भीषण कार अपघात, पण लहान बाळ सुरक्षित! Adesh Bandekar यांनी सांगितलेला तो धक्कादायक अनुभव

झी मराठीवरील होम मिनिस्टर या कार्यक्रमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत त्यांचे नाव पोहोचले आणि महिला प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य मिळवले. त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक टप्पे आले आणि त्याचबरोबर त्यांच्या आयुष्यातले अनेक स्मरणीय प्रसंगही घडले.
आदेश बांदेकर यांनी आपल्या करिअरच्या प्रवासात अनेक चमत्कारिक अनुभव अनुभवले आहेत. स्टार प्रवाहवरील ‘बाप्पा महाराष्ट्राचा महिमा अष्टविनायक’ या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी प्रेक्षकांना अष्टविनायकाचे दर्शन घडवले. त्या काळात रांजणगाव यात्रेदरम्यान एका कार अपघातात एक लहान बाळ सुद्धा गाडीत होते. आदेश म्हणाले, 'बाळ जखमी झाला, पण जीव धोक्यात नव्हता. माझ्या मते त्या बाळाला बाप्पानेच वाचवलं असावं. त्या कुटुंबाने सुद्धा हे मान्य केलं की बाप्पाच्या कृपेनेच त्यांचे बाळ सुरक्षित राहिले.'
या अनुभवासह आदेश बांदेकरने त्यांच्या कारकिर्दीतील अनेक आठवणी प्रेक्षकांशी शेअर केल्या आहेत. होम मिनिस्टर च्या माध्यमातून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य मिळवले आणि शो बंद झाल्यानंतरही त्यांची भाऊजी म्हणून छाप कायम आहे.
व्यक्तिगत आयुष्यातही आदेश बांदेकर सक्रीय आहेत. ते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आहेत आणि नुकत्याच पार पडलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान घरोघरी जाऊन प्रचार करताना दिसले. याशिवाय त्यांचा मुलगा सोहम बांदेकर नुकत्याच अभिनेत्री पूजा बिरारीसोबत विवाहबद्ध झाला, त्यामुळे आजचा वाढदिवस त्यांच्या कुटुंबासाठी आणखी खास ठरला आहे.
आदेश बांदेकर यांनी आपल्या प्रोडक्शन हाऊसखाली ‘ठरलं तर मग’ आणि ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ सारखे लोकप्रिय शो निर्मिती केली आहेत, ज्यामुळे ते फक्त अभिनेता म्हणून नाही तर निर्माता म्हणूनही प्रेक्षकांच्या मनात आपले स्थान पक्के करत आहेत. आदेश बांदेकर यांच्या करिअरचा प्रवास हा नुसता मनोरंजनविश्वाचा नाही, तर त्यात त्यांनी अनुभवलेले आनंद, संघर्ष, चमत्कार आणि वैयक्तिक क्षण यांच्या सर्वत्र एकत्रित कथानकाचा अनुभव देतो. आजच्या वाढदिवशी, 60 वर्षांच्या या प्रवासाचा सन्मान करत त्यांच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर मनोभावे शुभेच्छा दिल्या आहेत.
अभिनेता आणि निर्माता म्हणून त्यांच्या योगदानासोबतच भाऊजी म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने महाराष्ट्रातील मनोरंजनप्रेमी प्रेक्षकांच्या हृदयात कायमची छाप सोडली आहे. आजचा दिवस फक्त वाढदिवस नव्हे, तर त्यांच्या जीवनातील अनेक आठवणींना उजाळा देणारा क्षणही आहे