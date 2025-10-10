'मालिका संपणार ही बातमी ऐकून मी काही क्षण नि:शब्द झाले...' वल्लरीच्या डोळ्यांत अश्रू, भावना अनावर

मराठी टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय अभिनेत्री वल्लरी विराज ही आज घराघरात ओळखली जाते. झी मराठीवरील ‘नवरी मिळे हिटलरला’ या मालिकेतून तिने अभिनय क्षेत्रात दमदार पाऊल टाकलं. मालिकेत तिने साकारलेली लीला ही व्यक्तिरेखा प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली होती. तिचं निरागस रूप, अभिनयातील सहजता आणि एजे (अभिनेता अमेय जोशी) सोबतची जोडी प्रेक्षकांना अक्षरशः भावली होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी ही लोकप्रिय मालिका संपल्याने प्रेक्षकांसह वल्लरीलाही मोठा धक्का बसला. २६ मे २०२५ रोजी या मालिकेचा शेवटचा भाग प्रसारित झाला आणि त्यानंतर मालिकेचा पडदा खाली आला. ही मालिका लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच अचानक संपल्याने अनेक चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
अलिकडेच वल्लरीने ‘Spill the Tea with Sartapes’ या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली. या मुलाखतीदरम्यान तिने मालिकेच्या शेवटाबाबतचा अनुभव सांगताना भावनांनी भरून आली. ती म्हणाली, 'त्यादिवशी माझ्या आईचा वाढदिवस होता. मला त्या दिवशी सुट्टी मिळाली होती, बाकी सगळे सेटवर शूट करत होते. मी गाडी चालवत होते, तेव्हा आलापिनीने मला फोन केला. तिने विचारलं ‘आई-बाबा आहेत का तुझ्यासोबत?’ मी हो म्हटलं. मग ती म्हणाली ‘फोन स्पीकरवर टाक, मला त्यांच्याशी बोलायचं आहे.’ वल्लरी पुढे सांगते, 'ती म्हणाली – ‘शर्मिष्ठा मॅम आल्या होत्या आणि त्यांनी सांगितलं की, आपली सीरियल आता बंद होतेय. वल्लरीच्या आईचा बर्थडे असल्याने तिला आता सांगू नका असं सगळे म्हणत होते. पण मला वाटलं, ती आई-वडिलांसोबत असताना ऐकणं बरं.’ त्या क्षणी मी सुन्न झाले होते. पहिलीच मालिका होती, त्यामुळे वेगळंच जडलेलं नातं होतं.'
त्या क्षणाचं वर्णन करताना वल्लरी भावूक झाली. ती म्हणाली, 'छातीत दुखल्यासारखं वाटत होतं. आईने गाडी थांबवली आणि स्वतः गाडी चालवायला घेतली. मी मागच्या सीटवर येऊन बसले. मला खूप वाईट वाटलं होतं. इतके दिवस तुम्ही शूटिंग करता, तर आयुष्यच त्याभोवती असतं. मग अचानक मालिका संपते आणि वाटतं आता उद्यापासून काय करायचं?' तिने पुढे सांगितलं, '15 मे रोजी शेवटचं शूटिंग होतं आणि 16 तारखेपासून सगळं थांबलं. सेटवरील प्रत्येकाला खूप वाईट वाटलं होतं. माझ्या आई-बाबांनाही माझं रडणं पाहून त्रास झाला. कारण ती माझी पहिली मालिका होती. माझं पहिलं स्वप्न, पहिलं प्रेम असं काहीसं होतं त्याचं.'
‘नवरी मिळे हिटलरला’ ही मालिका जरी संपली असली, तरी लीला-एजेची जोडी प्रेक्षकांच्या मनातून कधीच जाणार नाही. या जोडीने अल्पावधीतच जबरदस्त लोकप्रियता मिळवली होती. सोशल मीडियावर त्यांच्या केमिस्ट्रीचे व्हिडिओ आजही व्हायरल होत असतात. वल्लरीसाठी ही मालिका फक्त करिअरची सुरुवात नव्हती, तर एक भावनिक प्रवास होता. आजही त्या दिवसांची आठवण तिच्या डोळ्यांत पाणी आणते.
‘नवरी मिळे हिटलरला’चा शेवट प्रेक्षकांसाठी धक्का होता. पण या मालिकेने वल्लरी विराजला प्रचंड प्रसिद्धी आणि चाहतावर्ग दिला. तिच्या अभिनयाने आणि साध्या व्यक्तिमत्त्वाने ती अल्पावधीतच मराठी प्रेक्षकांची लाडकी बनली. आता वल्लरी विराज नवीन प्रोजेक्ट्ससाठी सज्ज आहे. मात्र, ‘नवरी मिळे हिटलरला’ आणि तिची लीला ही व्यक्तिरेखा तिच्या करिअरमधील अविस्मरणीय टप्पा म्हणून कायम लक्षात राहील.
FAQ
नवरी मिळे हिटलरला’ ही मालिका कधी संपली?
ही लोकप्रिय मालिका 26 मे 2025 रोजी संपली. त्या दिवशी मालिकेचा शेवटचा भाग प्रसारित करण्यात आला.
वल्लरी विराजला मालिकेच्या बंद होण्याची बातमी कशी समजली?
वल्लरीला ही बातमी तिच्या सहकलाकार आलापिनी हिने फोनवरून दिली. त्यावेळी वल्लरी आपल्या आई-वडिलांसोबत होती आणि तिच्या आईचा वाढदिवस होता. ही बातमी ऐकताच ती भावनिक झाली आणि काही क्षणांसाठी सुन्न झाली.
वल्लरी विराजची या मालिकेशी कोणती भावना जोडलेली होती?
'नवरी मिळे हिटलरला’ ही वल्लरीची पहिलीच मालिका होती. त्यामुळे तिचं भावनिक नातं या मालिकेशी खूप घट्ट जोडलेलं होतं. मालिकेचा शेवट ऐकून ती कोसळली आणि त्या क्षणाला ती आजही विसरू शकत नाही.