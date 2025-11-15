English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'त्या माणसाने माझ्यावर हात फिरवला…' गिरीजा ओकने सांगितलेले लोकलमधील हृदयद्रावक सत्य

Girija Oak Local Train Experiance : गिरीजा ओकने मुंबई लोकलमधला धक्कादायक अनुभव उघड केला असून तिच्या साडीतील लूकसोबत हा किस्सा आता सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 15, 2025, 04:01 PM IST
मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय आणि बहुगुणी अभिनेत्री गिरीजा ओक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. तिच्या साडीतील सोज्वळ लुकचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर, एका मुलाखतीत तिनं केलेल्या धक्कादायक खुलासानं सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. केवळ अभिनयाने नव्हे, तर व्यक्तिशः अनुभव शेअर करण्याच्या प्रामाणिकपणामुळेही ती सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

लोकल प्रवासातील अस्वस्थ करणारा अनुभव

लल्लनटॉपला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत गिरीजाने तिच्या मुंबई लोकल प्रवासातील एक अप्रिय आणि त्रासदायक प्रसंग उघड केला. त्या काळात ती दैनंदिन कामांसाठी आणि शूटिंगसाठी लोकल ट्रेनचा नियमित वापर करायची. लोकलमधील धावपळ, गर्दी आणि गोंधळ या सगळ्याशी गिरीजा चांगलीच परिचित होती. पण एक घटना मात्र तिला आयुष्यभर विसरता आली नाही. गिरीजा म्हणाली 'मी नेहमीप्रमाणे लोकल ट्रेनने प्रवास करत होते. गर्दी होती, पण सगळं नेहमीसारखंच वाटत होतं. अचानक पाठीमागून एक मुलगा आला. मला त्याची चाहूलही लागली नाही. सेकंदाच्या आत त्याने माझ्या पाठीवर मानेपासून कंबरेपर्यंत अंगावर शहारे आणणारा बोटांचा स्पर्श करून गेला.'

ती पुढे म्हणाली 'जसा आला तसाच तो चटकन उलटा फिरला आणि गर्दीत विरून गेला. त्याचा चेहरा देखील मला दिसला नाही. हा स्पर्श अपघाती नव्हता, तर मुद्दाम केलेली घृणास्पद कृती होती, हे स्पष्ट जाणवत होतं.'

मुंबई लोकल – सोयीसोबतच धोका?

गिरीजाने नेमकेपणाने सांगितले की, मुंबईत लोकल ट्रेन हे शहराचं हृदय असून लाखो लोकांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. गर्दीत धक्काबुक्की होणं, चुकून स्पर्श होणं सामान्य मानलं जातं. पण त्याच गर्दीचा फायदा घेऊन काहीजण महिलांवर अशा स्वरूपाचे अत्यंत गलिच्छ प्रकार करतात. 'आपण कितीही धैर्यवान असलो, तरी अशा प्रसंगांमुळे मन खिन्न होतं. महिलांनी स्वतःचा बचाव करण्याची तयारी ठेवणं आवश्यक आहे,' असा सल्लाही गिरीजाने मुलाखतीत दिला.

कलेच्या मागची संघर्षकथा

गिरीजा ओक ही फक्त स्टार नाही, तर मेहनतीने उभी राहिलेली कलाकार आहे. मुंबईत कॉलेज करताना लोकल हा तिच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग होता. वर्गात जाणं, ऑडिशन्स देणं, नोकरी सांभाळणं या सर्व प्रवासांमध्ये लोकल तिची साथी होती. त्या काळातील अनेक सुंदर अनुभवांसह असे कटू प्रसंग तिला आजही आठवतात.

सोशल मीडियावर महिलांकडून प्रतिक्रिया

मुलाखतीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक महिलांनी गिरीजाला पाठिंबा दर्शवत समान अनुभव शेअर केले. अनेकांनी लिहिलं की 'हे आमच्या रोजच्या आयुष्याचं वास्तव आहे. याबद्दल कलाकारांनी उघडपणे बोलणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.'

स्त्रीसुरक्षेबाबत पुन्हा ‘डेबेट’

गिरीजाच्या कथनाने महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांविषयी जागरूकता वाढवण्याची गरजही नेटिझन्सकडून व्यक्त केली जात आहे.

FAQ
गिरीजा ओकने नेमका कोणता अनुभव शेअर केला?
गिरीजा ओकने मुलाखतीत लोकल ट्रेनमधील एक धक्कादायक प्रसंग सांगितला, जिथे एका अनोळखी तरुणाने गर्दीचा फायदा घेत तिच्या पाठीवर मानेपासून कंबरेपर्यंत मुद्दाम बोट फिरवले आणि तो क्षणात गर्दीत गायब झाला.

गिरीजाच्या या खुलाशावर सोशल मीडियाची प्रतिक्रिया काय होती?
तिच्या अनुभवानंतर अनेक महिलांनी तिला पाठिंबा दर्शवला. अनेकांनी असेच अनुभव शेअर करत महिला सुरक्षेबाबत अधिक जागरूकता आणि कडक कारवाईची मागणी केली.

गिरीजा ओकने महिलांसाठी कोणता संदेश दिला?
गिरीजाने म्हटलं की मुंबई लोकलमध्ये धक्काबुक्की सामान्य असली तरी अशा प्रसंगांपासून बचावासाठी महिलांनी सतत सतर्क राहणं गरजेचं आहे. तिने स्वतःची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचं अधोरेखित केलं.

