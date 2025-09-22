English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शाहरुख खानच्या मुलामुळं रणबीर कपूर गोत्यात, मुंबई पोलिस कारवाई करणार? 'तो' व्हिडिओ चर्चेत

Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर गोत्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबई पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी विनंती करण्यात येत आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 22, 2025, 07:22 PM IST
शाहरुख खानच्या मुलामुळं रणबीर कपूर गोत्यात, मुंबई पोलिस कारवाई करणार? 'तो' व्हिडिओ चर्चेत
The Bads of Bollywood FIR against Ranbir Kapoor Bads of Bollywood NHRC Aryan Khan

Ranbir Kapoor: बॉलिवूडचा बादशहा शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानने दिग्दर्शित केलेली सिरीज द बॅड्स ऑफ बॉलिवूडची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. या सिरीजमध्ये अनेक कलाकार झळकले आहेत. मात्र सध्या ही सिरीज वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. रणबीर कपूरच्या कॅमिओवर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगने आक्षेप नोंदवला आहे. इतकंच नव्हे तर मुंबई पोलिसांनी सिरीजचे निर्माते व अभिनेत्याविरोधात तक्रार नोंदवण्यास सांगितले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

वेब सिरीजमधील एका सीनमध्ये रणबीर कपूरच्या दृश्यावर कोणाताही संविधानिक इशारा न देता ई-सिगारेट पिताना दाखवत आहे. या सीनमुळं मोठा गदारोळ माजला आहे. या सीनवरुनच तक्रारकर्ते विनय जोशी यांनी आक्षेप नोंदवत एनएचआरसीला तक्रार नोंदवली आहे. त्याचबरोबर एनएचआरसीलाच सूचना व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिवांना योग्य ती कारवाई करण्याचे व अशा सीनवर ताबडतोब बंदी घालण्याची नोटिस जारी केली आहे. तरुण पीढीला चुकीच्या पद्धतीने प्रभाव पाडण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तर, एककीडे मुंबई पोलिस आयुक्तांना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटची विक्री होते का? याची तपासणी करण्याची विनंती केली आहे. 

रणबीर कपूरने या सिरीजमध्ये कॅमियो रेल केला असून या दरम्यान त्याना वेपिंग करताना दाखवलं आहे. अन्या सिंह त्याची मॅनेजर बनण्यास नकार देते तेव्हा तो तिला वेप ऑफर करतो. तक्रारकर्त्यांनी यावरच आक्षेप घेत हा सीन कोणताही इशारा न देता दाखवण्यात आल्याचं म्हटलं आहे. यामुळं तरुण प्रेक्षक प्रभावित होऊ शकतात किंवा अवैध कारवायांना प्रोत्साहन मिळू शकते. 

एनएचआरसीने सूचना व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव यांनाही योग्य ती कारवाई करण्याची व अशा साहित्यांवर बंदी घालण्याची नोटिस जारी केली आहे. यामुळं तरुण पीढीला प्रोत्साहन मिळू शकते. 

भारतात ई-सिगरेटवर बंदी

17 सप्टेंबर 2019 रोजी केंद्रिय कॅबिनेटने एक अध्यादेश जारी करत संपूर्ण देशातील इलेक्ट्रिक सिगरेटवर बंदी आणली होती. या बंदीअंतर्गंत देशात ना ई सिगरेटची विक्री होणार ना खरेदी केली जाणार. तसंच, आयात-निर्यातदेखील होणार नाही. जर याचे उल्लंघन झाले तर 5 लाखापर्यंतचा दंड भरावा लागेल तसंच, तीन वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
the bads of bollywoodThe Bads of Bollywood ranbir kapoor The Bads of Bollywood FIRe cigarette Mumbai policeranbir kapoorThe Bads of Bollywood FIR

इतर बातम्या

जगप्रसिद्ध हनीमून डेस्टिनेश असलेलं मालदीव समुद्रात बुडणार?...

विश्व