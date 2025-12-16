तेजश्री आणि भूषण यांचं खास नातं समोर आलं! काय आहे दोघांमधील संबंध?

मराठी टेलिव्हिजन क्षेत्रात सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेली अभिनेत्री म्हणजे तेजश्री प्रधान. 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेमध्ये ती एक विशेष भूमिका साकारताना दिसत आहे. तिच्या अभिनयाने आणि मेहनतीने तिने प्रेक्षकांच्या मनात एक विशेष जागा निर्माण केली आहे. अभिनयाच्या क्षेत्रात ती गेली 17 वर्षं कार्यरत आहे, आणि तिच्या यशामध्ये तिच्या कुटुंबाचाही मोठा हात आहे.
तेजश्री नेहमीच तिच्या आई-वडिलांबद्दल भरभरून बोलले आहे, विशेषत: तिच्या आईविषयी, जी काही वर्षांपूर्वी या जगातून निघून गेली. ती आपल्या कुटुंबाचे महत्त्व नेहमीच समजून घेत असते, पण आपल्या इतर कुटुंबीयांविषयी तिने कधीच खुलासा केला नाही. यामुळेच तिच्या चाहत्यांना असं वाटलं की, अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि अभिनेता भूषण प्रधान हे दोघेही भाऊ-बहिण असावेत.
भूषण प्रधान हा मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक प्रमुख अभिनेता आहे, जो 'टाइमपास', 'घरत गणपती', 'कॉफी आणि बरंच काही', 'आम्ही दोघी', 'जुनं फर्निचर' या चित्रपटांमध्ये त्याच्या अभिनयाची छाप पाडलेला आहे. त्याचबरोबर त्याला 'पिंजरा' सारख्या मालिकेतही प्रेक्षकांनी प्रेम दिलं. भूषण आणि तेजश्री यांचं आडनाव 'प्रधान' आहे आणि दोघेही अभिनय क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यामुळे अनेकांना या दोघांमध्ये एक प्रकारचा नात्याचा गोंधळ झाला आहे.
मात्र, हे एक गोंधळाचं कारण आहे, कारण भूषण प्रधानने एका मुलाखतीत यावर स्पष्ट उत्तर दिलं. एका प्रसंगाचा उल्लेख करत त्याने सांगितलं की, 'एकदा मी चुकून सिग्नल तोडला आणि माझ्याआधी तेजश्रीनं देखील सिग्नल तोडला होता. पोलिसांनी मला पकडलं आणि माझा आयडी घेतला, ज्यावर 'भूषण प्रधान' लिहिलं होतं. त्यांनी मला विचारलं, 'तेजश्री प्रधान तुमची बहिण आहे का? ती सुद्धा सिग्नल तोडली होती. तुम्ही दोघे भाऊ-बहिण आहात का?'
भूषणने पुढे सांगितलं की, 'माझ्या त्या उत्तरावरून पोलिसांना एकदम आश्चर्य वाटलं, आणि त्यावर मी त्यांना सांगितलं की आम्ही भाऊ-बहिण अजिबात नाही. मी तेजश्रीला फोन केला आणि तिला विचारलं, 'तू सिग्नल तोडला होता का?' आणि मला सुद्धा तेच पोलिसांनी पकडलं, ज्यांनी तुला पकडलं होतं.' या घटनेवरून हे स्पष्ट झालं की तेजश्री आणि भूषण प्रधान हे एकमेकांचे भाऊ-बहिण नाहीत. खरंतर, ते खूप चांगले मित्र आहेत, आणि एकमेकांचे सहकलाकारही आहेत. दोघांमध्ये एक गहिरं आणि आदरपूर्ण नातं आहे, जे त्यांच्या पर्सनल जीवनावर आणि अभिनयावर आधारित आहे.
भूषण प्रधानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं तर, त्याला 'टाइमपास' सारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारताना पाहायला मिळालं. त्याने 'घरत गणपती', 'कॉफी आणि बरंच काही' आणि 'आम्ही दोघी' या चित्रपटांमध्ये देखील आपल्या अभिनयाची चांगली छाप पाडली आहे. त्याचबरोबर, 'पिंजरा' या मालिकेत त्याच्या अभिनयाची वेगळीच ओळख बनली. त्यामुळे भूषण आणि तेजश्री दोघांचं नातं मात्र एका नवीन दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं.
त्यांच्या वर्कफ्रंटच्या यशाबरोबर, त्यांनी साकारलेल्या भूमिका आणि त्यांचा अभिनय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणारा आहे. त्यांचे नाते हे एकमेकांमध्ये सहकार्य आणि मित्रत्वाच्या भावनेतून दृढ झालेलं आहे, आणि त्यांचे या उद्योगातील योगदान महत्त्वपूर्ण आहे.