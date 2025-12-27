Battle Of Galwan Teaser: ‘बॅटल ऑफ गलवान’चा टीझर आऊट; सिनेमा या दिवशी प्रेक्षकांच्या भेटीला

सलमान खानने आपल्या वाढदिवसाच्या खास निमित्ताने आपल्या बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ (Battle of Galwan) चा जोरदार टीझर रिलीज केला आहे. भारतीय सैनिकांच्या शौर्याला सलाम करणारा आणि सीमा रक्षणाच्या कठोर युद्धाची सत्यता दर्शवणारा हा टीझर प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करतो. १ मिनिट १२ सेकंदांच्या या टीझरमध्ये सलमान खानचा एक अवघड, गंभीर आणि प्रभावी अंदाज पाहायला मिळतो. टीझरने थोडक्यात पण प्रभावीपणे चित्रपटाची खरी भावना दर्शवली आहे.
‘बॅटल ऑफ गलवान’ मध्ये सलमान खान भारतीय सैन्याच्या अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार असून, त्याचा कणखर पण संयमी, आक्रमक आणि शांततेतून व्यक्त होणारी ताकद प्रेक्षकांच्या मनावर गडगडून ठरते. त्याचा अवतार आजवरच्या सर्वात दमदार आणि प्रभावी भूमिकांपैकी एक मानला जात आहे. विशेषतः टीझरच्या शेवटच्या क्षणी सलमानच्या खंबीर नजरेने त्याची शौर्य आणि कणखरता प्रकट होते, ज्यामुळे त्याचा व्यक्तिमत्व एक दमदार छाप प्रेक्षकांवर पडतो.
चित्रपटातील युद्धाच्या दृश्यांमध्ये हिमालयातील आणि पर्वतीय सीमांवरील कठोर संघर्षाच्या वास्तविकतेचा प्रभावीपणे दाखला दिला जातो. भारत-चीन सीमा वादावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात भारतीय सैन्याच्या धैर्याची आणि शौर्याची कहाणी सांगितली आहे. हिमेश रेशमिया यांनी दिलेल्या पार्श्वसंगीताने चित्रपटाच्या दृश्यांना आणखी प्रभावी आणि उंचावले आहे. टीझरचा प्रत्येक फ्रेम आपल्याला सैनिकांच्या पराक्रमाची गोडी लावतो, तसेच शौर्य आणि बलिदानाच्या भावना प्रगट करतो.
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपुर्व लखिया यांनी केले असून, एक वेगळ्या आणि महत्वाकांक्षी दृष्टिकोनातून त्यांनी युद्धपट तयार केला आहे. हा चित्रपट फक्त युद्धाचा आणि संघर्षाचा नाही, तर आपल्या देशाच्या सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांचे साहस आणि त्यांचे सत्य दाखवतो.
सिनेमात सलमान खान मुख्य भूमिकेत असले तरी त्याचा समवेत चित्रांगदा सिंग महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती सलमान खान फिल्म्स बॅनरखाली केली जात आहे, ज्याने चित्रपटाच्या प्रेक्षकांमध्ये आणखी उत्सुकता निर्माण केली आहे.
टीझरमध्ये एक दमदार संवाद ऐकायला मिळतो, ‘मौत से क्या डरना, उसे तो आना है’, जो चित्रपटाच्या संपूर्ण थीमला प्रकट करणारा आहे. सैनिकांनी आपली जीवाची बाजी लावून देशाच्या सीमेवर जो संघर्ष केला आहे, तो या संवादात प्रकट होतो. हा संवाद युद्धातील शौर्य, धैर्य आणि निर्भीकतेला उजाळा देतो.
चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ हा १७ एप्रिल २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. टीझर पाहिल्यानंतर, सलमान खानच्या चाहत्यांच्या मनात या चित्रपटाबाबत जास्त उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सलमानच्या दमदार अभिनय, ताज्या युद्धपटाच्या थिम आणि विषयामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरणार आहे