तेजश्री प्रधानची ही चूक पडली महागात; व्हिडिओ पाहून चाहते झाले हैराण!

Tejashri Pradhan Viral Video : तेजश्री प्रधानचा एक व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे. सुरुवातीला ती स्टाइलमध्ये कारचं स्टेअरिंग पकडताना दिसते, पण काही सेकंदांत अशी गफलत होते की तेजश्रीलाच हसू फुटतं आणि डोक्याला हात मारते.

Intern | Updated: Nov 5, 2025, 01:22 PM IST
अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी अभिनेत्री आहे. ‘ऑनलाईन बिनलाईन’, ‘अग्गंबाई सासूबाई’, ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ अशा मालिकांमधून तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. तिच्या सौम्य स्वभावामुळे, नैसर्गिक अभिनयामुळे आणि गोड स्मितहास्यामुळे तेजश्री नेहमीच चर्चेत असते.
आता तिचा एक क्यूट आणि मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे, ज्यात तिचा वेंधळेपणा पाहून चाहते खळखळून हसत आहेत.

घडला प्रसंग अगदी अनपेक्षितपणे

सध्या तेजश्री ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ या लोकप्रिय मालिकेत मुख्य भूमिकेत झळकते आहे. मालिकेच्या सेटवर लग्नसोहळ्याचा विशेष एपिसोड शूट झाला. शूटिंग संपवून ती घरी निघत होती. सेटच्या बाहेर तिच्या कारजवळ पापाराझी उपस्थित होते. तेजश्री कारमध्ये बसली आणि नेहमीप्रमाणे चाहत्यांना व पापाराझींना हाय करण्यासाठी तिने कारची काच खाली करायला हात पुढे केला. पण पुढच्याच क्षणी तिच्या चेहऱ्यावर गोंधळ आणि हसू दोन्ही दिसू लागले कारण तिला लक्षात आलं की कारची चावीच तिच्याकडे नाही!

'ऐका ना, माझ्या गाडीची चावीच नाहीये…'

तेजश्री लगेच कारचा दरवाजा उघडते आणि समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीला हसत हसत सांगते 'ऐका ना, माझ्या गाडीची चावीच नाहीये माझ्याकडे…' हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला असून तिच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव पाहण्यासारखे आहेत. तिला मदत करणारी व्यक्ती चावी आणून देते आणि ते दोघेही खळखळून हसतात.नंतर तेजश्री पुन्हा कारमध्ये बसते, कार सुरू करते आणि काच खाली करत पापाराझींना हसत म्हणते 'आता काच खाली आहे!' तेवढ्यात अभिनेत्री किशोरी अंबियेही कारमध्ये बसते आणि तेजश्री तिलाही घडलेला किस्सा हसत सांगते. दोघीही पापाराझींना बाय करत निघून जातात.

चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव

हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एकाने लिहिलं, 'कधी कधी असा वेंधळेपणा सुद्धा खूप गोड वाटतो.' तर दुसऱ्याने मजेत म्हटलं, “ती सध्या काय करते? गाडीची चावी विसरते!” अनेकांनी हा प्रसंग “तेजश्रीच्या आतापर्यंतच्या व्हिडिओंपैकी सर्वात गोड आणि रिअल मोमेंट” असल्याचं म्हटलं आहे.

प्रेक्षकांची आवडती तेजश्री

तेजश्री प्रधान तिच्या साधेपणामुळे, बोलण्यातल्या नम्रतेमुळे आणि नैसर्गिक व्यक्तिमत्त्वामुळे प्रेक्षकांची लाडकी बनली आहे. ती सोशल मीडियावर सक्रिय असून चाहत्यांसोबत तिच्या आयुष्यातील छोटे-मोठे क्षण शेअर करते. हा व्हिडिओ देखील तिच्या या गुणाची साक्ष देतो ती प्रामाणिक, सहज आणि जमिनीवरची व्यक्ती आहे, जी स्वतःवरही मनापासून हसू शकते.

