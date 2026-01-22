English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  माधुरी दीक्षितच्या 34 वर्षांपूर्वीच्या गाण्यातले तो बोल्ड सीन आणि रोमॅन्स, आज हि होतो पश्चाताप !

Madhuri Dixit bold scene : 34 वर्षांपूर्वीच्या गाण्यात माधुरी दीक्षितने मोठ्या प्रमाणावर बोल्ड सीन दिले, 21 वर्ष मोठ्या अभिनेत्यासोबत रोमॅन्स केला, आणि आता ती त्यावर पश्चाताप करते.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 22, 2026, 02:31 PM IST
बॉलिवूडची धक-धक गर्ल, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, ही एक अशी अभिनेत्री आहे जिने आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने लाखो चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. 80-90 च्या दशकात तिच्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला, तर तिच्या गाण्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर राज केले. माधुरी दीक्षितचा करिअर इतका यशस्वी झाला की तिला नुसता चित्रपटसृष्टीतीलच नाही तर सांस्कृतिक आयकॉन म्हणूनही ओळखले जाते. तिच्या प्रत्येक चित्रपटातील भूमिका, नृत्य आणि गाणी आजही चाहत्यांच्या ओठांवर आहेत.

'दयावान' चित्रपटातील बोल्ड गाण्याचा वादग्रस्त सीन

माधुरी दीक्षितचा करिअर 1980 आणि 90 च्या दशकात अत्यंत यशस्वी झाला. त्यातच 1988 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘दयावान’ चित्रपटाने खूप चर्चेत आलं. या चित्रपटात तिच्यासोबत ज्येष्ठ अभिनेते विनोद खन्ना होते. या चित्रपटातील एक गाणं, "आज फिर तुम पर प्यार आया है," त्याच्या इंटीमेट सीनमुळे त्या काळात प्रचंड चर्चेचं कारण बनलं. गाण्यात माधुरी आणि विनोद खन्ना यांच्यातील रोमँटिक दृश्ये, पावसात भिजलेले आणि एकमेकांच्या जवळ असलेले सीन खूपच बोल्ड आणि आकर्षक होते.

हे गाणं, आपल्या शब्दांमुळे, संगीतामुळे आणि माधुरीच्या डोळ्यांमधील भावनांमुळे प्रेक्षकांना एक वेगळीच अनुभूती देतं. मात्र, त्याच वेळी त्यातील इंटीमेट सीन आणि माधुरीच्या भाव-भंगिमांमुळे ते त्या काळासाठी खूपच वादग्रस्त ठरले होते. काही प्रेक्षकांना हे गाणं आणि सीन अतिशय बोल्ड आणि आव्हानात्मक वाटले, तर काहींनी ते अश्लील देखील मानले.

चाहत्यांची पसंती आणि गाण्याची कालानुसार लोकप्रियता

माधुरीचे हे गाणं जरी वादग्रस्त ठरले असले तरी त्या काळात प्रचंड लोकप्रिय झालं. 'आज फिर तुम पर प्यार आया है' हे गाणं लवकरच हिट झालं आणि आजही ते गाणं लोकांच्या प्लेलिस्टमध्ये कायम आहे. गाण्यात दर्शवलेला प्रेमाचा आणि रोमँटिक तणाव प्रेक्षकांपर्यंत सहज पोहोचला आणि त्यांच्या हृदयाला स्थान मिळवलं. सध्याच्या काळातही अनेक संगीत प्रेमी आणि सिनेमा चाहत्यांना या गाण्याची आठवण आहे, आणि ते वेळोवेळी ऐकले जाते.

माधुरी दीक्षितची कबुली: शिका, सुधारा आणि पुढे जाऊन योग्य निर्णय घ्या

तथापि, त्या काळातील यशाच्या बाबतीत माधुरी दीक्षितला असं वाटतं की काही गोष्टींसाठी तिला पश्चाताप आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीत माधुरी दीक्षितने ‘दयावान’ चित्रपटातील इंटीमेट सीनसंदर्भात मोकळेपणाने बोलले. ती म्हणाली, 'या सीननंतर मला खूप निराशा आणि अस्वस्थता वाटली होती. मला असे वाटले की, त्या काळात मी शिकत होते. मला प्रत्येक अनुभवातून काहीतरी शिकायला मिळालं. परंतु, त्या अनुभवांनंतर मी ठरवलं की, अशा प्रकारचे सीन माझ्यासाठी योग्य नाहीत. मी त्यानंतर अशा भूमिकांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.'

माधुरीच्या या खंत आणि आत्मविश्लेषणाने तिच्या चाहत्यांना तिच्या व्यक्तिमत्वाच्या आणि व्यावसायिक निर्णयांच्या किमतीचा आदर केला आहे. त्याचसोबत, ती जेव्हा तिच्या निर्णयांबद्दल मनापासून बोलते, तेव्हा तिच्या प्रगल्भतेची आणि शिकण्याच्या इच्छेचीच पुष्टी होते. माधुरी दीक्षितने हे सांगितल्यावर त्यानंतर अशा प्रकारचे सीन करण्याचा तिला आदर्श वाटला नाही, आणि तिने अशा भूमिकांपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

माधुरी दीक्षितचा बदललेला दृष्टिकोन आणि त्याचा प्रभाव

माधुरी दीक्षितच्या या निर्णयाने तिच्या करिअरला एक नवीन दिशा दिली. तिचा दृष्टिकोन फक्त अभिनयावरच नव्हे तर भूमिका निवडण्यावरही बदलला. ती अधिक योग्य आणि सुसंस्कृत भूमिकांसाठी प्रसिद्ध झाली, आणि आजही तिच्या अभिनयाचा आदर केला जातो. तिचे चाहते देखील तिच्या या निर्णयांचा आदर करतात, कारण माधुरी दीक्षितने ज्या प्रकारे स्वतःच्या करिअरला आकार दिला आणि वेळोवेळी योग्य बदल केले, ते खूप प्रेरणादायक आहे.

माधुरीच्या या वैयक्तिक अनुभवातून शिकून तिच्या भविष्यकाळातील निर्णय अधिक परिपक्व आणि प्रगल्भ झाले आहेत. तिच्या आयुष्यातील या वळणामुळे, ती एक उत्तम अभिनेता, संवेदनशील व्यक्तिमत्व आणि आदर्श स्त्री म्हणून ओळखली जाते.

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

