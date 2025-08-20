'मृत्यू हेच जीवनाचे एकमेव सत्य... ', अभिनेत्री जुई गडकरीचं 'ते' विधान चर्चेत

'पुढचं पाऊल' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री अभिनेत्री जुई गडकरी हा मराठी टेलिव्हिजनचा लोकप्रिय चेहरा आहे. यानंतर जुई गडकरी 'ठरलं तर मग' या मालिकेतून पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोकात आली आहे. जुई गडकरी सोशल मीडियावर सक्रिय असते. नुकताच तिने एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत तिने मृत्यूबद्दल म्हटलं आहे. जुईच्या चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की, जुई मृत्यूबद्दल इतकं का बोलत आहे.
Show must go on…. किती सहज म्हणतात ना हे वाक्य हल्ली! पण खरच इतकं सोप्पं आहे का ते? इतकं सहज मूव ऑन करणं ?? जेवणाच्या टेबल वर आता रोज दुपारी गोड खाण्यावरून भांडण नाही होणार. Death is the only truth of life… yet we all are not ready to accept it.
जुईने ही पोस्ट दिवंगत ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांच्यावर लिहिली आहे. "ठरलं तर मग' या मालिकेत जुई आणि ज्योती चांदेकर या एकत्र काम करत होत्या. पूर्णा आजी म्हणून ज्योती चांदेकर लोकप्रिय होत्या. जुई त्याच मालिकेत सायलीची भूमिका साकारत आहे. या दोघींच नातं अतिशय खास होतं. ते आपण ऑनस्क्रिन आणि ऑफस्क्रिन अनुभवलंच आहे.
ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्ट रोजी निधन झालं. यानंतर पूर्णा आजीची भूमिका कोण साकारणार? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. Show Must Go ON असं म्हणतं पुन्हा एकदा 'ठरलं तर मग' ही मालिकेचं शुटिंग सुरु झालं आहे. पण हे बोलणं किती सहज आहे असं जुई म्हणते. पण खरंच इतकं सहज असतं का मूव्ह ऑन करणं.
हे सांगताना जुई एक आठवण शेअर करते की, जेवणाच्या टेबल वर आता रोज दुपारी गोड खाण्यावरून भांडण नाही होणार. त्यामुळे ज्योती चांदेकरांची आठवण कायमच येत राहीली असं जुईने म्हटलं आहे. मृत्यू हेच सत्य असलं तरीही ते स्वीकारणं कठीण आहे.
जुईने तिच्या वाढदिवसाचा व्हिडीओ शेअर केला. ज्यामध्ये ज्योती चांदेकर तिला वाढदिवासाचा केक भरवताना दिसत आहेत. या व्हिडीओला पाहून चाहते हेही विचारतात की, जुईचं नेमकं वय किती? तर जुईचं खरं वय 38 वर्षे आहे. पण जुईकडून पाहून तसं वाटत नाही असं देखील चाहते म्हणतात.
ज्योती चांदेकर यांच्या निधनाचं कारण काय होतं?
ज्योती चांदेकर यांचं निधन 16 ऑगस्ट 2025 रोजी वयाच्या 68 व्या वर्षी तब्येतीच्या कारणामुळे झालं.
जुई गडकरीचं वय किती आहे?
जुई गडकरीचं वय 38 वर्षे आहे. तिने तिच्या वाढदिवसाचा एक व्हिडीओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये ज्योती चांदेकर तिला केक भरवताना दिसत आहेत. चाहत्यांना जुईचं वय पाहून आश्चर्य वाटतं, कारण ती खूप तरुण दिसते.
'ठरलं तर मग' मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका आता कोण साकारणार?
ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर पूर्णा आजीची भूमिका कोण साकारणार याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.