29 वर्षांच्या कारकिर्दीत डझनभर हिट चित्रपट देणारी अभिनेत्री, 8 वर्षांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा कामाच्या शोधात

Bollywood Top Actress:बॉलिवूडमधील बरेच कलाकार अनेक वर्षांचा ब्रेक घेतल्यानंतर पुन्हा कमबॅक करतात. त्याचप्रमाणे ही अभिनेत्रीही सध्या कामाच्या शोधात आहे. तुम्ही तिला ओळखले का?  

Intern | Updated: Aug 13, 2025, 04:41 PM IST
Shushmita Sen: बॉलिवूडची टॉप अभिनेत्री सुष्मिता सेन, जिने 29 वर्षांपूर्वी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, तिने आतापर्यंत डझनभर हिट आणि सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. वयाच्या 49 व्या वर्षीही ती नव्या प्रोजेक्टच्या शोधात असून, तिने स्वतःच याबाबत उघडपणे सांगितले आहे.

मिस युनिव्हर्सपासून बॉलिवूडपर्यंतचा प्रवास

19 नोव्हेंबर 1975 रोजी हैदराबादमध्ये जन्मलेली सुष्मिता सेन 1994 मध्ये मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकून इतिहास रचला. 1996 मध्ये दस्तक चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करताना तिने प्रेक्षकांना आपल्या अभिनयाने प्रभावित केले. जवळपास 29 वर्षांच्या प्रवासात तिने 40 हून अधिक चित्रपटांत काम केले, ज्यामध्ये 'बीवी नंबर 1', 'मैं हूं ना', 'मैंने प्यार क्यूं किया' आणि 'आंखें' यांसारखे मोठे हिट चित्रपट आहेत.

ओटीटीवर यशस्वी पुनरागमन

2020 मध्ये सुष्मिताने 'आर्या' या वेब सीरिजमधून ओटीटीवर पाऊल ठेवले, ज्याने अनेक पुरस्कार जिंकले. तसेच 'ताली'मधील तिच्या अभिनयालाही भरभरून प्रतिसाद मिळाला. तरीसुद्धा सध्या ती कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये दिसत नाही. अलीकडील मुलाखतीत तिने सांगितले की, ती 8 वर्षांच्या दीर्घ ब्रेकनंतर पुन्हा अभिनयात परतण्याची इच्छा आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

स्वतः फोन करून मागितले काम 

सुष्मिताने उघड केले - 'मी नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडीओ आणि हॉटस्टारच्या मालकांना फोन करून सांगितले, 'माझे नाव सुष्मिता सेन आहे, मी अभिनेत्री आहे किंवा होते आणि मला पुन्हा काम करायचे आहे. मी 8 वर्षे काम केले नाही, जो खूप मोठा कालावधी आहे.' तिच्या या वक्तव्याने चाहत्यांनाही आश्चर्य वाटले, कारण ती नेहमीच लोकप्रिय राहिलेली अभिनेत्री आहे.

आरोग्याशी झुंज

या विश्रांतीदरम्यान सुष्मिताला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यामुळे तिची शस्त्रक्रियाही झाली. त्यानंतर तिने कामापेक्षा आरोग्याला प्राधान्य दिले. आता ती पूर्णपणे बरी झाल्यानंतर पुन्हा मोठ्या पडद्यावर परतण्यास तयार आहे. जरी ती चित्रपटांपासून दूर होती, तरी सोशल मीडियाद्वारे चाहत्यांशी तिचा सतत संपर्क आहे.

सुष्मितासारखे अनेक कलाकारांनी उघडपणे कामाची मागणी केली आहे. याआधी नीना गुप्ता यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करून कामाची विनंती केली होती आणि नंतर त्यांना 'बधाई हो' सारखा हिट चित्रपट मिळाला. प्रेक्षकांनी अशा कलाकारांचे पुनरागमन नेहमीच स्वागतार्ह मानले आहे.

