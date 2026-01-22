नेटफ्लिक्सवर ‘तस्करी’ची धूम! इमरान हाशमीने चाहत्यांना दिला प्रेरणादायक मेसेज

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Emraan Hashmi special message to fans : इमरान हाशमीच्या ताज्या वेबसीरीझने नेटफ्लिक्सवर जागतिक स्तरावर पहिला क्रमांक मिळवला आहे आणि ती सध्या मोठ्या चर्चेत आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 22, 2026, 01:18 PM IST
इमरान हाशमीच्या ‘तस्करी’ या वेब सिरीजने नेटफ्लिक्सवर धुमाकूळ घातला आहे. ही सिरीज जाहीर होताच प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला आणि तिच्या रिलीजनंतर लगेचच ती जगभरातील 9 देशांमध्ये ट्रेंडिंगमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आली आहे. 'तस्करी' सध्या 23 देशांमध्ये टॉप 10 मध्ये स्थान मिळवून सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या सिरीजेसपैकी एक बनली आहे.

याच यशाबद्दल अभिनेता इमरान हाशमीने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट करून आपल्या आनंदाचा इज़हार केला आहे. व्हिडीओमध्ये इमरानने आपल्या चाहत्यांचे आभार मानले आणि त्यांना दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तो म्हणाला, 'आपल्या पाठिंब्यामुळेच सिरीजला जागतिक स्तरावर इतकी पसंती मिळाली आहे. प्रत्येक देशातून मिळालेला प्रतिसाद अमूल्य आहे. मी आपल्या सर्वांचा दिल से आभारी आहे.'

‘तस्करी’ या वेब सिरीजला मिळालेली लोकप्रियता केवळ भारतातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ही सिरीज एअरपोर्ट कस्टम्स आणि स्मगलिंगच्या दुनियेवर आधारित आहे, ज्यात कथानक आणि दृश्ये प्रेक्षकांना अत्यंत रंजक व थरारक वाटतात. सिरीजमध्ये इमरान हाशमीने कस्टम ऑफिसरच्या भूमिकेत प्रभावी अभिनय केला आहे, आणि त्यासोबतच जोया अफरोज, अमृता खानविलकर, शरद केलकर, नंदीश संधू आणि अनुराग सिन्हा यांनी देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये अभिनय केला आहे. 000000.1

निर्देशक नीरज पांडे यांच्याही या यशाबद्दल प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांनी सांगितले की, 'भारतीय वेब सिरीजला जगभरातून मिळालेल्या प्रेमाने आणि प्रतिसादाने मला खूप आनंद झाला आहे. हे खूपच कौतुकास्पद आहे की 'तस्करी' या सिरीजला एक जागतिक स्तरावर यश मिळाले आहे. हे भारतीय वेब सिरीजेसाठी एक मोठं पाऊल आहे आणि आम्हाला प्रेक्षकांचा विश्वास मिळाल्यामुळे आम्ही अधिक मेहनत करू इच्छितो.'

‘तस्करी’च्या यशावर विचार करताना, इमरान हाशमीनेही व्यक्त केले की या सिरीजने त्याला खूप काही शिकवले आणि त्याच्या कारकिर्दीला एक नवा मुकाम दिला. ते म्हणाले, 'प्रत्येक प्रकल्प माझ्यासाठी एक नवा अनुभव असतो. 'तस्करी' सिरीजला मिळालेल्या यशामुळे आम्हाला अधिक नवी दिशा मिळाली आहे, ज्यामुळे आम्हाला प्रेक्षकांची चांगलीच पसंती मिळाली आहे.'

हे सगळं पाहता, ‘तस्करी’च्या यशामुळे भारतीय वेब सिरीजेसाठी एक नवा मार्ग उघडला आहे. सिरीजचा प्लॉट, अभिनय, आणि दृश्ये यामध्ये जरा सुसंगती ठेवल्यामुळे सिरीजला प्रेक्षकांचा व विशेषतः नेटफ्लिक्सच्या सदस्यांचा मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. याच यशामुळे भविष्यात अशा आणखी अनेक वेब सिरीजेसाठी एक नवीन आशा निर्माण झाली आहे.

पुढील काळात, ‘तस्करी’सारख्या सिरीजेसाठी सध्या प्रेक्षकांचीही मोठी मागणी आहे आणि याचा फायदा भारतीय सिनेमा आणि वेब सिरीज इंडस्ट्रीला होईल

