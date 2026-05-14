'मी नेहमी तुझ्याकडे...' तेजश्री प्रधानच्या 'त्या' पोस्टने उंचावल्या सगळ्यांच्या नजरा, नेमका अर्थ काय?

Tejashree Pradhan Post : मराठमोळी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिची सोशल मीडियावरील एक पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय आहे. तेजश्रीने या पोस्टमधून नेमकं काय मांडलंय? पाहा.
मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आपल्या अभिनयासोबत सौंदर्यामुळे कायमच चर्चेत असते. झी मराठीवर 'वीण दोघातली तुटेना' या मालिकेत तेजश्री सुबोध भावेसोबत दिसत आहे. असं असताना गेल्या काही दिवसांपासून तेजश्री प्रधानचं नाव राकेश बापटसोबत जोडलं जात आहे. हे दोघं लवकरच लग्न करणार असल्याची चर्चा सुरु होती. अशा दरम्यान तेजश्री प्रधानची एक पोस्ट चर्चेत आली आहे. तेजश्रीने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, 'मी नेहमी तुझ्याकडे...' या पोस्टमध्ये तेजश्री मोकळेपणाने व्यक्त झाली आहे.
मी नेहमीच तुमच्याकडे परत येत राहीन... पुन्हा एकदा, अगदी हळुवारपणे आणि खंबीरपणे तुमच्या हृदयात प्रवेश करत आहे—माझ्या प्रिय प्रेक्षकांनो! या वेळी 'स्वानंदी' (Swanandi) म्हणून... आशा आहे की, आजवर माझ्या इतर सर्व पात्रांवर तुम्ही जसे भरभरून प्रेम केले आहे, तसेच प्रेम तुम्ही तिच्यावरही कराल. या पोस्टनंतर तेजश्रीने #HappyMe #HappyLife असे दोन हॅशटॅग दिले आहेत. तेजश्रीने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे परत येत राहीन. मी हळूवारपणे तुमच्यात प्रवेश करत आहे. माझ्या प्रिय प्रेक्षकांनो असं म्हणत तिने आभार मानले आहेत. तेजश्रीच्या या पोस्टवर अनेकांच्या कमेंट आहेत.
बॉलिवूड आणि मराठमोळा अभिनेता राकेश बापट मराठी बिग बॉसमध्ये झळकला. राकेश बापटचं नाव तेजश्री प्रधानसोबत जोडलं गेलं. एवढंच नव्हे तर हे दोघे लग्न करणार असल्याची चर्चा रंगली होती. राकेश बापटने नुकतीच एक मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्याच्या बहिणीने शितलने याबद्दल सांगितलं. राकेशा बापटचं पहिलं लग्न रिद्धी डोगरासोबत झालं होतं. राकेशने याबाबत बिग बॉस मराठीमध्ये मोकळेपणाने सांगितलं होतं. एवढंच नव्हे तर त्याने आपण पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट घेतल्याचही सांगितलं होतं. राकेश बापट बिग बॉसमध्ये असताना बाहेर चर्चा होती की, राकेश बापट आणि मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान यांचं लग्न होणार आहे. राकेश बापट मे महिन्यात तेजश्रीसोबत लग्न करणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. याबाबत राकेश बापटच्या बहिणीने शितल बापटने सांगितलं आहे.