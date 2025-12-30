तेजस्विनीचा पती समाधान सरवणकर शिंदे गटाचे उमेदवार; नणंदही निवडणूक लढवणार

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होण्यास सुरुवात झाली असून, त्यामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. तब्बल आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. दीर्घ कालावधीनंतर निवडणूक होत असल्यामुळे सर्वच प्रमुख पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, तिकीट मिळवण्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत राजकारणासोबतच सिनेइंडस्ट्रीतील काही चेहरेही सक्रिय होताना दिसणार आहेत. काही कलाकार थेट निवडणूक रिंगणात उतरणार असून, तर काही प्रचाराच्या माध्यमातून राजकीय मैदानात सहभागी होणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीसाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. तेजस्विनीचे पती समाधान सरवणकर हे यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे राजकारण आणि सिनेइंडस्ट्री यांचा अनोखा संगम या निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे. मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत असतानाच, काही प्रभागांमध्ये थेट लढती रंगणार असल्याचं चित्र आहे.
विशेषतः प्रभादेवी–दादर परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 194 कडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या वॉर्डमधून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाकडून माजी आमदार सदा सरवणकर यांचे चिरंजीव समाधान सरवणकर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. सरवणकर कुटुंबाचा या भागात असलेला राजकीय वारसा आणि स्थानिक पातळीवरील मजबूत पकड लक्षात घेता, ही उमेदवारी महत्त्वाची मानली जात आहे. दुसरीकडे, याच वॉर्डमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून सुनील शिंदे यांचे बंधू निशिकांत शिंदे हे उमेदवार असणार आहेत. त्यामुळे या प्रभागात शिवसेनेतील दोन गटांमध्ये थेट आणि प्रतिष्ठेची लढत पाहायला मिळणार आहे.
दरम्यान, अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचा विवाह नुकताच पार पडला आहे. गेल्या महिन्यात लग्नबंधनात अडकलेल्या या नवदाम्पत्याची सध्या चांगलीच चर्चा आहे. विवाहानंतर लगेचच निवडणुकीचं रणांगण उभं राहिल्यामुळे तेजस्विनी आता पती समाधान यांच्या प्रचारासाठी सक्रिय होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. समाधान सरवणकर यांनी नुकताच उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून, या प्रसंगी तेजस्विनी लोणारी त्यांच्यासोबत उपस्थित होती. “चला, विजयाचा फॉर्म भरायला” अशा शब्दांत तेजस्विनीने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाधान यांच्या विजयाबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे.
याचबरोबर, तेजस्विनी लोणारीची नणंद आणि समाधान सरवणकर यांची बहीण प्रिया सरवणकर गुरव यांनाही एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतर्फे उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्या वॉर्ड क्रमांक 191 मधून शिवसेना भाजपा रिपब्लिकन पक्ष रिपब्लिकन सेना महायुतीच्या उमेदवार आहेत. त्यामुळे सरवणकर कुटुंबातील दोन सदस्य एकाचवेळी महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असून, तेजस्विनी लोणारी आता पतीसोबतच नणंदीसाठीही प्रचार करताना दिसणार आहे. यामुळे सरवणकर कुटुंबाची राजकीय उपस्थिती अधिक ठळकपणे जाणवणार आहे.
दरम्यान, तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचा विवाहसोहळा मुंबईतील एका आलिशान हॉटेलमध्ये मोठ्या थाटामाटात पार पडला होता. या विवाहसोहळ्याला राजकीय क्षेत्रातील अनेक नेते तसेच सिनेइंडस्ट्रीतील कलाकार आणि मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती. या लग्नसोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. आता विवाहानंतर अवघ्याच महिन्यात तेजस्विनी थेट प्रचाराच्या मैदानात उतरणार असल्यामुळे आगामी काळात तिची भूमिका आणि उपस्थिती राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.