, शनिवारी वीर पहाडिया मुंबईतील कलिना विमानतळावर पाहिला गेला. त्याच्यासोबत त्याचा भाऊ शिखर पहाडिया आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर होते. यापूर्वी फिल्मफेअरच्या अहवालानुसार, तारा आणि वीर यांचं नातं संपल्याचे सांगितले गेले होते. सूत्रांनुसार, दोघांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण ब्रेकअपचे अधिकृत कारण अद्याप स्पष्ट नाही.
तारा आणि वीर यांची डेटिंग 2025 च्या सुरुवातीला सुरू झाली होती. दोघांना अनेकदा खाजगी कार्यक्रमांमध्ये एकत्र पाहिले गेले होते. मार्च 2025 मध्ये दोघांनी एका फॅशन इव्हेंटमध्ये हजेरी लावली होती, तसेच गणेश चतुर्थीच्या सणानिमित्त दोघे एकत्र दिसले होते. यामुळे त्यांच्यातील नात्याबाबत प्रेक्षकांमध्ये आणि मिडियात चर्चांची उधळण झाली होती.
अलीकडेच डिसेंबर 2025 मध्ये मुंबईत आयोजित एपी ढिल्लोंच्या एका कॉन्सर्टचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये तारा स्टेजवर एपीसोबत परफॉर्म करताना दिसली, ज्यामध्ये एपीने तिला मिठी मारली आणि गालावर चुंबन दिले. या व्हायरल व्हिडिओनंतर वीरच्या प्रतिक्रियेवरही चर्चेचा ढग उभा राहिला, परंतु वीरने स्पष्ट केले की व्हिडिओ चुकीच्या एडिटसह प्रसारित केला गेला आहे आणि तो प्रत्यक्षात त्या गाण्याच्या वेळी अस्वस्थ नव्हता.
वर्क फ्रंटवर, तारा लवकरच ‘टॉक्सिक’ चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात यश, कियारा अडवाणी आणि हुमा कुरेशी देखील आहेत. हा चित्रपट 19 मार्च रोजी प्रदर्शित होईल.
वीर पहाडियाची बॉलिवूडमध्ये पदार्पणाची कथा देखील चर्चेत आहे. त्याने गेल्या वर्षी अक्षय कुमारसोबत ‘स्काय फोर्स’ चित्रपटातून पदार्पण केले, ज्यात त्याने स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बोप्पैया देवैयाची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट 24 जानेवारी 2025 रोजी प्रदर्शित झाला.
तारा आणि वीरच्या ब्रेकअपने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे, तर तारा आणि तिच्या आगामी चित्रपटाबाबत उत्साह वाढला आहे. दोघांनीही अद्याप ब्रेकअपवर कोणतेही अधिकृत विधान केलेले नाही, त्यामुळे चाहत्यांना याबाबत अजूनही खरा आशय जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.