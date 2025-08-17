English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'...तेव्हा तर मी अगदी वर जाऊनच परत आले'; ज्योती चांदेकरांनी स्वत: सांगितलेला 'तो' जीवघेणा घटनाक्रम

Tharla Tar Mag Fame Jyoti Chandekar Death: ‘ठरलं तर मग’ या लोकप्रिय मालिकेतील पूर्णा आजीच्या भूमिकेत दिसणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे शनिवारी वयाच्या 68 व्या वर्षी पुण्यात अल्पश्या आजाराने निधन झाले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 17, 2025, 11:07 AM IST
स्वत: सांगितलेला सारा किस्सा (फोटो - सोशल मीडियावरुन साभार)

Tharla Tar Mag Fame Jyoti Chandekar Death: ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे शनिवारी वयाच्या 68 व्या वर्षी पुण्यात अल्पश्या आजाराने निधन झाले. 'स्टार प्रवाह' वाहिनीवरील ‘ठरलं तर मग’ या लोकप्रिय मालिकेतील पूर्णा आजीच्या भूमिकेने त्या घराघरांत पोहोचल्या होत्या. त्यांच्या निधनाने मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे. मात्र ज्योती चांदेकरांच्या निधनानंतर मागील वर्षा दोन वेळा त्यांना सेटवरुनच रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आल्याचे प्रसंग आता चर्चेत आहेत. यापैकी एका प्रसंगाबद्दल स्वत: ज्योती यांनी एका पॉडकास्टदरम्यानच्या मुलाखतीत खुलासा केलेला. नेमकं तेव्हा काय घडलेलं जाणून घेऊयात...

मागच्या वर्षीच सेटवर बेशुद्ध पडलेल्या...

ज्योती चांदेकर यांनी मध्यंतरी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये आपल्या आजारपणाबद्दल माहिती दिलेली. "सेटवर आमचं मंगळागौरीचं शूटिंग होतं. मला दिग्दर्शकांनी खुर्चीवर बसायला सांगितलं. मी तिथे बसले आणि अचानक बेशुद्ध पडले. माझ्या शरीरामधलं सोडियम कमी झालेलं. मी बेशुद्ध पडल्याने सेटवरच्या सगळ्यांची धावपळ सुरु झाली. सगळेच घाबरले. मला लगेच रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि उपचार सुरु केले," असं ज्योती यांनी सांगितलेलं. मात्र असं केवळ एकदाच झालं नव्हतं. त्यानंतरही  असाच एक प्रकार घडल्याचं ज्योती चांदेकर यांनी अमोघ पोंक्षे यांच्या 'द केक्राफ्ट' या युट्युब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं.

नेमकं झालेलं काय?

"हा झाला पहिला किस्सा. त्यानंतर दुसऱ्या वेळी तर मी अगदी वर जाऊनच परत आले असं म्हणायला हरकत नाही," असं ज्योती यांनी म्हटलेलं. ज्योती दुसऱ्यांदा आजारी पडल्या त्या तब्बल 2 महिन्यांसाठी. याबद्दल त्यांनीच माहिती देताना, "मी दोन महिने आजारी होते. खरंतर, कोणत्याही मालिकेची टीम, कोणत्याही कलाकारासाठी 2 महिने थांबत नाही. पण ही सगळी मंडळी माझ्यासाठी दोन महिने थांबली. या सगळ्यांनी मालिका एवढी पुढे नेली आणि या सगळ्यात कोणालाही माझ्या भूमिकेची कमतरता भासली नाही," असं ज्योती यांनी सांगितलं होतं.

हे फोटो पाहून व्हाल भावूक >> 'कालच आपण...', 'तू फसवलंस..', 'इतक्या लांब गेलीस की...'; 'पूर्णा आजी'ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले

मालिकेतून बाहेर पडणार होत्या पण...

मात्र यादरम्यान मध्यंतरी चॅनलच्या मिटींगमध्ये पूर्णा आजीला रिप्लेस करायचं ठरलं होतं. मात्र चॅनेलचे प्रमुख सतीश राजवाडे यांनी या गोष्टीला विरोध केला. यासंदर्भातील किस्सा 'ठरलं तर मग' मालिकेच्या लेखिका शिल्पा नवलकर यांनी सांगितलेला. 

"यासाठी मी चॅनल हेड सतीश राजवाडे यांचं नाव नक्कीच घेईन. कारण, पूर्णा आजी दोन महिने शूटिंगला नसेल हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे चॅनल मीटिंगमध्ये मी हे सांगितलं होतं. जेव्हा चर्चा सुरू होती तेव्हा मी म्हटलं त्यांना विचारूया का? तुम्ही परत येणार की रिप्लेस करायचं? तेव्हा सतीश राजवाडे म्हणाले की, पूर्णा आजीला रिप्लेस करायचं नाही. हा विषय इथेच थांबवूया आणि त्या बऱ्या झाल्या की येतील," असं शिल्पा नवलकर तो किस्सा सांगताना म्हणालेल्या.

अनेक चित्रपटांमध्ये काम

ज्योती चांदेकर यांनी ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील पूर्णा आजीच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले. याशिवाय, त्यांनी ‘मी सिंधुताई सपकाळ’, ‘तिचा उंबरठा’, ‘गुरू’, ‘ढोलकी’, ‘पाऊलवाट’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये आणि ‘छत्रीवाली’, ‘तू सौभाग्यवती हो’ यांसारख्या मालिकांमध्ये विविध भूमिका साकारल्या. त्यांच्या अभिनय कारकीर्दीला 2017 मध्ये बालगंधर्व जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

FAQ

ज्योती चांदेकर यांचे निधन कधी आणि कशामुळे झाले?
ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचे शनिवार, 16 ऑगस्ट 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता पुण्यातील दीनानाथ रुग्णालयात अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांचे वय 68 वर्षे होते. त्यांच्या निधनाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु त्यांना मागील काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

ज्योती चांदेकर यांनी कोणत्या मालिकेत काम केले होते?
ज्योती चांदेकर यांनी स्टार प्रवाह वाहिनीवरील लोकप्रिय मालिका ‘ठरलं तर मग’ मध्ये पूर्णा आजीची भूमिका साकारली होती, ज्यामुळे त्या घराघरांत पोहोचल्या होत्या. याशिवाय त्यांनी ‘तू सौभाग्यवती हो’, ‘छत्रीवाली’, ‘मी सिंधुताई सपकाळ’ यांसारख्या मालिका आणि चित्रपटांमध्येही काम केले होते.

ज्योती चांदेकर यांना मालिकेच्या सेटवर काय झाले होते?
मागील वर्षी ‘ठरलं तर मग’ मालिकेच्या सेटवर मंगळागौरीच्या शूटिंगदरम्यान ज्योती चांदेकर यांना चक्कर येऊन त्या बेशुद्ध पडल्या होत्या. त्यांच्या शरीरातील सोडियमची पातळी कमी झाल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. यानंतर दुसऱ्या एका प्रसंगातही त्या गंभीर आजारी पडल्या होत्या, ज्यामुळे त्यांना दोन महिने रुग्णालयात राहावे लागले.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

