पत्नी संगीताच्या गंभीर आरोपांनंतर एकत्र दिसले थलपती विजय- त्रिषा; व्हायरल Video ने रोखल्या नजरा

Thalapathy Vijay - Trisha: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता 'थलपती विजय' सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. त्याची पत्नी 'संगीता सोरनलिंगम' यांनी काही दिवसांपूर्वी विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप करत कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू असतानाच आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. चेन्नईमध्ये झालेल्या एका रिसेप्शन कार्यक्रमात 'थलपती विजय' अभिनेत्री 'तृषा कृष्णन'सोबत दिसल्याने पुन्हा चर्चांना उधाण आले आहे. या दोघांचा कार्यक्रमात एकत्र प्रवेश, पाहुण्यांशी भेट आणि मंचावर घेतलेले फोटो सध्या इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहेत.
या कार्यक्रमाला अनेक चित्रपटसृष्टीतील कलाकार उपस्थित होते. मात्र 'थलपती विजय' आणि 'तृषा कृष्णन' यांच्या उपस्थितीने सर्वांचेच लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे हे दोघे एकत्र कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. यावेळी विजयच्या हातात पुष्पगुच्छ होता, तर तृषा कार्यक्रमातील पाहुण्यांना भेटताना दिसली.
हा रिसेप्शन सोहळा चित्रपट निर्माते 'कलपथी सुरेश' यांच्या मुलाच्या लग्नानिमित्त आयोजित करण्यात आला होता. लग्नाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी 'थलपती विजय' आणि 'तृषा कृष्णन' एकत्र मंचावर गेले. त्यांनी नवविवाहित जोडप्यासोबत फोटोही काढले. मंचावर उभे असताना दोघे एकमेकांच्या शेजारी दिसत होते.
कार्यक्रमानंतरही दोघे एकत्र बाहेर पडताना दिसल्यामुळे उपस्थित पाहुणे आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये चर्चांना सुरुवात झाली. या कार्यक्रमासाठी विजयने बेज रंगाचा शर्ट आणि त्याच रंगाची पारंपरिक धोती परिधान केली होती. तर तृषा कृष्णन बेज आणि सोनेरी रंगाच्या साडीत दिसली.
हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. ‘तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती, आमचा विश्वास मोडलास’, असं एकाने लिहिलं. तर ‘हे तर आता अतिच झालं.. दोघांनीही थोडा विचार करायला हवा’, अशी दुसऱ्या एका वापरकर्त्याची प्रतिक्रिया आहे.
दरम्यान, 'संगीता सोरनलिंगम' यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी चेंगलपट्टू कौटुंबिक न्यायालयात 'थलपती विजय'विरोधात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी विजयवर एका अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुरक्षेबाबतही काही मुद्दे मांडले असल्याचे सांगितले जाते.
गेल्या 2 वर्षांपासून 'थलपती विजय' आणि 'संगीता सोरनलिंगम' वेगळे राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचदरम्यान विजयचा मुलगा 'जेसन संजय' यानेही वडिलांना इन्स्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे विजयच्या वैयक्तिक आयुष्यातील घडामोडींवर चाहत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.