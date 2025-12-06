समाधान रावांसाठी तेजस्विनी लोणारीचा गोड उखाणा 'कामात निष्ठा, स्वभाव शांत…'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 6, 2025, 07:03 PM IST
अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी आणि शिंदे गटाचे युवानेते समाधान सरवणकर यांनी गुरुवारी (४ डिसेंबर) दत्तजयंतीच्या मुहुर्तावर आपलं लग्न संपन्न केलं. या शाही विवाहसोहळ्यात मराठी कलाविश्वातील सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेते उपस्थित होते. लग्नाच्या कार्यक्रमाचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाले आहेत.

गृहप्रवेशाचा खास क्षण आणि उखाणा

लग्नानंतरचा गृहप्रवेश हा क्षण खास ठरला. या कार्यक्रमात तेजस्विनीने समाधान सरवणकरसाठी खास उखाणा तयार केला आणि तो घेतल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. ती म्हणते 'कामात यांची निष्ठा फार, स्वभाव यांचा शांत, मला वाटतो अभिमान कारण समाधान राव आहेत माझे'  हा उखाणा तिच्या स्वतःच्या कल्पनेचा असल्याचे तेजस्विनीने सांगितले. व्हिडीओमध्ये ती उखाणा घेण्यासाठी आग्रह करताना दिसत असून, हा क्षण चाहत्यांसाठी खूपच खास ठरला आहे.

तेजस्विनीचा कलाविश्वातील प्रवास

तेजस्विनी लोणारीने मराठी मालिकांपासून चित्रपटांपर्यंत आपली ठसठशीत ओळख निर्माण केली आहे. ‘बिग बॉस मराठी’मुळे ती प्रचंड लोकप्रिय झाली. अभिनेत्री असण्याबरोबरच तेजस्विनी निर्मातादेखील आहे, आणि आपल्या कामामुळे मराठी मनोरंजन विश्वात तिचा विशेष ठसा आहे.

समाधान सरवणकर: राजकीय पृष्ठभूमी

समाधान सरवणकर हे शिवसेना नेते सदा सरवणकर यांचे पुत्र असून, ते राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांनी आणि तेजस्विनीने काही महिन्यांपूर्वीच साखरपुड्याद्वारे चाहत्यांना सुखद धक्का दिला होता. आता लग्नानंतर दोघांनी एकत्र नव्या आयुष्याला सुरुवात केली आहे.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

लग्नसोहळा आणि गृहप्रवेशाच्या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी तेजस्विनीच्या उखाण्याचे कौतुक केले, तर काहींनी दोघांच्या लग्नासाठी शुभेच्छा दिल्या. काही सेलिब्रिटींनी देखील सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत.

लग्नसोहळ्याची रंगत

लग्नसोहळ्यात पारंपरिक मराठी पोशाख आणि समारंभाची खास तयारी पाहायला मिळाली. घरगुती परंपरेनुसार, विवाह आणि गृहप्रवेशाच्या वेळी सर्व प्रकारच्या विधींचे पालन करण्यात आले. विवाहसोहळ्यातील फोटो आणि व्हिडीओंमध्ये दोघांच्या आनंदाच्या क्षणांचे दर्शन घडत आहे. तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचा विवाह फक्त मराठी कलाविश्वातच नव्हे, तर सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरला आहे. गृहप्रवेशानंतरचा उखाणा आणि दोघांच्या आनंदी चेहर्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. हा सोहळा त्यांच्यासाठी एक संस्मरणीय अनुभव ठरला आहे, आणि दोघांनी एकत्र नवीन आयुष्याची सुरुवात केली आहे.

FAQ

तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचा विवाह कधी आणि कुठे पार पडला?
तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचा विवाह गुरुवारी (४ डिसेंबर) दत्तजयंतीच्या मुहुर्तावर पार पडला. या शाही विवाहसोहळ्यात मराठी कलाविश्वातील सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेते उपस्थित होते.

गृहप्रवेशानंतरचा खास उखाणा काय होता?
गृहप्रवेशानंतर तेजस्विनीने समाधान सरवणकरसाठी खास उखाणा घेतला 'कामात यांची निष्ठा फार, स्वभाव यांचा शांत, मला वाटतो अभिमान कारण समाधान राव आहेत माझे' हा उखाणा तिने स्वतः तयार केला असल्याचे तिने सांगितले.

दोघांचा सोशल मीडियावर प्रतिसाद कसा आहे?
लग्नसोहळा आणि गृहप्रवेशाचे फोटो-व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, चाहत्यांनी दोघांच्या लग्नाचे आणि उखाण्याचे कौतुक केले आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी देखील त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

