स्त्री आणि भेड़ियाच्या जगात आला नवीन सुपरहिरो, ‘थामा’ चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षक भारावले

Thamma Trailer: बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुराना आणि साउथची लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना याच्या आगामी चित्रपट ‘थामा’ ची गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. अशातच आता ही उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे कारण, 'थामा' चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर अवघ्या काही तासांतच या ट्रेलरने धुमाकूळ घातला आहे.
या चित्रपटाच्या ट्रेलरची सुरुवात दिग्गज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी याच्या प्रभावी डायलॉगने होते. त्यानंतर आयुष्मान खुराना याची धमाकेदार एंट्री दाखवली आहे. या चित्रपटाच्या कथेत तो रश्मिका मंदानाच्या प्रेमात पडतात आणि त्यांचं आयुष्य एका भन्नाट वळणावर येऊन थांबते. ट्रेलरमध्ये परेश रावल हे आयुष्मानच्या वडिलांच्या भूमिकेत दिसत आहेत. या चित्रपटाच्या ट्रेलरच्या लॉन्चिंग इव्हेंटला आयुष्मान खुराना सोबत अभिनेत्री श्रद्धा कपूर देखील उपस्थित होती. यावेळी तिने लाल रंगाची साडी परिधान केली होती. तिचा हा लूक प्रेक्षकांना खूपच आकर्षित करत होता. त्यासोबत ती खूपच सुंदर दिसत होती.
हा चित्रपट 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी देशभरातील सर्व थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल यांच्यासारखे अनुभवी कलाकार या चित्रपटात असल्याने चित्रपटाची ताकद अधिक वाढली आहे. यामध्ये प्रेक्षकांना ‘भेड़िया’ आणि ‘स्त्री’ची झलक देखील अनुभवायला मिळणार आहे.
तसेच या चित्रपटाची आणखी एक खासियत म्हणजे 'थामा' चित्रपटात पहिल्यांदाच अभिनेता आयुष्मान खुराना आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना एकत्र दिसणार आहेत. या जोडीकडे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे. याआधी रश्मिका मंदाना ही ‘छावा’ चित्रपटात विकी कौशलसोबत झळकली होती.
‘स्त्री’ आणि ‘मुंजया’नंतर मॅडॉक फिल्म्सने या चित्रपटात पुन्हा एकदा हॉरर-कॉमेडीचा धमाका आणला आहे. यावेळी कथा एका व्हॅम्पायरभोवती फिरणार आहे. भीती आणि हास्य या दोन्हींचा तडका लावणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच थिएटरमध्ये एका जागी खिळवून ठेवणार आहे असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आता या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला असून काही तासांमध्ये ट्रेलर लाखो लोकांनी पाहिला आहे. यानंतर आता प्रेक्षकांना चित्रपटाबाबत प्रचंड उत्सुकता लागली आहे.
FAQ
‘थामा’ चित्रपटाचा ट्रेलर कधी प्रदर्शित झाला?
‘थामा’ चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच (२६ सप्टेंबर २०२५) प्रदर्शित झाला असून, अवघ्या काही तासांत सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
चित्रपटातील प्रमुख कलाकार कोण आहेत?
आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल हे प्रमुख कलाकार आहेत. परेश रावल आयुष्मानच्या वडिलांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
ट्रेलरची सुरुवात कशी आहे?
ट्रेलरची सुरुवात नवाजुद्दीन सिद्दीकीच्या प्रभावी डायलॉगने होते, त्यानंतर आयुष्मान खुरानाची धमाकेदार एंट्री दाखवली आहे.