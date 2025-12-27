English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Raaz Actress : राझ मधली ती अभिनेत्री 23 वर्षांपासून चित्रपटशृंगारापासून गायब! सध्या ती कुठे आहे आणि काय करते, जाणून घ्या

Raaz Actress : 'राझ' मधली ती अभिनेत्री 23 वर्षांपासून चित्रपटशृंगारापासून गायब! सध्या ती कुठे आहे आणि काय करते, जाणून घ्या

'राझ' सिनेमातील भूतनीच्या भूमिकेतली अभिनेत्री, "करीब मत आओ, बर्बाद कर दूंगी" म्हणत प्रेक्षकांना घाबरवणारी, आज 23 वर्षांनी गायब! आता ती कुठे आहे?

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 27, 2025, 08:07 PM IST
Raaz Actress : 'राझ' मधली ती अभिनेत्री 23 वर्षांपासून चित्रपटशृंगारापासून गायब! सध्या ती कुठे आहे आणि काय करते, जाणून घ्या

2002 साली आलेला महेश भट्ट दिग्दर्शित 'राझ' हा हॉरर सिनेमा प्रेक्षकांच्या मनावर इतका ठसा उमठवून गेला की, आजही त्याची आठवण ताजी आहे. या सिनेमाची एक वेगळीच क्रेझ होती. डिनो मोरिया आणि बिपाशा बसू यांच्यासोबत असलेल्या या चित्रपटामध्ये एक पात्र असं होतं, ज्याने प्रेक्षकांना भयंकर घाबरवून टाकलं – ती म्हणजे राझमधील भूतनी! या भूमिकेने अभिनेत्री मालिनी शर्मा रातोरात प्रसिद्ध झाली. पण सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर अचानक मालिनीचा ठावठिकाणा गहिरा झाला आणि आज 23 वर्षांनी ती कुठे आहे हे अजूनही गूढ आहे.

'राझ' या सिनेमामध्ये भूतनीची भूमिका साकारणारी मालिनी शर्मा ही एक मॉडेल होती. या सिनेमामुळे ती चर्चेत आली, परंतु तेच तिचं पहिलं आणि शेवटचं सिनेमा ठरलं. जरी त्यानंतर तिला अनेक ऑफर आल्या तरीही, तिने कोणत्याही चित्रपटात काम केले नाही. आज ती एका यशस्वी मॉडेल आणि म्युझिक व्हिडीओ स्टार म्हणून ओळखली जाते. मालिनीचा चित्रपटातील करिअर फारसा दीर्घकाळ नाही टिकला, पण तिच्या गायब होण्यामागील कारणे मात्र अनेक प्रकारे चर्चा करण्यासारखी आहेत.

मालिनी शर्मा: एक मॉडेलपासून अभिनेत्रीपर्यंतचा प्रवास

मालिनी शर्माने आपली करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगपासून केली होती. तिच्या आकर्षक व्यक्तिमत्त्वामुळे ती लवकरच लोकप्रिय झाली आणि ती विविध म्युझिक व्हिडीओंमध्ये दिसली. 'सावन में लग गई आग', 'क्या सूरत है', 'रानझर' आणि 'कितनी अकेली' यासारख्या लोकप्रिय गाण्यांमध्ये मालिनी दिसली. यामुळे तिच्या लोकप्रियतेला आणखी वाव मिळाला, पण त्यानंतरही ती चित्रपट क्षेत्रात ठामपणे उभं राहू शकली नाही.

वैयक्तिक जीवनातील संघर्ष

मालिनीचं वैयक्तिक जीवन मात्र फार गडद होतं. 1997 मध्ये, तिने मॉडेल-अभिनेता प्रियांशु चॅटर्जीशी विवाह केला, पण 2001 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. या घटस्फोटानंतर मालिनी खूप दुःखी आणि निराश झाली. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातली ही दु:खं तिला मानसिकदृष्ट्या खूप प्रभावित करत होती, ज्यामुळे तिच्या करिअरला देखील एक मोठा धक्का बसला. तिच्या घटस्फोटानंतर "राझ" सिनेमाने तिला बॉलिवूडमध्ये आणले, पण त्यानंतर एकही चित्रपट न करता तिने अचानक सिनेमा क्षेत्रातून गायब होण्याचा निर्णय घेतला.

'राझ' नंतरचे निर्णय: 'एनकाउंटर: द किलिंग' आणि 'गुनाह' नकार

मालिनीने महेश भट्ट यांच्या 'एनकाउंटर: द किलिंग' मध्ये भूमिका करण्यासाठी होकार दिला, पण दोनच दिवसांच्या शूटिंगनंतर तिने या प्रोजेक्टला नकार दिला. रिपोर्ट्सनुसार, तिने भट्ट यांना सांगितले की, ती मॉडेलिंगवर लक्ष केंद्रित करू इच्छिते आणि यामुळे तिने चित्रपटांच्या ऑफरपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच, "गुनाह" या सिनेमाच्या ऑफरला देखील तिने नकार दिला.

सध्याचे जीवन आणि गायब होणे: काय करते मालिनी?

आज मालिनी शर्मा एक यशस्वी मॉडेल म्हणून ओळखली जाते, परंतु तिच्या चित्रपट क्षेत्रातील करिअरला मात्र थोडक्यात समारोप झाला. तिने बॉलिवूडच्या ग्लॅमरस जगात एक छोटा पण प्रभावी ठसा ठेवला, तरी तिच्या गायब होण्याच्या गोष्टींचं एक गूढतेचं वलय निर्माण होतं. २००२ च्या या हॉरर सिनेमाने तिला एका वेगळ्या ओळखीच्या पातळीवर आणलं, पण त्यानंतरचं तिचं गायब होणं अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण करतं.

आजही, 'राझ' सिनेमातील तिच्या भूतनीच्या भूमिकेची आठवण प्रेक्षकांच्या मनात ताज्या आहे, आणि मालिनी शर्मा कोणत्याही चित्रपटात दिसली नाही तरीही ती एक गूढता बनून राहिली आहे. तिच्या गायब होण्याचं कारण काय आहे? ती आता कुठे आहे आणि काय करते? हे प्रश्न अजूनही न सोडवलेले आहेत.

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

