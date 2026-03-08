डिवोर्स आणि अभिनेत्रीसोबतच्या अफेअरबद्दल थलापती विजयने सोडलं मौन; म्हणाला, 'मला त्रास…'

डिवोर्सच्या चर्चांमध्ये थलापती विजयने पहिल्यांदाच चाहत्यांसमोर उघडपणे बोलत संपूर्ण प्रकरणावर आपलं मन मोकळं केलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये विजयने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनुभव शेअर केला आणि चाहत्यांना प्रकरणाची खरी बाजू समजून घेण्याची संधी दिली.
अभिनेत्रीबरोबर अफेअर आणि वैयक्तिक नातेसंबंधांवरील चर्चांबाबत बोलण्यासाठी पहिल्यांदाच थलापती विजय तयार झाला असून, या व्हिडीओत त्याने आपली बाजू मोकळ्या शब्दांत मांडली. विजय म्हणाला की, हा काळ त्याच्यासाठी अत्यंत कठीण आणि वेदनादायी होता, मात्र त्याला या गोष्टींचा सामना करण्यासाठी आणि सत्य समोर आणण्यासाठी बोलणे आवश्यक वाटले.
व्हिडीओमध्ये विजयची खरी भावना स्पष्ट दिसते; त्याच्या शब्दांतून मानसिक संघर्ष, निराशा आणि वेदना उलगडतात. तो म्हणाला की, वैयक्तिक जीवनातील या अनुभवामुळे त्याला खूप त्रास झाला, पण त्याचबरोबर त्याने या त्रासाचा सकारात्मक उपयोग करून चाहत्यांना योग्य संदेश देण्याचा निर्धार केला आहे.
सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर चाहत्यांनी त्यावर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी विजयच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक केले, तर काहींनी वैयक्तिक प्रश्नांवर विचार नोंदवला. चाहत्यांमध्ये चर्चेला वेग आला असून, थलापती विजयच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित सत्य समजून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे.
थलापती विजयच्या या खुलाश्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक मीम्स, चर्चा आणि प्रतिक्रियांचा सत्र सुरू झाला आहे. चाहत्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर व्हिडीओ शेअर करत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, तर काही मीडिया हाऊसही या व्हिडीओवर रिपोर्टिंग करत आहेत.
Vijay's Indirect Comment About Divorce
“Don’t worry about the recent problems surrounding me. Those issues are not worth your time. I will take care of them myself
What hurts me the most is seeing you feel sad or stressed because of my problems"
– #ThalapathyVijay pic.twitter.com/BTJALyXwcw
— Gulte (@GulteOfficial) March 7, 2026
विशेष म्हणजे, विजयने या प्रकरणात आपल्या भावनांचा आणि अनुभवांचा उलगडा करत केवळ स्वतःसाठी नाही, तर चाहत्यांसाठीही संदेश दिला आहे की, वैयक्तिक जीवनात संघर्ष येणे सामान्य आहे, पण सत्य समोर आणणे आणि जबाबदारीने बोलणे आवश्यक आहे.
जर हवे असेल, मी या लेखाचे अधिक आकर्षक, हेडलाइन-फ्रेंडली आणि सोशल मीडिया अनुकूल व्हर्जनही तयार करू शकतो ज्यामध्ये क्लिकबेट स्टाईल हेडिंगसह बातमी दिली जाईल.