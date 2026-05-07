किती श्रीमंत आहे थालापती विजय यांची कथित गर्लफ्रेंड त्रिशा? एका सिनेमासाठी घेते 'इतकं' मानधन

Trisha Krishnan Net Worth: थालापती विजय यांच्यासोबत स्क्रीन गाजवणाऱ्या त्रिशा कृष्णनची एकूण संपत्ती किती? एका जितकं मानधन घेते ते पाहून व्हाल हैराण... त्रिशाला म्हणतात ''Queen of South India''  

सायली पाटील | Updated: May 7, 2026, 08:39 AM IST
Trisha Krishnan Net Worth: दाक्षिणात्य कलाविश्व गाजवणाऱ्या कलाकारांमध्ये अनेक अशी नावं येतात ज्या कलाकारांवर विविधभाषी प्रेक्षकांचं प्रेम असतं. तामिळनाडूची निवडणूक गाजवणारे (Thalapathy Vijay) थालापती विजय आणि त्यांची खास सहकलाकार अभिनेत्री त्रिशा ही त्याचलीच काही नावं. विजय यांना मिळालेल्या यशानंतर त्रिशाच्या नावाचीही बरीच चर्चा झाली. विजय यांच्या घरी तिचं पोहोचणंसुद्धा कैक चर्चांना वाव देऊन गेलं. अशी ही त्रिशा तिच्या एका वेगळ्या आणि स्वतंत्र अस्तित्वामुळंसुद्धा कायमच लक्ष वेधून जाते. तेलुगू आणि तामिळ सिनेविश्वात त्रिशा एक लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. या क्षेत्रात काम करून त्रिशानं प्रचंड संपत्तीसुद्धा आपल्या नावे केली आहे. 

खासगी आयुष्य आणि सिनेकारकिर्दीमुळं चर्चेत असणारी त्रिशा प्रचंड श्रीमंत असून, तिची एकूण संपत्ती साधारण 85 कोटी रुपये असल्याचं म्हटलं जात आहे. 2025 मधील एप्रिल महिन्याती अहवालानुसार तिच्याकडे इतकी संपत्ती असल्याचं वृत्त एका प्रसिद्ध वृत्तसमुहानं जारी केलं होतं. दाक्षिणात्य कलाविश्वातील लोकप्रिय आणि सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या कलाकारांच्या यादीत त्रिशाचं नाव येतं. एका चित्रपटासाठी ती साधारण 3 कोटी रुपये इतकं मानधन आकारते. 

विजय यांसोबतच्या चित्रपटातून सर्वात बक्कळ कमाई

फक्त चित्रपट नव्हे, तर विविध जाहिराती, ब्रँड डील या माध्यमातूनही ती बक्कळ कमाई करते. काही वृत्तांनुसार ‘Ponniyin Selvan: I' या चित्रपटाच्या यशानंतर त्रिशाननं मानधनाचा आकडा वाढवला आणि 'लिओ' या चित्रपटासाठी तिनं 5 कोटींचं मानधन घेतलं होतं असं वृत्त GQ नं प्रसिद्ध केलं. थालापती विजय यांच्यासोबत ती या चित्रपटात झळकली होती. ब्रँज एंडॉर्समेंट, प्रसिद्धीसाठी ती साधारण 9 कोटी रुपये इतकं मानधन घेते. 

आलिशान कार आणि घर... 

चेन्नईमध्ये त्रिशाचं एक आलिशान घर असून, त्या घराची किंमत 10 ते 12 कोटी रुपये असल्याचं सांगण्यातच येतं. याशिवाय हैदराबाद इथं असणाऱ्या तिच्या एका संपत्तीची किंमत 6 ते 7 कोटी रुपये इतकी आहे. तामिळ आणि तेलुगू सिनेविश्व आणि प्रेक्षकांशी संपर्कात राहण्यासाठी तिची ही दोन्ही घरं महत्त्वाची आहेत. 

फक्त घर आणि श्रीमंती नव्हे तर, त्रिशाच्या दारी आलिशान कारसुद्धा आहेत. यामध्ये मर्सिडीज बेंझ एस क्लास, बीएमडब्ल्यू 5 सीरिज, रेंज रोव्हर इवोक् आणि मर्सिडीज बेंझ ई क्लास अशा कारही आहेत. 

सिनेकारकिर्दीवर एक झलक...

1999 मध्ये त्रिशानं 'जोडी' या चित्रपटातून सिनेवर्तुळात पाऊल ठेवलं होतं. 2004 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'वर्षम' चित्रपटानं तिला प्रचंड यश मिळवून दिलं. तिथपासून तिनं 'घिल्ली', 'सामी', 'आरू', 'कोडी', 'अभियुम नानू', 'पोन्नियन सेल्वन 1' आणि अशा अनेक कलाकृतींच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेतला. तिच्या अनेक भूमिका गाजल्या. मात्र, थालापती विजय यांच्यासमवेत ती जेव्हाजेव्हा सहकलाकार म्हणून स्क्रीनवर आली तेव्हातेव्हा प्रेक्षकांनी या जोडीला भरभरून प्रेम दिलं. कॉलिवूडमध्ये या जोडीची मैत्री आणि त्यांच्या नात्याची विविध कारणांनी चर्चा असते. काही वृत्तांनुसार त्यांच्या कथित प्रेमप्रकरणाच्याही चर्चा गाजल्या. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

