साखरपुड्यानंतर तेजस्विनी लोणारीचं जुनं वक्तव्य व्हायरल ‘मला तब्बल 50 मुलांनी प्रपोज केलं होतं, पण…’

दोन दिवसांपूर्वी साखरपुड्यानं तेजस्विनी लोणारीच्या आयुष्यात नवा अध्याय सुरू झाला – ती आता राजकीय कुटुंबाशी नातं जोडणार आहे.

Intern | Updated: Oct 28, 2025, 02:31 PM IST
मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय आणि देखणी अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. नुकताच तिचा साखरपुडा पार पडला असून, तिच्या या खास क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहेत. तेजस्विनी आता एका राजकीय घराण्यात सून म्हणून प्रवेश करणार असल्याने चाहत्यांमध्ये आणि इंडस्ट्रीत याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, तेजस्विनीचा साखरपुडा शिवसेना (शिंदे गट) नेते सदा सरवणकर यांचा मुलगा समाधान सरवणकर याच्यासोबत झाला आहे. समाधान हा मुंबईतील प्रसिद्ध उद्योजक असून, राजकारणात त्याची चांगली ओळख आहे. या साखरपुड्याचा समारंभ अतिशय थाटामाटात पार पडला. कुटुंबातील सदस्य आणि काही निवडक मित्रपरिवाराच्या उपस्थितीत हा समारंभ झाला. तेजस्विनीने हलक्या गुलाबी रंगाचा पारंपरिक पेहराव केला होता, तर समाधानने क्लासिक इंडो-वेस्टर्न सूट परिधान केला होता. दोघांच्या जुळणाऱ्या पोशाखांमुळे त्यांच्या जोडीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.

या साखरपुड्याची बातमी अचानक समोर आल्यानं अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण तेजस्विनीने आजवर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत फारसं काही बोलणं टाळलं होतं. त्यामुळे तिच्या साखरपुड्याने चाहत्यांना सुखद धक्का बसला आहे. दरम्यान, तेजस्विनीने काही महिन्यांपूर्वी दिलेल्या एका जुन्या मुलाखतीतील वक्तव्य सध्या पुन्हा व्हायरल होत आहे. ‘राजमंच’ या माध्यमाला दिलेल्या त्या मुलाखतीत ती म्हणाली होती, 'मला अनेक मुलांनी प्रपोज केलं, पण लग्नासाठी कोणीच विचारलं नाही.'

ती पुढे म्हणाली होती, 'मी पुण्याची आहे. माझं आजोळ येवला आहे. वडील आर्मीमध्ये असल्यामुळे माझं लहानपण सतत स्थलांतरात गेलं. मात्र नंतर आम्ही पुण्यात स्थायिक झालो. दहावीनंतर मी पुण्यात कॉलेज करत होते आणि पुढे करिअरसाठी मुंबईत आले.' तेजस्विनीने पुढे सांगितलं, 'मला बऱ्याच मुलांनी प्रपोज केलं, किमान 50 मुलांनी तरी. सगळे म्हणायचे की तू खूप सुंदर दिसतेस, तुझ्या मागे मुलांची रांग लागलेली असेल. पण प्रत्यक्षात मला कोणीच तसं येऊन अप्रोच केलं नाही. कदाचित लोकांना वाटायचं की मी आधीच रिलेशनशिपमध्ये आहे. अनेकांनी प्रपोज केलं, पण लग्नासाठी कोणीच विचारलं नाही.' तिने पुढे हसत सांगितलं होतं, “मी 2006 पासून इंडस्ट्रीत आहे. पण मला इंडस्ट्रीतील कोणीच आवडलं नाही. कॉलेजमध्ये सुद्धा मी करिअरकडे लक्ष देणारी मुलगी होते. त्यामुळे तिथेही मी कधी प्रेमात पडले नाही.'

तेजस्विनी लोणारीला ‘चित्तोड की रानी पद्मिनी’ या हिंदी मालिकेतून विशेष ओळख मिळाली. तिच्या त्या भूमिकेमुळे ती घराघरात पोहोचली. त्यानंतर तिने मराठी चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकलं आणि अनेक उल्लेखनीय भूमिका साकारल्या. तिचा मकरंद अनासपुरेसोबतचा चित्रपट चांगलाच गाजला होता. तसेच ती ‘बिग बॉस मराठी सीझन 4’ मध्ये स्पर्धक म्हणून दिसली होती, जिथे तिचा स्पष्टवक्तेपणा आणि आत्मविश्वास प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. नंतर ती झी मराठीवरील ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ या मालिकेत दिसली आणि अभिनेत्री प्रिया मराठेला तिने त्या मालिकेत रिप्लेस केलं होतं. अभिनयासोबतच तेजस्विनीने निर्माती म्हणूनही नवा प्रवास सुरू केला आहे. तिने काही महिन्यांपूर्वीच स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस ‘तेजक्राफ्ट’ सुरू केलं आहे. तिच्या बॅनरखाली काही मराठी प्रकल्प सध्या तयारीत आहेत. याशिवाय ती सामाजिक कार्यातही सक्रिय असून, तिने स्वतःचं एक एनजीओ स्थापन केलं आहे.

तेजस्विनीच्या साखरपुड्यानंतर तिचं हे जुनं वक्तव्य आणि मुलाखतीतील किस्से पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अनेक चाहते तिच्या नव्या आयुष्याच्या प्रवासासाठी शुभेच्छा देत असून, अभिनेत्री म्हणूनच नव्हे तर राजकीय घराण्याची भावी सून म्हणून तेजस्विनी लोणारी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.

FAQ
तेजस्विनी लोणारीचा साखरपुडा कोणासोबत झाला?
तेजस्विनी लोणारीचा साखरपुडा शिवसेना (शिंदे गट) नेते सदा सरवणकर यांचा मुलगा समाधान सरवणकरसोबत झाला आहे.

तेजस्विनी लोणारी कोणत्या मालिकेमुळे प्रसिद्ध झाली?
तेजस्विनीला ‘चित्तोड की रानी पद्मिनी’ या मालिकेमुळे विशेष ओळख मिळाली. नंतर ती ‘बिग बॉस मराठी ४’ आणि ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ या मालिकांमधूनही चर्चेत आली.

साखरपुड्यानंतर तिचं कोणतं वक्तव्य पुन्हा चर्चेत आलं आहे?
काही महिन्यांपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीत तेजस्विनी म्हणाली होती, “मला अनेक मुलांनी प्रपोज केलं, पण लग्नासाठी कोणीच विचारलं नाही.” हेच तिचं वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल होत आहे.

