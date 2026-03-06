English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • पत्नी संगीताच्या गंभीर आरोपांनंतर एकत्र दिसले थलपती विजय- त्रिषा; व्हायरल Video ने रोखल्या नजरा

पत्नी संगीताच्या गंभीर आरोपांनंतर एकत्र दिसले थलपती विजय- त्रिषा; व्हायरल Video ने रोखल्या नजरा

Thalapathy Vijay: रश्मिका- विजयच्या रिसेप्शन सेरेमनीला चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार उपस्थित होते. मात्र यावेळी थलपती विजय आणि तृषा कृष्णन यांच्या उपस्थितीने सर्वांचेच लक्ष वेधले. कारण पत्नी संगीताच्या गंभीर आरोपांनंतर थलपती विजय आणि त्रिषा एकत्र दिसले. व्हिडीओ एकदा पहाच...

प्रिती वेद | Updated: Mar 6, 2026, 11:13 AM IST
पत्नी संगीताच्या गंभीर आरोपांनंतर एकत्र दिसले थलपती विजय- त्रिषा; व्हायरल Video ने रोखल्या नजरा
(photo Credit- Social Media)

Thalapathy Vijay - Trisha: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता 'थलपती विजय' सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आला आहे. त्याची पत्नी 'संगीता सोरनलिंगम' यांनी काही दिवसांपूर्वी विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप करत कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू असतानाच आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. चेन्नईमध्ये झालेल्या एका रिसेप्शन कार्यक्रमात 'थलपती विजय' अभिनेत्री 'तृषा कृष्णन'सोबत दिसल्याने पुन्हा चर्चांना उधाण आले आहे. या दोघांचा कार्यक्रमात एकत्र प्रवेश, पाहुण्यांशी भेट आणि मंचावर घेतलेले फोटो सध्या इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

या कार्यक्रमाला अनेक चित्रपटसृष्टीतील कलाकार उपस्थित होते. मात्र 'थलपती विजय' आणि 'तृषा कृष्णन' यांच्या उपस्थितीने सर्वांचेच लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे हे दोघे एकत्र कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्याचे व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. यावेळी विजयच्या हातात पुष्पगुच्छ होता, तर तृषा कार्यक्रमातील पाहुण्यांना भेटताना दिसली.

रिसेप्शनमध्ये एकत्र उपस्थितीमुळे चर्चा

हा रिसेप्शन सोहळा चित्रपट निर्माते 'कलपथी सुरेश' यांच्या मुलाच्या लग्नानिमित्त आयोजित करण्यात आला होता. लग्नाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी 'थलपती विजय' आणि 'तृषा कृष्णन' एकत्र मंचावर गेले. त्यांनी नवविवाहित जोडप्यासोबत फोटोही काढले. मंचावर उभे असताना दोघे एकमेकांच्या शेजारी दिसत होते.

कार्यक्रमानंतरही दोघे एकत्र बाहेर पडताना दिसल्यामुळे उपस्थित पाहुणे आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये चर्चांना सुरुवात झाली. या कार्यक्रमासाठी विजयने बेज रंगाचा शर्ट आणि त्याच रंगाची पारंपरिक धोती परिधान केली होती. तर तृषा कृष्णन बेज आणि सोनेरी रंगाच्या साडीत दिसली.

सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया

हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. ‘तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती, आमचा विश्वास मोडलास’, असं एकाने लिहिलं. तर ‘हे तर आता अतिच झालं.. दोघांनीही थोडा विचार करायला हवा’, अशी दुसऱ्या एका वापरकर्त्याची प्रतिक्रिया आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikil Murukan (@onlynikil)

दरम्यान, 'संगीता सोरनलिंगम' यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी चेंगलपट्टू कौटुंबिक न्यायालयात 'थलपती विजय'विरोधात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी विजयवर एका अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुरक्षेबाबतही काही मुद्दे मांडले असल्याचे सांगितले जाते.

गेल्या 2 वर्षांपासून 'थलपती विजय' आणि 'संगीता सोरनलिंगम' वेगळे राहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचदरम्यान विजयचा मुलगा 'जेसन संजय' यानेही वडिलांना इन्स्टाग्रामवर अनफॉलो केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे विजयच्या वैयक्तिक आयुष्यातील घडामोडींवर चाहत्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
thalapathy vijaytrisha krishnanSangeeta SornalingamVijay divorce case

इतर बातम्या

इराण-इस्त्रायल युद्धादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला द...

भारत