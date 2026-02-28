English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Thalapathy Vijays Wife Sangeetha Files For Divorce: साऊथ चित्रपटसृष्टीत मोठी घडामोड, अभिनेता आणि नेता विजय यांचे वैवाहिक नाते संकटात असून घटस्फोटाच्या चर्चा रंगल्या आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 28, 2026, 08:51 AM IST
Thalapathy Vijay Divorce: 27 वर्षांचा संसार मोडला, कोण आहे थालापती विजयची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम?

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतले सुपरस्टार रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या चर्चांना थोडासा विसावा मिळत असतानाच, आता साऊथचे स्टार अभिनेता आणि 'तमिळगा वेत्री कळघम' पक्षाचे अध्यक्ष थलपती विजय याच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. चेंगलपट्टू येथील कौटुंबिक न्यायालयात विजयच्या पत्नी संगीता सोर्नालिंगम हिने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली आहे. या घटनेनंतर चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर चर्चा जोरात सुरू आहे. अनेक चाहत्यांनी या प्रकरणावर मत व्यक्त केले आहे, तर काहीजण आश्चर्यचकित झाले आहेत.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून विजय आणि संगीता यांच्या नात्यात दुरावा असल्याच्या अफवांवर चर्चांचा जोर होता. अनेक माध्यमांनी सांगितले होते की, दोघांच्या वैवाहिक जीवनात मतभेद आणि तणाव सुरू होता, पण आता त्या चर्चांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी संगीता हिने अधिकृतपणे घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. याचिकेत संगीता हिने विजयवर गंभीर आरोप केले आहेत. यामध्ये विवाहबाह्य संबंध, फसवणूक आणि नातेसंबंधातील अन्य त्रास यांचा समावेश आहे. याचिकेनुसार, विजयचे एका अभिनेत्रीबरोबर संबंध 2021 मध्ये समोर आले होते, ज्यामुळे दोघांच्या संसारात वाद सुरू झाला.

माहितीनुसार, विजय आणि संगीता गेल्या दोन वर्षांपासून स्वतंत्र राहात आहेत. संगीता हिने आपल्या अर्जात नमूद केले आहे की, तिने संसार टिकवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, पण परिस्थिती सुधारली नाही. अखेर तिने कायदेशीररित्या विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेंगलपट्टू कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. पुढील सुनावणी 20 एप्रिल 2026 रोजी निश्चित केली असून, न्यायालयाने विजयला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अद्याप थलपती विजय किंवा त्यांच्या टीमकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

राजकीय कारकीर्दीवर संभाव्य परिणाम

थलपती विजय नुकताच सिनेइंडस्ट्रीला राम-राम ठोकत पूर्णवेळ राजकारणात प्रवेश केला आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर TVK पक्ष जोरदार तयारी करत आहे. अशा परिस्थितीत, वैयक्तिक वाद आणि घटस्फोटाच्या चर्चांचा त्यांच्या राजकीय प्रतिमेवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणामुळे फक्त त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावरच नव्हे, तर त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय प्रतिष्ठेवरही परिणाम होऊ शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. सिनेप्रेमी आणि चाहत्यांचे लक्ष सोशल मीडियावर या प्रकरणावर केंद्रीत आहे. विविध प्लॅटफॉर्मवर चर्चेला उधाण आले असून, चाहत्यांच्या प्रतिक्रियेत आश्चर्य, कौतुक, आणि कधीकधी चिंता यांचं मिश्रण दिसत आहे.

थलपती विजय हे साऊथ चित्रपटसृष्टीतील एक अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रभावी स्टार आहेत. त्यांनी बऱ्याच सुपरहिट चित्रपटांत काम केले आहे आणि त्यांच्या अभिनयामुळे त्यांनी एक विशाल चाहते वर्ग निर्माण केला आहे. तसेच, विजय नुकताच राजकारणात सक्रिय झाले असून, TVK पक्षाच्या माध्यमातून स्थानिक राजकारणात आपली छाप सोडत आहेत. सांगायचं झालं तर, विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप आणि वैयक्तिक वाद यामुळे आता विजय आणि संगीता यांच्या वैवाहिक जीवनावर सार्वजनिक आणि कायदेशीर दोन्ही प्रकारे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. या घटनेचा सिनेइंडस्ट्रीत आणि राजकारणात मोठा प्रभाव पडू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

