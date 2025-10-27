‘थामा’चा बॉक्स ऑफिसवर जलवा! प्रेक्षकांना भुरळ घालणाऱ्या या हॉरर-कॉमेडी सिनेमाने पहिल्याच आठवड्यात केली कोट्यवधींची कमाई.

2025 हे वर्ष बॉलिवूडसाठी खास ठरलं आहे,असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. विकी कौशलचा छावा तसेच सैयारा या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर कमाल करत कोट्यवधींची कमाई केली. या यादीमध्ये आता आणखी एका सिनेमाचा समावेश झाला असून अवघ्या सहा दिवसांत या चित्रपटाने १०० कोटींकडे वाटचाल केली आहे. या चित्रपटाचं नाव म्हणजे थामा. आदित्य सरपोतदार दिग्दर्शित थामा हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन चार दिवस झाले आहेत. या चित्रपटाला समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. 'थामा'चित्रपटात आयुषमान खुराना, रश्मिका मंदाना नवाजुद्दीन सिद्धिकी, परेश रावल, सत्यराज, गीता अग्रवाल अशी तगडी स्टारकास्ट आहे. हा बहुचर्चित चित्रपट २१ ऑक्टोबरला रिलीज झाला. केवळ रीलिजच्या दिवशी या चित्रपटाने कोटींमध्ये कमाई केली आणि त्यानंतर कोट्यवधींची घोडदौड सुरू आहे.
प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवशी आयुषमान खुरानाच्या या सिनेमाची 24 लाख रुपये कमाई केली होती.दुसऱ्या दिवशी 18.6 कोटी रुपये, तिसऱ्या दिवशी 13 कोटी रुपये आणि चौथ्या दिवशी 10 कोटी रुपये कमावले. पाचव्या दिवशी चित्रपटाची कमाई पुन्हा 13 कोटी रुपयांवर पोहोचली.यानंतर 'पहिल्या मंडे टेस्ट' मध्येही हा सिनेमा उत्तीर्ण झाला आणि 11. कोटी रुपये कमाई करत आपला दबदबा निर्माण केला आहे. एकंदरीत हे चित्र पाहता चित्रपट लवकरच 100कोटींच्या घरात पोहोचेल,असे अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, या चित्रपटाचं एकूण 90.25 कोटी रुपये इतकं कलेक्शन झालं आहे.
2025 हे वर्ष बॉलिवूडसाठी खास ठरत असल्याचं निश्चितपणे म्हणता येईल. वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक मोठे प्रकल्प झळकले आणि त्यात काहींनी तर बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई करत चाहत्यांचा उत्साह अधिक वाढवला. विकी कौशलचा ‘छावा’ आणि ‘सैयारा’ या दोन्ही चित्रपटांनी यशाचा झेंडा फडकवल्यानंतर आता या यादीत आणखी एका सिनेमाचं नाव झळकत आहे ‘थामा’. आदित्य सरपोतदार दिग्दर्शित ‘थामा’ हा हॉरर-कॉमेडी प्रकारातील सिनेमा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. भीती आणि विनोदाचा अनोखा मेळ साधणाऱ्या या चित्रपटाने प्रेक्षकांना पहिल्याच आठवड्यात वेड लावलं आहे. २१ ऑक्टोबरला रिलीज झालेल्या या सिनेमाने केवळ काही दिवसांतच कोट्यवधींची कमाई करत निर्माते आणि कलाकारांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवला आहे.
या सिनेमाची स्टारकास्टदेखील तगडी आहे आयुषमान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, सत्यराज आणि गीता अग्रवाल या सर्व कलाकारांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना खिळवून ठेवलं आहे. त्यांच्या दमदार परफॉर्मन्समुळे आणि विनोदी-भयावह कथानकामुळे सिनेमाला सोशल मीडियावरही जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे.
चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जोरदार सुरुवात केली. प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी या सिनेमाने २४ लाख रुपयांची कमाई केली. दुसऱ्या दिवशी प्रेक्षकसंख्या वाढताच सिनेमाने 18.6 कोटी रुपये मिळवले. तिसऱ्या दिवशी 13 कोटी, चौथ्या दिवशी 10 कोटी, आणि पाचव्या दिवशी पुन्हा वाढ करून 13 कोटी रुपयांची कमाई करत सिनेमा स्थिरावला. महत्त्वाचं म्हणजे, ‘थामा’ने पहिल्या सोमवार टेस्टमध्येही उत्तम कामगिरी करत 11.55 कोटी रुपयांची कमाई केली. या आकड्यांवरून स्पष्ट होतं की, चित्रपटाची लोकप्रियता अजूनही वाढतच आहे. सध्या ‘थामा’चं एकूण कलेक्शन 90.25 कोटी रुपये इतकं झालं आहे आणि या वेगाने पाहता, तो १०० कोटींच्या घरात प्रवेश करेल, असा विश्वास ट्रे़ड तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
‘थामा’च्या कथा-पटकथेला आणि सादरीकरणाला समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आदित्य सरपोतदार यांच्या दिग्दर्शनात भय आणि विनोदाचा समतोल उत्तम राखण्यात आला आहे. आयुषमान खुरानाचा सहज अभिनय, रश्मिकाची स्क्रीन प्रेझेन्स आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा खास अंदाज या सगळ्यांनी चित्रपट अधिक रंगतदार केला आहे. प्रेक्षक सोशल मीडियावर सिनेमाचे दृश्य, संवाद आणि गाणी शेअर करत आहेत. अनेकांनी तर या चित्रपटाला “या वर्षातील सर्वात एंटरटेनिंग पॅकेज” असं संबोधलं आहे.
बॉक्स ऑफिसवरील आकडेवारी पाहता ‘थामा’ लवकरच 100 कोटी क्लबमध्ये स्थान मिळवेल, हे जवळपास निश्चित झालं आहे. या यशामुळे बॉलिवूडला पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचा विश्वास आणि उत्साह परत मिळाल्याचं मानलं जात आहे.
FAQ
‘थामा’ चित्रपटात कोणते कलाकार आहेत?
‘थामा’मध्ये आयुषमान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, सत्यराज आणि गीता अग्रवाल यांसारखी दमदार स्टारकास्ट आहे.
‘थामा’ने आतापर्यंत किती कमाई केली आहे?
चित्रपटाने अवघ्या सहा दिवसांत तब्बल 90.25 कोटी रुपयांची कमाई केली असून लवकरच तो १०० कोटी क्लबमध्ये प्रवेश करेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
‘थामा’ कोणत्या प्रकारचा चित्रपट आहे?
हा एक हॉरर-कॉमेडी सिनेमा आहे, ज्यात भीती आणि विनोदाचा अनोखा मेळ साधण्यात आला आहे. दिग्दर्शन आदित्य सरपोतदार यांनी केलं आहे.