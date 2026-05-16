Tejashri Pradhan : 'मित्रांबरोबरचा अनुभव येतो कामी...', मालिकेतील ड्रिंक सीनबद्दल बोलताना तेजश्री प्रधानने सांगितली आपली 'ती' सवय

Tejashri Pradhan : झी मराठीवरील 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेत स्वानंदी दारु पिऊन समरला मनातील भावना व्यक्त करते. हा सीन तिने कसा साकारला सांगितला त्याचा अनुभव.
Tejashri Pradhan : अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिची झी मराठीवरील 'वीण दोघांतली ही तुटेना'ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीला पडत आहे. या मालिकीतेली स्वानंदी सध्या आपल्या एका सीनमुळे चर्चेत आली आहे. या मालिकेत स्वानंदी ड्रिंक करुन समरला आपल्या मनातील भावना सांगते. स्वानंदी पहिल्यांदाच आपल्या मनातील गोष्ट समरला सांगणार असल्यामुळे प्रेक्षकही या एपिसोडसाठ उत्सुक आहेत. तेजश्री देखील सांगते की, अशा पद्धतीने एपिसोड किंवा सीन हे महिला कलाकारांच्या अभिनयाला आव्हान देणारे ठरतात. हे सांगत असताना तेजश्रीने आपल्या जीवनातील मित्रांसोबतचा अनुभव शेअर केला आहे.
झी मराठीवरील 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेत तेजश्री प्रधान स्वानंदीची भूमिका साकारत आहे. मालिकेत स्वानंदी पहिल्यांदा समरला आपल्या प्रेमाची कबुली देणार आहे. मालिकेचा हा स्पेशल एपिसोड आहे. या मालिकेत स्वानंदी अतिशय साधी आणि सोज्वळ दाखवली आहे. पण पहिल्यांदा ती मालिकेत वन पीस घालून मॉर्डन लूकमध्ये दिसणार आहे. एवढंच नव्हे तर या मालिकेत ती ड्रिंक देखील करणार आहे. ड्रिंक करुन ती समरला आपल्या मनातील प्रेम भावना व्यक्त करणार आहे.
तेजश्री प्रधान आपल्या भूमिकेबद्दल सांगताना म्हणते की, एक कलाकार म्हणून हा संपूर्ण सीन माझ्यासाठी आव्हानात्मक होता. जेव्हा तुम्ही नायिकेची भूमिका साकारता, तेव्हा तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचं भानं ठेवावं लागतं कारण तुमच्यावर मोठी जबाबदारी असते. नायिकेची एक प्रतिमा प्रेक्षकांच्या मनात असते. तिला पाहून अनेकजण अनुकरण असतात. त्यामुळे कायम या भूमिकेच्या प्रतिमेचा आदर आणि भान दोन्ही ठेवावं लागतं. असं असतानाच लेखकाने अशा पद्धतीचा सीन लिहीणे हे एख आव्हानच असते. जेव्हा मला कळलं की, स्वानंदीसाठी असा सीन लिहिलेला आहे. तेव्हा मला खूप आनंद झाला. सहसा नायिकेच्या वाट्याला काही ठराविक साचेबद्ध गोष्टी येतात. त्यामुळे या सीनमुळे मला थोडा वेगळा विचार करता येणार आहे.
मालिकेतील या सीनबद्दल बोलताना तेजश्री सांगते की, खऱ्या आयुष्यात मी ड्रिंक करत नाही. त्यामुळे मी माझ्या मित्र-मैत्रिणींना ड्रिंक करताना पाहिलं आहे. जेव्हा तुम्ही पार्टीला जाता तेव्हा तुम्हाला इतरांचे निरीक्षण करण्याची चांगली संधी मिळते. ते कसे बोलतात, कसे वागतात. ते सर्व मला बारकाईने पाहता येतं. तसंच मी ड्रिंक करत नसल्यामुळे मी त्यांची हक्काची ड्रायव्हर असते. त्यामुळे हा सगळा अनुभव नक्कीच मला प्रगल्भ करणारा आहे. यापूर्वीही मी एका मराठी सिनेमात असा सीन केला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या सीनसाठी मला सहाय्यक पुरस्कारही मिळाला आहे. त्यामुळे मालिकेतील हा अनुभव देखील चांगलाच असेल यात शंका नाही.