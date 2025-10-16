तेजस्वीने करणच्या वाढदिवसाला पोस्ट करत अनुषा दांडेकरवर निशाणा साधला; लिहिले ‘दीदी को…’

टीव्हीवरील सर्वात चर्चित आणि लोकप्रिय कपल तेजस्वी प्रकाश आणि करण कुंद्रा यांची लव्हस्टोरी चार वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करत आहे. दोघांची ओळख बिग बॉस १५ मध्ये झाली आणि लवकरच त्यांनी एकमेकांच्या प्रेमात पडले. त्यांच्या प्रेमकथेमुळे चाहत्यांमध्ये नेहमीच उत्सुकता आणि चर्चेचा विषय असतो. दरम्यान, करण कुंद्राचे याआधीचे रिलेशनशिप्सही अनेकदा चर्चेत राहिले आहेत. तेजस्वीला येण्याआधी, करण अनुषा दांडेकर सोबत रिलेशनशिपमध्ये होता. काही दिवसांपूर्वी अनुषाने एका मुलाखतीत नाव न घेता करण कुंद्रावर विश्वासघाताचा आरोप केला होता. ती म्हणाली की, तिच्या आधीच्या बॉयफ्रेंडने तिला फसवलं आणि अनेक मुलींशी त्याचं अफेअर राहिलं.
अलीकडेच करणच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने तेजस्वीने सोशल मीडियावर त्याच्यासोबतचा रोमँटिक फोटो शेअर केला. फोटोसोबत तिने लिहिले: 'आता तो फक्त माझ्यासाठीच राईट स्वाईप करतो. माझ्या स्वप्नातला राजकुमार, हॅपी बर्थडे करण.' या पोस्टवर करणने कमेंट करत मजेशीर अंदाजात लिहिले, ‘दीदी को क्यूँ तोड़ा?’, ज्यावर नेटकऱ्यांनाही हसू आवरता आले नाही.
करण आणि अनुषाचं नातं अनेक वर्षं चर्चेत राहिलं. २०२० मध्ये त्यांचा ब्रेकअप झाला आणि नंतर बिग बॉस १५ मध्ये त्याची तेजस्वीसोबत ओळख झाली. या ओळखीमुळे ते प्रेमात पडले. करण तेजस्वीहून ९ वर्षांनी मोठा असून, सुरुवातीला त्याच्या तेजस्वीसोबतच्या नात्यामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणावर ट्रोलही करण्यात आले.
अनुषाने काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत सांगितले: 'माझ्या आधीच्या बॉयफ्रेंडने माझा विश्वासघात केला होता. आम्हाला दोघांनाही एका डेटिंग अॅपचं कॅम्पेन मिळालं होतं, पण मला कळलं की तो त्याच अॅपवरून इतर मुलींना भेटत होता. नंतर समजलं की मुंबईतील अनेक मुलींसोबत त्याचं अफेअर राहिलं आहे.' या संदर्भामुळेच, करणच्या वाढदिवसाच्या पोस्टमध्ये तेजस्वीने अप्रत्यक्षरित्या अनुषाला सडेतोड उत्तर दिल्याचा अंदाज लोकांना येत आहे.
तेजस्वीच्या या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी जल्लोष केला आहे. अनेकांनी मजेशीर कमेंट्स करत करणच्या ‘दीदी को क्यूँ तोड़ा?’ कमेंटवर हसून प्रतिक्रिया दिल्या. चाहत्यांच्या मते, हे सर्व सोशल मीडिया ड्रामा देखील त्यांच्या प्रेमकथेला अधिक चर्चेत आणत आहे.
FAQ
तेजस्वी प्रकाश आणि करण कुंद्रा किती काळपासून रिलेशनमध्ये आहेत?
तेजस्वी आणि करणची ओळख बिग बॉस 15 मध्ये झाली होती. सुमारे चार वर्षांपासून ते प्रेमात आहेत आणि टीव्हीवरील लोकप्रिय कपल मानले जातात.
अनुषा दांडेकरने करणवर काय आरोप केले होते?
अनुषा दांडेकरने काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत नाव न घेता सांगितले की, तिच्या आधीच्या बॉयफ्रेंडने तिचा विश्वासघात केला होता आणि मुंबईतील अनेक मुलींसोबत त्याचं अफेअर राहिलं आहे.
करणने तेजस्वीच्या पोस्टवर काय कमेंट केला?
करणने तेजस्वीच्या रोमँटिक पोस्टवर कमेंट करत लिहिले, ‘दीदी को क्यूँ तोड़ा?’, ज्यावर नेटकऱ्यांमध्ये मोठा हसणारा प्रतिसाद पाहायला मिळाला.