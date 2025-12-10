'तारक मेहता..'च्या चाहत्यांसाठी मोठा धक्का, 'या' कलाकाराने अचानक सोडली मालिका, निर्मात्यांवर केले गंभीर आरोप

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टीव्हीवरील लोकप्रिय मालिका ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ गेल्या 18 वर्षांपासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेमधील प्रत्येक पात्राला प्रेक्षकांची मोठी पसंती आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मालिकेमधून अनेक कलाकारांनी एकामागोमाग एक बाहेर पडत विविध कारणांमुळे निर्मात्यांवर आरोपही केले आहेत. अशातच आता या यादीत आणखी एका कलाकाराचे नाव जोडले गेले आहे. मालिकेमध्ये सुनीताची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री प्राजक्ता शिसोदे.
मालिकेमध्ये भाजी विक्रेत्या सुनीताची भूमिका प्रेक्षकांना आवडली होती. पण प्राजक्ताने आता अचानक मालिका सोडल्याची घोषणा केली आहे. त्यासोबतच तिने निर्मात्यांविरोधात काही गंभीर आरोप केले आहेत.
प्राजक्ताने आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत या मालिकेला अलविदा केल आहे. तिने या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, 'कधीही कोणासाठी आपल्या स्वाभिमानाशी तडजोड करू नका. जे तुमच्या भावनांची कदर करत नाहीत, त्यांच्यासाठी कधीही झकू नका. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’साठी धन्यवाद. महिला मंडळ टीम.
यापाठोपाठ तिने आणखी एक पोस्ट करत मालिकेच्या टीमबाबत काही धक्कादायक दावे केले. दुसऱ्या पोस्टमध्ये प्राजक्ताने लिहिले की, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा’मध्ये मला माझे सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करण्यासाठी दबाव टाकला जायचा. मी पोस्ट डिलीट केली आहे की नाही हेही ते चेक करत.
मी माझ्या सगळ्या मराठी अभिनेत्रींना विनंती करते. या मालिकेमधील सुनीताची भूमिका करू नका. कारण त्यांना वाटतं की ही भूमिका महत्त्वाची नाही. हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. आपण नोकर किंवा भाजीविक्रेत्यांच्या भूमिकेसाठी जन्मलो नाही असं तिने म्हटलं आहे.
प्राजक्ताच्या आरोपांवर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’च्या निर्मात्यांकडून किंवा टीमकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, या आरोपांमुळे मालिका पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. गेल्या काही वर्षांत या लोकप्रिय मालिकेतून अनेक दिग्गज कलाकारांनी निरोप घेतला आहे.
तारक मेहताच्या सेटवरून सतत निघून जाणाऱ्या कलाकारांमुळे मालिकेच्या कामकाजावर आणि वातावरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. प्राजक्ता शिसोदेच्या नव्या दाव्यांमुळे या चर्चांना अधिक हवा मिळण्याची शक्यता आहे.
FAQ
1) प्राजक्ता शिसोदे कोण आणि त्या मालिकेत कोणती भूमिका साकारत होत्या?
प्राजक्ता शिसोदे या मराठी अभिनेत्री असून त्या ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ मालिकेमध्ये सुनीता ही भाजी विक्रेत्या महिला साकारणाऱ्या किरकोळ पण महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसत होत्या.
2) प्राजक्ताने मालिका का सोडली?
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना आपल्या स्वाभिमानाशी तडजोड करावी लागत होती आणि त्यांच्या भावना–इमोशन्सची कदर केली जात नव्हती. यामुळे त्यांनी मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला.
3) त्यांनी इतर मराठी अभिनेत्रींसाठी काय संदेश दिला?
प्राजक्ताने विनंती केली आहे की मराठी अभिनेत्रींनी सुनीताची भूमिका करू नये, कारण या भूमिकेला तितकं महत्त्व दिलं जात नाही आणि कलाकारांना कमी लेखलं जातं, असा त्यांचा अनुभव आहे.