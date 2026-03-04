English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Thalapathy Vijay: थलापती विजय’चा महागडा घटस्फोट; 250 कोटी पोटगीची चर्चा खरी की खोटी?

Thalapathy Vijay: थलापती विजय’चा महागडा घटस्फोट; 250 कोटी पोटगीची चर्चा खरी की खोटी?

Thalapathy Vijay Divorce Updates: दक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील दमदार अभिनेता थलपती विजय सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. विजयवर पत्नीने विवाहबाह्यसंबंध असल्याचे सांगत घटस्फोट मागितला होता. दरम्यान तो पत्नीला 250 कोटी रुपये पोटगी म्हणून देणार असल्याची चर्चा रंगीली. तर पोटगीची चर्चा खरी की खोटी? पोटगीची खरी रक्कम किती? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 4, 2026, 03:19 PM IST
Thalapathy Vijay: थलापती विजय’चा महागडा घटस्फोट; 250 कोटी पोटगीची चर्चा खरी की खोटी?
(photo Credit- Social Media)

Thalapathy Vijay Divorce: दक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील मोठं नाव असलेला अभिनेता ‘थलापती विजय’ सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या वैवाहिक नात्याबाबत विविध चर्चा रंगत आहेत. सोशल मीडियावर घटस्फोट आणि मोठ्या रकमेच्या पोटगीविषयी अनेक दावे केले जात आहेत. नेमकं काय घडतंय आणि या प्रकरणात कोणकोणती नवी माहिती पुढे आली आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

घटस्फोटाची याचिका आणि आरोप

माहितीनुसार संगीता यांनी चेंगलपट्टू कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या याचिकेत त्यांनी ‘थलापती विजय’ यांच्यावर विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप केल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र संबंधित अभिनेत्रीचं नाव अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेलं नाही. गेल्या 2 वर्षांपासून दोघे वेगवेगळे राहत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच या वादाला अधिक हवा मिळाली आहे.

या सर्व घडामोडींवर ‘थलापती विजय’ यांनी अद्याप सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे सत्य काय आणि अफवा काय, याबाबत चाहत्यांमध्ये संभ्रम आहे.

250 कोटींच्या पोटगीची चर्चा

तमिळ मनोरंजन माध्यमांच्या अहवालानुसार, हे प्रकरण शांततेत मिटवण्यासाठी ‘थलापती विजय’ यांनी 250 कोटी रुपयांची पोटगी देण्याची तयारी दर्शवल्याचं म्हटलं जात आहे. ही रक्कम ‘संगीता’ आणि त्यांच्या 2 मुलांसाठी ‘जेसन संजय’ आणि ‘दिव्या साशा’ असल्याची माहिती समोर येते.

मात्र ही रक्कम नेमकी कशी वाटली जाणार, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया टाळण्यासाठी आणि कुटुंबाची प्रतिमा अबाधित ठेवण्यासाठी सामंजस्याचा मार्ग निवडला जाऊ शकतो, अशीही चर्चा आहे.

वैवाहिक आयुष्य आणि नव्या चर्चांना उधाण

‘थलापती विजय’ आणि ‘संगीता’ यांनी 1998 मध्ये नोंदणी पद्धतीने विवाह केला होता. त्यानंतर 1999 मध्ये चेन्नई येथे पारंपरिक तमिळ आणि हिंदू रितीरिवाजांनुसार लग्नसोहळा पार पडला होता. त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याला अनेक वर्षे झाली असून चाहत्यांसाठी हे जोडपं आदर्श मानलं जात होतं.

हे ही वाचा: 'माणूस कट टू कट 20 वर्षांनी कसं बोलेल? सचिन पिळगावकरांना ट्रोल करणाऱ्यांना मराठी अभिनेत्याने सुनावलं

दरम्यान, या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ‘त्रिशा कृष्णन’ यांच्यासोबत अभिनेत्याचं नाव जोडलं जात असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी कोणती नवी माहिती समोर येते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. थलपती विजयने अजूनही पोटगी किंवा घटस्फोटाच्या आरोपांवर भाष्य केलेले नाही.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
thalapathy vijaySangeeta VijayVijay Divorce News250 Crore AlimonyChengalpattu Court

इतर बातम्या

'आज भास्कर जाधवांनी बाप काढला, उद्या दुसरा कोणीतरी काढ...

महाराष्ट्र बातम्या