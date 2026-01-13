English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मतदारांनो, पालिका भ्रष्टांनाच देऊ नका ; तेजस्विनी पंडितचा संदेश

'मतदारांनो, पालिका भ्रष्टांनाच देऊ नका' ; तेजस्विनी पंडितचा संदेश

अभिनेत्री तेजस्विनी पंडितचा संदेश चर्चेत; नगरसेवक महत्त्वाचा, भ्रष्ट राजकारण्यांकडे लक्ष नको  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 13, 2026, 03:18 PM IST
'मतदारांनो, पालिका भ्रष्टांनाच देऊ नका' ; तेजस्विनी पंडितचा संदेश

Tejaswini Pandit post on Elections : सध्या राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरु आहे. विविध ठिकाणी पक्षांचे कार्यकर्ते आपल्या लाडक्या पक्षासाठी प्रचार करताना दिसत आहेत, तर काही ठिकाणी उमेदवारांचे रोड शो आणि जनसंपर्क मोहीम चालू आहेत. या निवडणुकीत कलाकारही सक्रिय झाले आहेत, ज्यामुळे जनजागृतीत वाढ झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हिने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून मतदारांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्या म्हणाल्या, “आपल्या रोजच्या जीवनात नगरसेवकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे भ्रष्ट माणसांच्या हातात पालिका देऊ नका. सतर्क राहा आणि योग्य, सुज्ञ व सुशिक्षित उमेदवारांना निवडा.” तेजस्विनीने मतदारांना सुज्ञपणे मतदान करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे आणि नागरिकांनी आपल्या जबाबदाऱ्या जाणून घेऊन मतदान करावे, असे आवाहन केले आहे.

नगरसेवक हे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट निगडीत असतात. रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर मूलभूत सुविधांसाठी नागरिक थेट नगरसेवकांवर अवलंबून असतात. या कारणामुळे तेजस्विनीने योग्य उमेदवार निवडण्याचा सल्ला दिला आहे, कारण पालिकेत भ्रष्ट किंवा अयोग्य व्यक्तींचा प्रवेश झाल्यास या सुविधांवर थेट परिणाम होतो.

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मतदान 15 जानेवारीला सकाळपासून सुरू होणार असून, निकाल १६ जानेवारीला जाहीर होणार आहेत. यंदा प्रत्येक मतदाराला ४ उमेदवारांसाठी मतदान करावे लागणार आहे, कारण नवीन ४ सदस्यीय प्रभाग रचना तयार करण्यात आली आहे. चारही जागांसाठी मतदान न केल्यास तुमचे मत अमान्य ठरेल. तसेच, उमेदवार पसंत नसल्यास ‘नोटा’चा पर्याय देखील उपलब्ध आहे.

विशेष म्हणजे या निवडणुकीत मतदारांचा सहभाग आणि जागरूकता महत्त्वाची ठरणार आहे. मतदारांनी केवळ पक्षावर अवलंबून न राहता, उमेदवारांच्या पात्रता, कामगिरी आणि जनहिताचे धोरण यांचा विचार करून मतदान करणे गरजेचे आहे. पालिकेच्या भविष्यातील कामकाजावर प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा निर्णय थेट परिणाम करणार आहे.

अभिनेत्री तेजस्विनी पंडितसारख्या सार्वजनिक व्यक्तींच्या संदेशामुळे जनतेमध्ये जागरूकता वाढत असून, निवडणुकीत जबाबदारीने मतदान करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे. नगरसेवक निवडणुकीत भ्रष्टाचार टाळणे, योग्य उमेदवारांची निवड करणे आणि आपल्याला हवी असलेली सुविधा सुनिश्चित करणे ही नागरिकांची प्रमुख जबाबदारी बनली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Tejaswini Pandittejaswini pandit sister Poornima Pullanentertainment top newsEntertainmententertainment news

इतर बातम्या

एका क्षणात सगळं बदललं! किशोरी शहाणेंच्या गाडीचा अपघात नेमका...

मनोरंजन