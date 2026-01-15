English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
मतदानानंतर तेजस्विनी पंडितची पोस्ट; म्हणाली 'ज्याच्या रक्तात मराठी'

Tejaswini Pandit's controversial post : अभिनेत्रीने मतदानानंतर आपली पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली.  

Updated: Jan 15, 2026, 07:31 PM IST
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी आणि मुंबई बीएमसीसह राज्यभर आज सकाळी 7.30 ते संध्याकाळी 5.30 या वेळेत मतदान सुरू आहे. नागरिकांनी मतदानासाठी मतदान केंद्रांवर रांगा लावल्या असून, आपला हक्क बजावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसून येत आहे. नेते-मंडळी तसेच अनेक सेलिब्रिटी देखील मतदानासाठी बाहेर पडले आहेत. यामध्ये मराठी अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित देखील सामील आहे, जिने आज महानगरपालिका निवडणुकीत आपला मतदानाचा हक्क बजावला.

A post shared by Tejaswwini  (@tejaswini_pandit)

तेजस्विनीचा मराठी भाषेवरील अभिमान

मतदानानंतर तेजस्विनीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. आपल्या पोस्टमध्ये तिने मराठी भाषेबद्दल अभिमान व्यक्त करत म्हटले, 'माझा जन्म महाराष्ट्रात झाला. मी लहानाची मोठी मराठी भाषा बोलतंच झाले. याच मराठी भाषेवर काम करून स्वतःचं पोट भरलं. माझी भाषा टिकली तर माझं काम दिसेल आणि अस्तित्वही असेल. म्हणूनच आजचं मत त्या मराठी माणसासाठी, ज्याच्या रक्तात मराठी सळसळते आणि ज्याच्या हृदयात आजन्म महाराष्ट्र विराजमान आहे. जय महाराष्ट्र.'

या पोस्टमधून तेजस्विनीने फक्त मतदानाचा संदेश दिलाच नाही, तर मराठी भाषेवरील गर्व आणि आपल्यातील सामाजिक-जागतिक जबाबदारी यावरही भर दिला. ती आपल्या चाहत्यांना आणि नागरिकांना मतदानामध्ये सक्रिय राहण्याचे आवाहन करताना दिसली.

मार्कर पेनचा मुद्दा

पोस्टच्या शेवटी तेजस्विनीने 'मार्कर पेन'वरही आपली प्रतिक्रिया दिली. मतदारांच्या बोटांवर मतदानासाठी मार्करने लावण्यात येणारी शाई लगेच पुसली जात असल्याचा आरोप काही मतदारांनी केला आहे. निवडणुकीत पहिल्यांदाच मार्करचा वापर होत असल्याचेही काहींनी सांगितले. या निर्णयावर ठाकरे बंधू आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी विरोध नोंदवला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर स्पष्ट केले की, मार्कर पेन वापरण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाचा आहे आणि यावर आक्षेप असल्यास योग्य ती कारवाई होईल. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया पारदर्शक राहावी आणि नागरिकांचा विश्वास टिकून राहावा, हा मुख्य उद्देश आहे.

तेजस्विनीचा संभाव्य राजकीय संदर्भ

तेजस्विनीने पोस्टमध्ये कोणत्याही पक्षाचे नाव उघडपणे घेतलेले नसले तरी "रक्तात मराठी" आणि "मराठी माणूस" अशा शब्दांच्या वापरामुळे नेटकरी तिचा पाठिंबा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे किंवा ठाकरे गटाच्या विचारधारेकडे झुकत असल्याचे मानतात. काही तासांपूर्वीच तेजस्विनीने राज ठाकरे यांचा फोटो शेअर करून त्यांना पाठिंबा दिल्याचेही दिसून आले आहे. तेजस्विनीच्या या पोस्टमुळे फक्त मतदानाचा संदेश नाही तर मराठी भाषेवरील अभिमान, राज्याच्या सामाजिक-जागतिक जबाबदाऱ्या आणि संभाव्य राजकीय संकेत यावरही चर्चेला चालना मिळाली आहे. तिचा हा संदेश लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करत असून, मतदारांना सक्रिय होण्याचे आवाहन करत आहे.

आजच्या मतदानादरम्यान तेजस्विनी पंडितने मतदानाचा हक्क बजावला आणि सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून मराठी भाषेबद्दल अभिमान व्यक्त केला. मार्कर पेन आणि मतदान प्रक्रियेवरील चर्चा या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाचे ठरली आहेत. तिच्या पोस्टमुळे मराठी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण होत आहे, तसेच राजकीय व सामाजिक चर्चेला चालना मिळाली आहे.

