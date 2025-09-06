English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तारक मेहता'मध्ये नवीन दयाबेनची एन्ट्री होणार, असित मोदी म्हणाले-'आता पाणी...'

Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : टीव्हीची प्रसिद्ध मालिका 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' गेल्या 17 वर्षांपासून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. अशातच आता यामध्ये नवीन दयाबेन परत येणार असल्याची घोषणा झाली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 6, 2025, 04:32 PM IST
Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : गेल्या 17 वर्षांपासून प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन करत असलेला लोकप्रिय टीव्ही मालिका ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ अजूनही प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान राखून आहे. मालिकेमधील प्रत्येक पात्राने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. परंतु दयाबेन ही भूमिका साकारून प्रसिद्ध झालेली दिशा वकानी विशेष लोकप्रिय झाली होती. मात्र, काही काळ ब्रेक घेतल्यानंतर दिशा वकानी शोमध्ये परत आली नाही आणि त्यानंतर चाहत्यांमध्ये तिच्या परतीची प्रतीक्षा कायम आहे.

आता या प्रतीक्षेला पूर्णविराम देणारी मोठी घोषणा मालिकेचे निर्माते असित मोदी यांनी केली आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट सांगितले की, लवकरच मालिकेमध्ये नवीन दयाबेन चे आगमन होणार आहे.

असित मोदी नेमकं काय म्हणाले?

असित मोदी यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना दयाबेनच्या परतीबाबत मनमोकळेपणाने चर्चा केली. ते म्हणाले की, 'लोग मला याबाबत अनेकदा विचारतात. खरं सांगायचं तर आजपर्यंत मी हे स्पष्टपणे सांगितले नव्हते पण आता सांगतो. 2017 मध्ये दिशा वकानी यांनी मालिका सोडली तेव्हा मी खूप अस्वस्थ झालो होतो. जेठालालसोबत दयाबेन ही मालिकेमधील अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांची स्टाइल आणि बोलण्याची पद्धत देशभर लोकप्रिय झाली होती. त्यामुळे मी बराच काळ त्यांची जागा दुसऱ्याने भरून काढण्याचा विचारही केला नाही.”

'मी आणि दिशा यांचे नाते अतिशय चांगले आहे. आमच्यात कोणताही वाद नाही. मी पुन्हा तिच्यासोबत काम करू इच्छितो. तिच्या जाण्यानंतर मी प्रार्थना करत होतो की ती परत येईल. मात्र तिने कुटुंबावर लक्ष केंद्रित करणे निवडले आणि आई झाली. महामारीच्या काळात जेव्हा ती पुन्हा आई झाली तेव्हा मला जाणवले की तिच्यासाठी परत येणे सोपे नाही. तरीही आम्ही संपर्कात आहोत आणि अलीकडेच आम्ही रक्षाबंधनाचा सण एकत्र साजरा केला.'

नवीन दयाबेन शोधण्याची प्रक्रिया सुरू

असित मोदी यांनी हे देखील मान्य केले की 2022-23 पासून ते दयाबेनच्या जागी नवीन अभिनेत्री शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आमच्या मालिकेला अलीकडेच 17 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. आता परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे आणि हीच योग्य वेळ आहे शोमध्ये नवीन दयाबेन घेऊन येण्याची.

दयाबेनचे पात्र चाहत्यांच्या मनाचा तुकडा असून तिच्या परतीची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. असित मोदी यांनी दिलेली ही खात्री चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी ठरणार आहे. मालिकेला नवे वळण मिळणार असून नवीन दयाबेन कोण असणार याची उत्सुकता वाढली आहे.

