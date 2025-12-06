English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनाक्षी सिन्हा-झहीरच्या नात्यात तणाव? भांडणं टोकाला पोहोचली, मोठा निर्णय घ्यावा लागला

Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal Marriage issues :  झहिरसोबत सोनाक्षीचा नातं तणावग्रस्त, भांडण टोकाला पोहचल्यावर घेतला महत्त्वाचा निर्णय; अभिनेत्रीने स्वतःच स्पष्ट केलं

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 6, 2025, 02:54 PM IST


बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आणि अभिनेता झहीर इक्बाल हा कपल प्रेक्षकांना कायमच “कपल गोल्स” देताना दिसतो. दोघांचे लग्न नुकतेच, 23 जून 2024 रोजी, मोठ्या थाटात संपन्न झाले असून, लग्नानंतरही सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाले आहेत.

लग्नापर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता

सोनाक्षीने अलीकडेच सोहा अली खानच्या पॉडकास्टमध्ये त्यांच्या नात्याबाबत मनमोकळेपणाने बोलताना सांगितले की, लग्नापर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. तिच्या आणि झहीरच्या नात्यात अनेक चढ-उतार आले. तीन वर्षांच्या रिलेशनशिपदरम्यान दोघांमध्ये तणाव वाढला आणि या काळात त्यांना कपल्स थेरपी घ्यावी लागली. सोनाक्षी म्हणाली, 'आमच्या नात्यात एक असा टप्पा होता, जेव्हा आम्ही एकमेकांचे केस उपटण्यास देखील तयार होतो. प्रयत्न करूनही आम्हाला एकमेकांचा दृष्टिकोन समजत नव्हता. पण आम्हाला आमचं नातं टिकवायचं होतं, आणि मग झहीरने कपल थेरपी घेण्याचा सल्ला दिला.' पुढे ती म्हणाली, 'फक्त दोन सेशननंतर आम्ही एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखू लागलो आणि सर्वकाही पूर्वपदावर आलं. आजही आम्ही आमच्या नात्याबद्दल खुलेपणाने बोलतो.'

सुरुवातीपासूनच खास

सोनाक्षीने सांगितले की, झहीरसोबत त्यांची भेट सलमान खानच्या पार्टीत झाली होती. सुरुवातीला दोघांमध्ये मैत्री होती, जी नंतर प्रेमात रूपांतरित झाली. भेटल्यानंतर सोनाक्षीने आठवडाभरात झहीरला 'आय लव्ह यू' म्हटले. सुरुवातीला झहीरने हसून ते टाळले, पण पुढे सात वर्षांच्या डेटिंगनंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.

लग्न आणि रिसेप्शन पार्टी

सोनाक्षी-झहीर यांनी 23 जून 2024 रोजी लग्न केले आणि लग्नानंतर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या बॅस्टियन रेस्टॉरंटमध्ये रिसेप्शन पार्टी आयोजित केली. या कार्यक्रमात बॉलिवूडचे अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले.

सोशल मीडियावर कायम चर्चेत

सोनाक्षी सिन्हा हे त्यांच्या प्रोफेशनल आयुष्यापेक्षा जास्त खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत राहतात. सोशल मीडियावर ती कायम झहीरसोबतचे फोटो, व्हिडिओ आणि लव्हिंग मोमेंट्स शेअर करत चाहत्यांना कपल गोल्स देत असते. सोनाक्षी-झहीरच्या नात्याचा प्रवास फक्त प्रेमाची गोष्ट नसून, त्यात आव्हाने, तणाव, समज आणि थेरपीचा अनुभव यांचा समावेश आहे. हेच कारण आहे की, सध्या बॉलिवूडमध्ये आणि सोशल मीडियावर सोनाक्षी आणि झहीर यांचा प्रत्येक क्षण चर्चेचा विषय ठरतो.

FAQ

सोनाक्षी सिन्हा आणि झहीर इक्बालचे लग्न कधी झाले?
सोनाक्षी आणि झहीर यांनी 23 जून 2024 रोजी लग्न केले, आणि लग्नानंतर रिसेप्शन पार्टी शिल्पा शेट्टीच्या बॅस्टियन रेस्टॉरंटमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

सोनाक्षी-झहीरच्या नात्यात तणाव कधी आला आणि त्यांनी काय केलं?
रिलेशनशिपच्या सुरुवातीला तीन वर्षांनंतर तणाव वाढला आणि त्यावेळी दोघांनी कपल्स थेरपी घेण्याचा निर्णय घेतला. फक्त दोन सेशननंतर नातं सुधारलं आणि दोघांनी एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतलं.

सोनाक्षी आणि झहीर यांची भेट कशी झाली?
सोनाक्षीने सांगितलं की, त्यांची पहिली भेट सलमान खानच्या पार्टीत झाली होती. सुरुवातीला मैत्री झाली आणि नंतर प्रेमाच्या नात्यात रूपांतर झाले. सात वर्षांच्या डेटिंगनंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

महाराष्ट्र बातम्या