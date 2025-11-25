English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tejashri Intimate scene:  प्रेक्षकांना तेजश्रीची दिलखुलास रोमँसने भरलेली प्रेमकथा लवकरच पाहायला मिळणार आहे. लंडनच्या मोहक पार्श्वभूमीवर उलगडणारी ही स्टायलिश आणि भावनिक कथा विशेष ठरणार आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 25, 2025, 02:12 PM IST
तेजश्री प्रधानचा 62 वर्षीय अभिनेत्यासोबत इंटिमेट सीन; व्हिडिओतील 1:56 मिनिटाचा शॉट व्हायरल

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा आगामी सिनेमा ‘असा मी तशी मी’ आता काही दिवसांत प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. सिनेमाचा पहिला पोस्टर आणि टीझर प्रसिद्ध झाल्यानंतरच चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली होती; नुकताच रिलीज झालेला ट्रेलर या उत्सुकतेला आणखी वेग दिला आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटात तेजश्रीच्या सोबत 62 वर्षीय ज्येष्ठ अभिनेते अजिंक्य रमेश देव यांची जोडी पाहण्यास मिळणार आहे  ही कल्पना ऐकतानाच चित्रपटप्रेमी आणि मिडिया यांच्यात मोठी चर्चा सुरू झाली होती आणि आता ती उत्सुकता संपली आहे.
ट्रेलरमधून दिसल्याप्रमाणे ही कथा लंडनच्या मोहक आणि भव्य लोकेशन्सवर उलगडते. यूकेमधील आलिशान ठिकाणे  रोल्स-रॉयसच्या लक्झरीपासून हार्टलेबरी कॅसलसारख्या हेरिटेज लोकेशन्सपर्यंत  या सर्वानिमित्ताने चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय अशी भव्यता प्राप्त झाली आहे. ट्रेलरमध्ये दाखवलेल्या फ्रेम्समधून प्रॉडक्शन व्हॅल्यू, सिनेमॅटोग्राफी व स्केल यांचा जाणवणारा दर्जा प्रेक्षकांच्या लक्षात येतो.
ट्रेलरमध्ये अजिंक्य रमेश देव एका भारतीय फोटोग्राफरच्या भूमिकेत दिसतात स्टायलिश, आत्मविश्वासपूर्ण आणि किंचित कॅसानोव्हा स्वभावाचे. तेजश्रीची भूमिका त्याच्या विरुद्ध बाजूची आहे परिपक्व, आत्मनिर्भर आणि स्वप्नांपर्यंत पोहोचण्याची ती ठाम नळकी स्त्री, जिला लंडनमध्ये तिची स्वतःची ट्रॅव्हल एजन्सी चालवताना दाखवले आहे. ट्रेलरच्या शेवटी येणाऱ्या अनपेक्षित वळणाने कथेला नवे टोक मिळते; तेजश्री अचानक अजिंक्यला सोडून जाते, आणि हेच कारण पुढे काय घडणार याबाबत उत्सुकता वाढवते.
चित्रपटाची एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे त्याचा ग्रँड प्रीमियर गोवा फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये होणं जिथे ज्यूरी आणि प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद नोंदला गेला. हा थांबनाराया प्रतिसाद सिनेमाच्या आगामी वितरण आणि प्रचाराला मदत करू शकतो  विशेषतः मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय मान मिळणं महत्त्वाचे समजले जाईल.
दिग्दर्शक अमोल शेटगे यांच्या दिग्दर्शनाखाली प्रस्तुत केलेला हा चित्रपट स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा सहभाग दाखवतो. तेजश्री व अजिंक्य देवांशिवाय चित्रपटात माधव देवचके, संजय मोने, कृष्णकांत जगन्नाथ केणी, यशश्री मसुरकर यांसारख्या कलाकारांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत, ज्यामुळे कथेला गहिराई व विविधता प्राप्त झाली आहे.
ट्रेलरवरून दिसणाऱ्या काही वैशिष्ट्यांवर थोडक्यात नज़र:

स्थळ निवड आणि सेटिंग: लंडनमधील शानदार लोकेशन्स आणि हार्टलेबरी कॅसलसारख्या स्थळांनी दृश्यांना राजेशाही आणि आंतरराष्ट्रीय लुक दिला आहे.

प्रोडक्शन व्हॅल्यू: उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि शूटिंग स्केल या सिनेमाला मोठ्या पडद्यावर राहण्यास पात्र बनवतो.

कॅरेक्टर डायलॉग व टोन: ट्रेलर भावनिक व रोमँटिक टोन दोन्ही टिपतो — ग्लॅमरसोबत संबंधांची गुंतागुंतही दाखवतो.

फेस्टिव्हल प्रतिसाद: गोवा फिल्म फेस्टिव्हलमधील प्रदर्शनाने सिनेमाला वाजवी मान्यता मिळवून दिली आहे, ज्यामुळे तिची चर्चा वाढली आहे.

निर्मिती आणि प्रदर्शनाबाबतचा वेळवापर: ‘असा मी तशी मी’ हा सिनेमा 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी आणि निर्मिती संघाने सिनेमासाठी मोठी अमलबजावणी व जागतिक दर्जाची तयारी केल्याचे ट्रेलर व प्रीमियरच्या प्रतिसादावरून स्पष्ट होते. प्रेक्षक व समीक्षक यांच्याकडून आता अपेक्षा वाढल्या आहेत काहींकडे हा चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानांकनाचा पुढचा पाऊल ठरू शकतो असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, तर काही आजवरच्या पारंपरिक विषयांपेक्षा हा नवा प्रकार, संवादांची नाजूक मांडणी आणि विदेशी लोकेशन्समुळे एक नवीन प्रयोग असल्याचे म्हणतात. सारांश म्हणून सांगायचे तर तेजश्री प्रधान आणि अजिंक्य रमेश देव यांच्या जोडीने सादर केलेली ही प्रेमकहाणी ग्लॅमर आणि भावना दोन्हींचा सुंदर संगम आहे; 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी तिचा पर्दापण पाहायला मिळेल आणि ट्रेलरने आधीच प्रेक्षकांची उत्सुकता पोरटून टाकली आहे.

FAQ

‘असा मी तशी मी’ हा सिनेमा कधी रिलीज होणार आहे?
हा सिनेमा 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.

चित्रपटातील मुख्य कलाकार कोण आहेत?
मुख्य भूमिका तेजश्री प्रधान आणि अजिंक्य रमेश देव यांनी साकारल्या आहेत. त्यांच्यासोबत संजय मोने, माधव देवचके, कृष्णकांत केणी, यशश्री मसुरकर यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.

या चित्रपटाची कथा कुठे घडते?
चित्रपटाची कथा लंडनच्या भव्य आणि मोहक लोकेशन्सवर घडते असून, त्यात आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि ग्लॅमरचा मोठा स्पर्श दिसतो.

