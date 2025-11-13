एका वर्षात 39 चित्रपट, 85 अभिनेत्रींसोबत रोमान्स, 900 चित्रपट देणाऱ्या सुपरस्टारला ओळखलं का?

Bollywood Actor: बॉलिवूडमध्ये कलाकारांच्या कारकिर्दीबद्दल आकडेवारी सतत जाहीर होत असते. कोणत्या अभिनेत्याने एका वर्षात किती चित्रपट केले, किती वर्षं सक्रिय राहिले, इत्यादी. उदाहरणार्थ, अक्षय कुमार यांच्याबद्दल म्हटलं जातं की तो एका वर्षाला सर्वाधिक चित्रपट करणारा अभिनेता आहे. पण एक अभिनेता असा होता, ज्याचा विक्रम आजवर कुणालाही मोडता आलेला नाही. या अभिनेत्याने संपूर्ण कारकिर्दीत तब्बल 900 चित्रपटांत काम केलं.
या महान अभिनेत्याचं नाव आहे प्रेम नजीर. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 900 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आणि त्यापैकी सुमारे 700 चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिकेत दिसले. एवढंच नाही तर त्यांनी 40 हून अधिक चित्रपटांमध्ये डबल रोल साकारले. जे त्या काळासाठी अभूतपूर्व होतं.
प्रेम नजीर यांनी साउथ इंडियन, विशेषतः मल्याळम चित्रपटसृष्टीतून आपल्या अभिनयाची सुरुवात केली. काही वर्षं तर अशी होती की त्यांच्या 39 चित्रपटांचा एकाच वर्षात प्रदर्शित होण्याचा विक्रम झाला होता. त्यांच्या सातत्यपूर्ण परिश्रमांमुळे मल्याळम इंडस्ट्रीला राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळाली.
चित्रपटांची संख्या प्रचंड असूनही त्यांच्या अभिनयाची गुणवत्ता कधीच कमी झाली नाही. समीक्षक म्हणतात, 'प्रेम नजीर इतक्या वास्तववादी पद्धतीने अभिनय करत असत की दिग्दर्शकही त्यांच्या समोर थक्क होऊन बसत.'
प्रेम नजीर यांनी 1952 साली ‘मरूमकल’ या चित्रपटातून डेब्यू केला. पण त्यांना खरी लोकप्रियता मिळाली ती ‘विसाप्पिंटे विली’ या चित्रपटामुळे. या चित्रपटाने त्यांना घराघरात प्रसिद्ध केलं आणि त्यांचं नाव साउथ इंडियन चित्रपट जगतात अमर केलं.
आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत प्रेम नजीर यांनी 85 वेगवेगळ्या अभिनेत्रींसोबत रोमान्स केला. त्यांच्या अभिनयशैलीत रोमँटिक आणि कौटुंबिक भावनांचा सुंदर संगम पाहायला मिळत असे. प्रेम नजीर यांचं खरं नाव होतं अब्दुल खादिर. पण चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करताना त्यांनी ‘प्रेम नजीर’ हे नाव स्वीकारलं आणि याच नावाने ते संपूर्ण भारतभर प्रसिद्ध झाले.
आजपर्यंत कोणत्याही अभिनेत्याला त्यांच्या या विक्रमाच्या जवळ जाणं शक्य झालेलं नाही. चित्रपटांपैकी बहुतेक चित्रपट सुपरहिट ठरले आणि त्यातून त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात कायमचं स्थान मिळवलं.
FAQ
1. प्रेम नजीर कोण होते आणि त्यांनी किती चित्रपटांमध्ये काम केलं?
प्रेम नजीर हे मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज आणि साउथ इंडियन सिनेमाचे सुपरस्टार होते. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत तब्बल ९०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं, ज्यापैकी ७०० चित्रपटांमध्ये ते मुख्य भूमिकेत दिसले.
2. प्रेम नजीर यांच्या अभिनयातील खास वैशिष्ट्य काय होतं?
त्यांच्या अभिनयात वास्तववाद, भावनात्मकता आणि साधेपणा यांचा सुंदर मिलाफ होता. इतक्या मोठ्या प्रमाणात चित्रपट करत असूनही त्यांनी अभिनयाची गुणवत्ता कधीच कमी होऊ दिली नाही. दिग्दर्शक आणि समीक्षक दोघेही त्यांच्या नैसर्गिक अभिनयाने प्रभावित होत.
3. प्रेम नजीर यांचा सर्वात मोठा विक्रम कोणता आहे?
त्यांच्या नावावर एका वर्षात ३९ चित्रपट रिलीज होण्याचा विक्रम आहे, तसेच एकूण ९०० चित्रपटांत काम करणारा जगातील सर्वाधिक चित्रपट करणारा अभिनेता म्हणूनही ते ओळखले जातात. त्यांच्या या विक्रमाला आजपर्यंत कोणताही अभिनेता गाठू शकलेला नाही.