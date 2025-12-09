Tejaswini Lonari Honeymoon: लग्नानंतर तेजस्विनीचा लंडन हनिमून; समाधानसोबतचा फोटो चर्चेत, कॅप्शनवर चाहत्यांची नजर

मराठी मनोरंजन क्षेत्रात सध्या लगीनसराईचा जोर कायम असून गेल्या काही दिवसांत अनेक कलाकारांनी विवाहबंधनात अडकत आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे. त्यामधील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या लग्नांपैकी एक म्हणजे अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचा विवाहसोहळा. 4 डिसेंबर रोजी मुंबईत दोघांनी पारंपरिक पद्धतीने लग्नगाठ बांधली. या सोहळ्याला मनोरंजनविश्वातील दिग्गज कलाकारांसह अनेक नामांकित राजकीय पाहुण्यांचीही उपस्थिती होती.
सोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होताच चाहत्यांकडून त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. तेजस्विनीच्या ब्रायडल लूकची तसेच दोघांच्या एकत्रित ग्रँड एन्ट्रीचीही खूप चर्चा झाली. नेटकऱ्यांनी त्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत नवदांपत्याला भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
लग्नानंतर काही धार्मिक विधी सत्यनारायण पूजा, देवदर्शन आटोपून हे कपल हनिमूनसाठी थेट लंडनला रवाना झाले. थंड हवेतील हसरे क्षण कैद करणारे फोटो तेजस्विनीने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. फोटोंमध्ये दोघांची जुळवून घेतलेली जोडी आणि ताज्या नवजीवनाचा आनंद स्पष्टपणे जाणवतो. विशेष म्हणजे, एका फोटोसोबत तेजस्विनीने दिलेला कॅप्शन विशेष चर्चेत आला आहे. ती लिहिते 'तो मला जसं हसवतो, तसं दुसरं कुणीही हसवू शकत नाही.' तिच्या या भावनिक कॅप्शनवर चाहत्यांकडून केवळ कौतुकच नव्हे तर प्रेमळ कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे.
शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये दोघेही कॅज्युअल लूकमध्ये दिसत असून एकमेकांसोबतचा त्यांचा नैसर्गिक, दिलखुलास अंदाज चाहत्यांना खूप आवडला आहे. अनेकांनी या कपलला ‘मेड फॉर ईच अदर’ अशी पदवीही दिली आहे.
तेजस्विनी गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी मनोरंजन क्षेत्रात आपली छाप पाडत आहे. तिच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाचे टप्पे ‘नो प्रॉब्लेम’ या चित्रपटातून तिने अभिनयाची सुरुवात केली. पुढे ‘दोघात तिसरा आता सगळं विसरा’, ‘बाप रे बाप डोक्याला ताप’, ‘गुलदस्ता’, ‘बायको नंबर १’ अशा अनेक चित्रपटांतून ती झळकली. चित्रपटांसोबतच तिने टीव्ही मालिकांमध्येही दमदार भूमिका साकारल्या. ‘तुझेच मी गीत गात आहे’, ‘देवमाणूस’ या मालिकांतील तिच्या भूमिकांचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झाले. ती ‘बिग बॉस मराठी’ सीझन ४ मध्येही दिसली होती, ज्यामुळे तिला अधिक लोकप्रियता मिळाली. काही महिन्यांपूर्वी तिने निर्मिती क्षेत्रात पाऊल ठेवत नवा प्रवास सुरू केला आहे.
लग्नानंतर सर्वांना उत्सुकता होती की तेजस्विनीने ज्यांच्यासोबत आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहेत ते समाधान नेमके कोण? समाधान सरवणकर हे मुंबई महानगरपालिकेतील माजी नगरसेवक आहेत. सध्या ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये सक्रिय आहेत. ते शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते आणि माजी आमदार सदा सरवणकर यांचे सुपुत्र आहेत. मुंबईतील प्रभादेवी परिसरात ते विशेष सक्रिय असून, स्थानिक विकासकामांत त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. भविष्यात ते प्रभादेवीतून निवडणूक लढवतील अशीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
FAQ
तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचे लग्न कधी झाले?
तेजस्विनी आणि समाधान यांनी 4 डिसेंबर रोजी मुंबईत पारंपरिक विधींनुसार लग्नगाठ बांधली.
लग्नानंतर हे नवदाम्पत्य कुठे हनिमूनसाठी गेले आहे?
लग्नानंतर सत्यनारायण पूजा आणि देवदर्शन आटोपून हे कपल हनिमूनसाठी थेट लंडनला रवाना झाले आहे.
समाधान सरवणकर कोण आहेत?
समाधान सरवणकर हे मुंबई महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक असून सध्या ते शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये सक्रिय आहेत. ते माजी आमदार सदा सरवणकर यांचे चिरंजीव आहेत.