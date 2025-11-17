English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शेख हसीनांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला झाली होती अटक, देशभरात चर्चा, कारण काय?

बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला झाली होती अटक. नेमकं कारण काय?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 17, 2025, 05:21 PM IST
शेख हसीनांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला झाली होती अटक, देशभरात चर्चा, कारण काय?

Sheikh Hasina : बांग्लादेशमध्ये तख्तापलट होऊन तब्बल 15 महिने झाल्यानंतर आता माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे त्या पुन्हा एकदा जगभरात चर्चेत आल्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

मात्र, या चर्चेत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित आणखी एक नावं समोर आली आहेत. ती म्हणजे बांग्लादेशची लोकप्रिय अभिनेत्री नुसरत फारियाचे.

 शेख हसीनांची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री अडचणीत

अनेकांना माहिती नसलेले तथ्य म्हणजे नुसरत फारियाने ‘मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन’ या बायोपिकमध्ये शेख हसीनांची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट बांग्लादेशचे राष्ट्रपिता बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांच्या जीवनावर आधारित असून भारतीय दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनी याचे दिग्दर्शन केले आहे.

तथापि, शेख हसीना यांच्या भूमिकेतून प्रसिध्दी मिळवल्यानंतर काही काळातच नुसरत फारिया स्वतः एका वादात अडकली.

 हत्या करण्याच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली अटक

मे 2025 मध्ये ढाक्यातील विमानतळावरून थायलंडला रवाना होण्याच्या तयारीत असतानाच पोलिसांनी नुसरत फारियाला अचानक ताब्यात घेतले. तिच्यावर इनामुल हक नावाच्या व्यक्तीची हत्या करण्याचा प्रयत्नाचा गंभीर आरोप होता.

इनामुल हक हे जुलै 2024 मधील वटारा परिसरातील आंदोलनात सहभागी होते. आंदोलनादरम्यान त्यांच्या पायाला गोळी लागली होती. जखम भरल्यानंतर 3 मे 2025 रोजी त्यांनी तक्रार दाखल केली. या प्रकरणात तब्बल 283 जणांना आरोपी करण्यात आले. पोलिसांनी नुसरत फारियाला आवामी लीगची आर्थिक समर्थक असल्याचा आरोप ठेवून आरोपींच्या यादीत समाविष्ट केले.

 सध्या नुसरत फारिया काय करते?

नुसरत फारिया आता जामिनावर बाहेर आहे आणि सोशल मीडियावर पूर्वीप्रमाणे सक्रीय आहे. तिने अलीकडेच विक्की कौशल–कृती सेनन यांच्या ‘टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल खन्ना’ यांच्या शोचा व्हिडीओ इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ती नेहमीच आपल्या ग्लॅमरस आणि स्टायलिश फोटोंमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असते. चित्रपटसृष्टीत नुसरत फारियाने बांग्लादेश आणि बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीत स्वतःची दमदार ओळख निर्माण केली आहे. ‘मुजीब’ मध्ये शेख हसीनांची भूमिका मिळाल्याने ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत आली होती.

FAQ

1 शेख हसीनांना फाशीची शिक्षा का सुनावली गेली?

बांग्लादेशमधील तख्तापलटानंतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (ICT-BD) यांनी त्यांच्यावर विविध गंभीर आरोपांवरून दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे त्या पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेत आल्या.

2 नुसरत फारिया कोण आहेत?

नुसरत फारिया या बांग्लादेश आणि बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आहेत. त्यांनी अनेक यशस्वी चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि सोशल मीडियावर मोठा फॉलोइंग आहे.

3 नुसरत फारियाचा शेख हसीनांशी संबंध काय?

चित्रपटाच्या माध्यमातून. त्यांनी ‘मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन’ या बायोपिकमध्ये शेख हसीनांची भूमिका साकारली होती. त्यामुळे हे नाव चर्चेत येते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Sheikh HasinaSheikh Hasina deathSheikh Hasina played actressnusrat faria

इतर बातम्या

Mumbai CNG Supply: सीएनजी पुरवठा कधीपर्यंत सुरु होणार? MGL...

महाराष्ट्र बातम्या