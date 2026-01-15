अभिनेत्याची मोठी फसवणूक ; आर्थिक गंडा आणि त्यामागचं सत्य!

मुंबई: मनोरंजन उद्योगातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. बॉलिवूड अभिनेता, दिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्माता दीपक तिजोरी यांच्यासोबत फसवणुकीचा मोठा प्रकार घडला आहे. त्यांच्या आगामी हिंदी चित्रपट 'टॉम डिक अँड मेरी' साठी निधी मिळवून देण्याच्या बहाण्याने त्यांना 2.5 लाख रूपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. दीपक तिजोरी यांच्या तक्रारीवरून मुंबईतील बांगूर नगर पोलिस ठाण्यात दोन महिलांसह आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून सध्या या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे आणि आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीपक तिजोरी हे गोरेगाव पश्चिम येथील गार्डनर इस्टेटमध्ये राहतात आणि 1990 पासून चित्रपट उद्योगात कार्यरत आहेत. 'टॉम डिक अँड मेरी' या चित्रपटासाठी त्यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये पटकथा पूर्ण केली होती. या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी अंदाजे 25 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक होती. दीपक तिजोरींनी या चित्रपटासाठी निधी गोळा करण्यासाठी बाह्य मदतीचा विचार केला होता, परंतु त्यांच्या विश्वासाची फसवणूक झाली.
फेब्रुवारी 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात कविता शिबाग कपूर नावाची एक महिला तिजोरी यांच्या घरी आली. तिने स्वतःला टी सीरीज सोबत संबंधित असल्याचा दावा केला आणि झी नेटवर्क व मिडिया इंडस्ट्रीत मजबूत संबंध असल्याचे सांगितले. कविता शिबाग कपूरने तिजोरींना तिच्या सहकारी फौजिया आरसीशी ओळख करून दिली. फौजियाने दावा केला की, तिला झी नेटवर्ककडून लेटर ऑफ इंटरेस्ट (LOI) मिळवण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे चित्रपटासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात मदत होईल.
दोन्ही महिलांनी दीपक तिजोरींना आश्वासन दिले की, एक आठवड्याच्या आत LOI देण्यात येईल. त्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून दीपक तिजोरी यांनी 21 फेब्रुवारी 2025 रोजी MoU (मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग) साइन केला आणि 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी फौजिया आरसीच्या बँक खात्यात 2.5 लाख रुपये ट्रान्सफर केले. दोन्ही महिलांनी वचन दिले होते की लवकरच LOI मिळवून देण्यात येईल, आणि यामुळे चित्रपटासाठी गुंतवणूक आकर्षित होईल.
परंतु, काही आठवड्यांचा कालावधी उलटूनही झी नेटवर्ककडून LOI मिळालं नाही आणि नाच दीपक तिजोरींना त्यांचे पैसे परत मिळाले. यावर दीपक तिजोरींनी तक्रारीत म्हटले की, झी नेटवर्कचा प्रतिनिधी असलेल्या जोशी नावाच्या व्यक्तीशी फोनवर संपर्क साधला. मात्र, झी नेटवर्कच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केल्यावर, त्या नावाचा कोणताही व्यक्ती नेटवर्कमध्ये कार्यरत नाही, असे उघड झाले.
दीपक तिजोरी यांना त्यांच्या फसवणुकीची जाणीव होताच, त्यांनी थेट पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. 13 जानेवारी 2026 रोजी तक्रारीच्या आधारावर बांगूर नगर पोलिसांनी कविता शिबाग कपूर, फौजिया आरसी आणि एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके लावण्यात आली आहेत. सध्या या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध अधिक तपास सुरू केला असून, त्यांचे स्थान जाणून घ्या अशी तयारी केली आहे.
दीपक तिजोरी यांना चित्रपट निर्मितीसाठी लागणारा निधी मिळवून देण्याच्या वचनावर विश्वास ठेवून 2.5 लाख रुपयांची रक्कम दिली होती. त्यांना या दोन महिलांच्या सहकार्याचा फायदा मिळवण्याची अपेक्षा होती, परंतु त्यांच्याकडून फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. तिजोरी यांना याआधी अनेक प्रकल्पांतून यश मिळालं असले तरी, या घटनेने त्यांना एक धक्का दिला आहे. तिजोरी यांच्या अनुभवाच्या आधारावर, पुढील काळात चित्रपट उद्योगातील लोकांना अशा प्रकारच्या फसवणुकीपासून सजग राहण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
बांगूर नगर पोलिसांनी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक तयार केले आहे आणि त्यांच्या शोधाची गती वाढवली आहे. पोलिसांकडून यापुढे या प्रकरणात कशा प्रकारे कारवाई केली जाईल हे लवकरच स्पष्ट होईल. दीपक तिजोरी यांच्या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी या प्रकरणात लक्ष केंद्रित केले असून, आरोपींना लवकरच पकडण्याची तयारी केली आहे.
या प्रकरणात दीपक तिजोरी यांचा विश्वासघात झाल्याची बाब समोर आली आहे, आणि त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान होण्यासोबतच त्यांच्या नामस्मरणातील विश्वास देखील कमी झाला आहे. त्यामुळे, मनोरंजन उद्योगात अशी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि कलाकारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य कारवाई होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.