English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' अभिनेत्याचे फ्लॉप चित्रपटही करतात 200 कोटींची कमाई, आता 3 मिनिट 30 सेकंदाचा ट्रेलर होणार थिएटरमध्ये प्रदर्शित

South Actor: 2 ऑक्टोबरला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार या चित्रपटाचा 3 मिनिटे 30 सेकंदाचा ट्रेलर. या चित्रपटातील अभिनेत्याच्या फ्लॉप चित्रपटांनी देखील केलीय 200 कोटींची कमाई.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 25, 2025, 07:13 PM IST
'या' अभिनेत्याचे फ्लॉप चित्रपटही करतात 200 कोटींची कमाई, आता 3 मिनिट 30 सेकंदाचा ट्रेलर होणार थिएटरमध्ये प्रदर्शित

South Actor: साऊथ चित्रपटांचा सुपरस्टार आणि पॅन इंडिया स्टार म्हणून ओळखला जाणारा प्रभास याच्या चित्रपटांची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत असतात. काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या आगामी चित्रपटाचा ‘द राजा साहब’ चा टीझर प्रदर्शित झाला होता. या टीझरची सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा रंगली आहे. विशेषत: संजय दत्त याच्या एंट्रीने प्रेक्षकांना धक्का बसला आणि तेव्हा पासून या चित्रपटाबद्दलचा क्रेझ झपाट्याने वाढत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अशातच आता प्रभासच्या चाहत्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ‘द राजा साहब’ चा ट्रेलर २ ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार असून तो प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर ‘कांतारा चैप्टर १’ सोबत पाहायला मिळेल.

प्रभासचा ‘द राजा साहब’ हा एक कॉमिक हॉरर फॅंटसी चित्रपट आहे. या चित्रपटात प्रभास पहिल्यांदाच कॉमेडी करताना दिसणार आहे. तर दुसरीकडे, अभिनेता संजय दत्त हा चित्रपटात मुख्य खलनायकाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. जून महिन्यात प्रदर्शित झालेल्या टीझरनंतर आता प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

प्रभासच्या करिअरमधील नवं सरप्राइज

जिथे चाहते प्रभासच्या मोठ्या प्रोजेक्ट ‘स्पिरिट’ ची वाट पाहत होते तिथे अचानक ‘द राजा साहब’ ची घोषणा झाली आणि चाहत्यांसाठी हे एक मोठे सरप्राइज ठरले. ‘सालार’ आणि ‘कल्कि 2898 AD’ सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटानंतर आता प्रभास या चित्रपटात भुतांशी लढताना दिसणार आहे. 

या चित्रपटात अनेक मोठे कलाकार असणार आहेत. तसेच हे कलाकार प्रेक्षकांना आकर्षित करणारे आहेत. प्रभास आणि संजय दत्त याच्यासोबत यात निधी अग्रवाल, मालविका मोहनन आणि रिद्धी कुमार या अभिनेत्री देखील झळकणार आहेत. विशेष म्हणजे, प्रभास या तिन्ही अभिनेत्रींसोबत फ्लर्ट करताना दिसणार आहे.

संजय दत्त कोणत्या भूमिकेत दिसणार?

चित्रपटामध्ये हॉरर सीनला एकदम योग्य पद्धतीने साकारण्यात येत आहे. या सीनला उत्कृष्ट  बनवण्यासाठी VFX चा वापर करण्यात आला आहे. बर्‍याच काळानंतर प्रभासचा कॉमिक अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. जो नक्कीच प्रेक्षकांना पाहिल्यानंतर भावेल. 

तर संजय दत्त एका मृत राजाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. जो महालावर ताबा घेतो. प्रभासच्या चाहत्यांसाठी ‘द राजा साहब’ हा वेगळ्या शैलीचा चित्रपट ठरणार असून हा चित्रपट 2 ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांसाठी नक्कीच खास ठरणार आहे.

FAQ

‘द राजा साहेब’ चित्रपटाचा ट्रेलर कधी प्रदर्शित होणार?

ट्रेलर २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होईल आणि तो ‘कांतारा चॅप्टर १’ सोबत सिनेमागृहांमध्ये पाहायला मिळेल. 

‘द राजा साहेब’ हा चित्रपट कशा प्रकारचा आहे?

हा एक कॉमिक हॉरर फॅंटसी चित्रपट आहे, ज्यात प्रभास पहिल्यांदाच कॉमेडी भूमिकेत दिसणार आहे आणि भूतांशी लढाई करणार आहे.

संजय दत्तची भूमिका काय आहे?

संजय दत्त मुख्य खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत, जो एक मृत राजा आहे आणि महालावर ताबा घेतो. जून २०२५ च्या टीझरमधील त्यांच्या एंट्रीने प्रचंड चर्चा झाली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
The Raja SaabParbhaskantara chapter 1entertainment newsThe Raja Saab budget

इतर बातम्या

Dussehra 2025 : विजयादशमीच्या तारखेवरून गोंधळ! 1 की 2 ऑक्टो...

भविष्य