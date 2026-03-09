'म्हणून मी मॅच बघत नाही', टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर Big B असं का म्हणाले?

Amitabh Bachchan on World Cup : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये रविवारी झालेल्या ICC Men’s T20 World Cup 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला 96 धावांनी पराभव करत इतिहास रचला. या विजयासह टीम इंडियाने तिसऱ्यांदा टी20 विश्वचषक जिंकला, ज्यामुळे देशभरात दिवाळीसारखा उत्सव रंगला. देशभरातील चाहत्यांनी रस्ते, घरे, मैदाने साजरे करत आनंद व्यक्त केला. तसेच, सोशल मीडियावर TeamIndia आणि T20WorldCup ट्रेंड करत होता.
भारताच्या या शानदार विजयावर अनेक सेलिब्रिटींनी टीम इंडियाचे अभिनंदन केले. त्यात बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांनीही खास अंदाजात प्रतिक्रिया दिली. मात्र, त्यांच्या ट्विटमुळे सोशल मीडियावर मजेशीर चर्चा रंगली.
अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले:'कहा था नहीं देखूंगा तो जीत जाएंगे! हो गया.' अर्थात, मी सामना पाहिला नाही म्हणून भारताने सामना जिंकला, असा हलक्याफुलक्या अंदाजात त्यांनी उल्लेख केला. अनेक क्रिकेट चाहत्यांप्रमाणेच अमिताभ बच्चन यांनीही भारत जिंकावा म्हणून सामना न पाहण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले.
सोशल मीडियावर या ट्विटवर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी त्यांना “पनौती” म्हणत हलकाफुलका टोमणा मारला, तर काहींनी विचारलं, “म्हणजे 2023 चा वर्ल्ड कप आपण तुमच्यामुळे हरलो का?” दुसऱ्या यूजरने लिहिले, 'सर, पुढील 10 वर्षे तुम्ही टीव्हीच पाहू नका, आपण सगळे ट्रॉफी जिंकू!'
काही चाहत्यांनी अमिताभ बच्चन यांना पाठिंबा देत म्हटले की, त्यांनीही भारत जिंकावा म्हणून सामना पाहत नाही. यामुळे सोशल मीडियावर या पोस्टवर चर्चेला उधाण आले.
अमिताभ बच्चन हे बॉलिवूडमधील सर्वाधिक सक्रिय कलाकारांपैकी एक मानले जातात. ते X (पूर्वी ट्विटर) वर नियमितपणे अनेक पोस्ट करत असतात. त्यांच्या पोस्टमधील अर्थ समजून घेण्यासाठी चाहत्यांमध्ये नेहमीच चर्चा सुरू असते. काही पोस्ट्सवर लोकांनी मजेशीर प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत, तर काही पोस्ट्सवर गंभीर चर्चाही रंगते.
अभिनयाबाबत बोलायचे झाल्यास, अमिताभ लवकरच ‘कल्की 2898 AD Part 2’ मध्ये अश्वत्थामाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. तसेच, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 मध्ये ते गुरुच्या भूमिकेत झळकणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या या आगामी प्रोजेक्ट्समुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि अपेक्षा खूप वाढल्या आहेत. टीम इंडियाचा विजय आणि अमिताभ बच्चन यांचे ट्विट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे. क्रिकेटसहच बॉलिवूड आणि सोशल मीडियावरही या विजयाची लहर दिसून आली आहे. अमिताभ बच्चन यांची सक्रियता, विनोदी अंदाज आणि आगामी सिनेमांसाठीची तयारी चाहत्यांसाठी उत्साहवर्धक ठरत आहे.