Marathi News
घटस्फोटावर काय म्हणाली तेजश्री प्रधान?, सांगितलं लग्नासाठी आदर्श वय!

Tejashri Pradhan on getting married : नुकत्याच मुलाखतीत तेजश्री प्रधानने लग्नासाठी योग्य काळ आणि घटस्फोटावर आपले ठाम मत व्यक्त केले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 10, 2026, 04:25 PM IST
मराठी कलाविश्वात अनेक कलाकार आपली कला सादर करत असतात, पण काही कलाकार त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे प्रेक्षकांच्या आणि चाहत्यांच्या लक्षात राहतात. अशाच कलाकारांमध्ये अभिनेत्री तेजश्री प्रधानही आहेत. महाराष्ट्रातील चाहतावर्ग प्रचंड मोठा असलेल्या तेजश्री प्रधानची वय सध्या ३७ वर्षे आहे. ती आधी शशांक केतकरसोबत लग्न करून संसार थाटले होते, पण एका वर्षातच त्यांच्या वैवाहिक जीवनाला अखेर आला आणि आता ती सिंगल आहे.

तेजश्री प्रधान तिच्या व्यावसायिक कामगिरीसह वैयक्तिक आयुष्यामुळेही नेहमीच चर्चेत असते. नुकत्याच झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतीत तिने लग्नासाठी योग्य वय आणि घटस्फोटाबाबत आपले ठाम मत व्यक्त केले, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली.

लग्नाचे योग्य वयाबाबत तेजश्रीचा दृष्टिकोन

मुलाखतीत तेजश्री प्रधानने सांगितले, 'आजकाल करिअरला प्राधान्य देऊन अनेकजण उशिरा लग्नाचा विचार करतात. पण माझ्या वैयक्तिक मते, लग्न तिशीच्या आधी व्हायला हवे. त्या काळात आपण स्वतःमध्ये बदल करणे सोपे असते, नवीन गोष्टी स्वीकारणे सोपे असते. एकदा वय वाढलं की स्वतःला बदलणे कठीण होते. माती ओली असेपर्यंतच तिचा आकार देता येतो, तसंच आयुष्यातही बदलासाठी योग्य वेळ असतो.'

तेजश्रीने स्पष्ट केले की, लग्न तिशीच्या आधी केल्यामुळे जीवनातील अनुभव स्वीकारण्याची आणि स्वतःत बदल घडवून आणण्याची संधी मिळते, जी नंतर कठीण होते.

घटस्फोटाबाबत परखड मत

घटस्फोटाबाबत तेजश्री म्हणाली, "आताच्या काळात घटस्फोट स्वीकारणं सोपं झालं आहे. माझ्या काळात हे कठीण होतं, पण आज आई-वडील त्यांच्या मुलांच्या बाजूने उभे राहतात, ही छान गोष्ट आहे. जर कुटुंब तुमच्या बाजूने असेल, तर तुम्ही जगाशी लढू शकता. जग प्रगतीशील होत आहे, आणि हा बदल सकारात्मक आहे."

ती पुढे म्हणाली की तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतारात कुटुंबाचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे तिने सर्व आव्हाने समर्थपणे पार केल्या. "माझ्या कुटुंबामुळे मी स्वतःवर विश्वास ठेवू शकलो आणि जीवनातील अडचणींवर मात केली. जर तुमचं कुटुंब तुमच्या बाजूने असेल, तर कोणाची गरज नाही," ती म्हणाली.

व्यावसायिक आयुष्य

व्यावसायिक दृष्टिकोनातून तेजश्री सध्या झी मराठीवरील ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत स्वानंदीची भूमिका साकारत आहे. या मालिकेत तिच्या सोबत सुबोध भावे समरच्या भूमिकेत दिसत आहेत. या मालिकेतून ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवतेय. याआधी तेजश्री ‘होणार सून मी ह्या घरची’ मालिकेत जान्हवीची भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवली होती. मालिकांबरोबरच तेजश्रीने चित्रपटांतूनही आपली छाप सोडली आहे, त्यामुळे ती सतत चर्चेत राहते. तिचे अभिनय कौशल्य, व्यावसायिक कामगिरी आणि वैयक्तिक जीवनातील स्पष्ट मत हे सर्व घटक मिळून ती चाहत्यांच्या मनात कायमची छाप सोडते.

चाहत्यांचा प्रतिसाद

चाहत्यांनी तेजश्रीच्या खुलाश्याला भरपूर प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी तिच्या विचारांवर सहमती दर्शवली, तर काहींनी तिच्या कामगिरीचे कौतुक केले. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत तिने केलेले विचार आणि घटस्फोटावरील दृष्टिकोन प्रेक्षकांसाठी एक सकारात्मक संदेश ठरला आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

