'थामा'चित्रपटाचा टीझर रिलीज, रश्मिकाचा अभिनय पाहून चाहत्यांची चित्रपटाबाबत उत्सुकता वाढली

Thama Teaser: मॅडॉक फिल्म्सने आपल्या बहुप्रतिक्षित ‘थामा’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित केला असून हा टीझर पाहून प्रेक्षकांचे रोंगटे उभे राहिले आहेत. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्या थरारक अवताराने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. यावेळी ‘थामा’ मध्ये भयपटाबरोबरच रक्तरंजित प्रेमकहाणी आणि पिशाच्चांचा कहर प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे.
मॅडॉक फिल्म्सने आतापर्यंत ‘स्त्री’, ‘स्त्री 2’, ‘भेड़िया’ आणि ‘मुंज्या’ सारख्या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. मात्र, ‘थामा’ हा या बॅनरखालील पहिला हॉरर-लव्ह स्टोरी चित्रपट असणार आहे. निर्मात्यांचा दावा आहे की हा चित्रपट रोमँटिक, हॉरर आणि रक्तपाताने भरलेला असेल. ज्यात खऱ्या अर्थाने वॅम्पायर्स दिसणार आहेत.
या चित्रपटाच्या टीझरची सुरुवात आयुष्मान खुरानाच्या आवाजाने होतं आहे. तो रश्मिकाने चित्रपटात साकारलेल्या पात्राला विचारतो की, 'राहू शकशील माझ्याशिवाय शंभर वर्षं?' यावर रश्मिका उत्तर देते 'शंभर वर्षं काय, एक क्षणही नाही'. पुढे रश्मिका तिच्या बिनधास्त अंदाजात दिसते तर आयुष्मान रक्ताळलेल्या अवस्थेत दिसतो.
टीझरमध्ये दाखवलेल्या दृश्यांतून ही प्रेमकहाणी किती भीषण आणि रक्तरंजित आहे याची झलक मिळते. एका सीनमध्ये आयुष्मान खुराना रक्त पीताना दिसतो आहे. तर नवाजुद्दीन सिद्दीकीला वटवाघळासारखा वॅम्पायर व्हिलन लूक देण्यात आला आहे. चित्रपटात परेश रावल आणि ‘पंचायत’ फेम फैजल मलिक देखील दिसत आहे. टीझरमध्ये फैजल मलिकला पाहून चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
हा टीझर रिलीज झाल्यानंतर काही मिनिटांतच या टीझरने साडेतीन लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळवले असून चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एकाने कमेंटमध्ये लिहिले की, 'नवाजुद्दीन वॅम्पायर व्हिलनच्या रूपात भन्नाट दिसत आहे. तर दुसऱ्याने OMG! आयुष्मान वॅम्पायर आणि रश्मिकाचा परफॉर्मन्स भन्नाट. तर काहींनी लिहिलं, 'खरंच अंगावर काटा आला'.
‘थामा’ हा चित्रपट दिवाळी 2025 ला प्रदर्शित होणार आहे. ‘थामा’ ची कथा ‘स्त्री’ आणि ‘भेड़िया’ या चित्रपटांशी जोडलेली असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या चित्रपटात वरुण धवन आणि त्याचा मित्र जना देखील झळकणार असल्याचे बोलले जात आहे.
FAQ
‘थामा’ चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?
‘थामा’ हा चित्रपट दिवाळी 2025 मध्ये, म्हणजेच ऑक्टोबर 2025 मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अधिकृत तारीख 17 ऑक्टोबर 2025 असल्याचे सांगितले जाते.
‘थामा’ चित्रपटाचा टीझर कधी रिलीज झाला?
‘थामा’ चित्रपटाचा टीझर, ज्याला ‘World of Thama’ असे नाव देण्यात आले आहे, 19 ऑगस्ट 2025 रोजी रिलीज झाला.
‘थामा’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोणी केली आहे?
‘थामा’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन आदित्य सरपोतदार यांनी केले आहे, तर निर्मिती दिनेश विजन आणि अमर कौशिक यांनी मॅडॉक फिल्म्सच्या बॅनरखाली केली आहे.