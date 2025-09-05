एका चित्रपटानंतर बॉलिवूडला रामराम; आज 'ही' अभिनेत्री 50,000 कोटींची मालकीण

Bollywood Actress : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांनी एक-दोन चित्रपटांनंतर चमकदार करिअर सोडले. काहींनी पूर्णपणे चित्रपटसृष्टीपासून दूर जात स्वतःचा वेगळा व्यवसाय उभा केला. अशाच एका अभिनेत्रीचे नाव आहे गायत्री जोशी, जिने बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खानसमवेत बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले होते.
2004 मध्ये आशुतोष गोवारीकर दिग्दर्शित 'स्वदेस' या चित्रपटात गायत्री जोशीने शाहरुख खानसोबत मुख्य भूमिका केली होती. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आणि ऑस्करमध्येही भारताकडून अधिकृत एन्ट्री म्हणून पाठवण्यात आला. या चित्रपटातील शाहरुख आणि गायत्रीची जोडी चाहत्यांना फारच आवडली होती. 'स्वदेस' हा गायत्रीचा पहिला आणि एकमेव चित्रपट ठरला.
'स्वदेस'नंतर गायत्री जोशी मोठे नाव होईल अशी अपेक्षा होती. पण 2005 मध्ये तिने बिझनेसमन विकास ओबेरॉय यांच्याशी लग्न केलं आणि त्यानंतर तिने बॉलिवूडला कायमचा रामराम केला.
विकास ओबेरॉय हे भारतातील प्रमुख रिअल इस्टेट कंपनी ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शन्सचे मालक आहेत. फोर्ब्सनुसार त्यांची एकूण संपत्ती तब्बल 50 हजार कोटी रुपये आहे. परिणामी, शाहरुख खानच्या चित्रपटातील नायिका असलेली गायत्री आज इतक्या प्रचंड संपत्तीची मालकीण आहे.
गायत्री जोशीचे करिअर फक्त एका चित्रपटापुरते मर्यादित राहिले. पण 'स्वदेस' मधील तिचा अभिनय आणि तिची साधी-सरळ भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. तिने चित्रपटांपासून दूर जाऊन वेगळ्या आयुष्याची निवड केली आणि आज ती बॉलिवूडच्या यशस्वी अभिनेत्रींपेक्षा कमी नाही. उलट 50 हजार कोटींच्या संपत्तीची भागीदार म्हणून अत्यंत आलिशान जीवन जगते.
FAQ
1. गायत्री जोशी कोण आहेत आणि त्या बॉलिवूडमध्ये कशामुळे प्रसिद्ध आहेत?
गायत्री जोशी या माजी बॉलिवूड अभिनेत्री आणि मॉडेल आहेत, ज्यांनी 2004 मध्ये आशुतोष गोवारीकर दिग्दर्शित ‘स्वदेस’ या चित्रपटात शाहरुख खानसोबत मुख्य भूमिका साकारली. या चित्रपटातील गीताची भूमिका आणि त्यांचे सौंदर्य यामुळे त्या प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेल्या.
2. गायत्री जोशी यांचा जन्म आणि पार्श्वभूमी काय आहे?
गायत्री जोशी यांचा जन्म 20 मार्च 1977 रोजी मुंबई, महाराष्ट्र येथे झाला. त्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढल्या आणि त्यांनी सिडनहॅम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्समधून शिक्षण पूर्ण केले. अभिनयापूर्वी त्या मॉडेलिंग आणि जाहिरात क्षेत्रात सक्रिय होत्या, जिथे त्यांनी हायको, गोदरेज, आणि फिलिप्स यांसारख्या ब्रँड्ससाठी काम केले.
3. गायत्री जोशी यांनी ‘स्वदेस’ चित्रपटात कोणती भूमिका साकारली?
‘स्वदेस’ (2004) मध्ये गायत्री जोशी यांनी गीता ही भूमिका साकारली, जी एक साधी पण आत्मविश्वासाने भरलेली शिक्षिका आहे. शाहरुख खानच्या मोहन भार्गव या पात्रासोबत त्यांची प्रेमकथा आणि गावाच्या विकासासाठी त्यांचे योगदान यामुळे ही भूमिका प्रेक्षकांना भावली. चित्रपटाला समीक्षकांनी आणि प्रेक्षकांनी पसंती दिली, आणि तो ऑस्करसाठी भारताची अधिकृत एन्ट्री होता.