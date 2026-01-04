'बिल्डरचा कॉल आला आणि…' हेमलता पाटकरसोबत झालेल्या घटनेने सर्वांना चकित केलं !

मराठमोळी अभिनेत्री हेमलता बने पाटकर सध्या खंडणी प्रकरणात चर्चेत आहे. तिला पोलिसांनी रंगेहात पकडले आहे, ज्यामुळे तिच्या जीवनातील एक वादग्रस्त वळण समोर आले आहे. हेमलता पाटकर आणि तिच्या साथीदाराने एक बिल्डरकडून दीड कोटी रुपये खंडणी घेत असल्याचे आरोप असून, या प्रकरणाने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत धडक दिली आहे.
हे प्रकरण एका मारहाणाच्या घटनेपासून सुरू झाले. गेल्या महिन्यात गोरेगाव परिसरातील एका लिफ्टमध्ये अमरिना झवेरी हिच्यासोबत गैरवर्तन आणि मारहाण झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अमरिना गर्भवती असल्याने या मारहाणीत तिचा गर्भपात झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे हेमलता आणि अमरिना यांच्या संबंधितांच्या जीवनात मोठ्या उलथापालथी घडल्या.
अमरिना हिच्या तक्रारीनुसार, तिच्यावर झालेल्या मारहाणीनंतर व्यावसायिक अरविंद गोयल यांच्या मुलाने रिदम गोयल याला अटक करण्यात आली होती. परंतु, सत्र न्यायालयाने त्याला जामीन दिला, परंतु अमरिनाच्या हस्तक्षेप अर्जानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन रद्द केला.
अरविंद गोयल यांनी नंतर एका फिर्यादीत सांगितले की, त्यांच्या मुलाच्या जामिनाला विरोध न करण्याच्या बदल्यात हेमलता बाणे आणि अमरिना झवेरी यांनी १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितली. याप्रमाणे हेमलता हिने स्वतःला अमरिनाची नातेवाईक म्हणून सांगत गोयल यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना प्रकरण 'सेटल' करण्याची ऑफर दिली. तीने मोठ्या रकमेची मागणी केली आणि यापैकी काही रक्कम तर गोयल कुटुंबाला दिली जाईल, असा वादा केला.
अद्भुतपणे, हेमलता आणि अमरिना यांनी नंतर साक्षीदारांची फेरफार केली आणि सर्वोच्च न्यायालयात जामिनाला विरोध न होण्याचे आश्वासन दिले होते. हा प्रकरण इतका गंभीर झाला की, दोघींवर भारतीय दंडसंहिता (IPC) अंतर्गत खंडणी मागणे आणि गुन्हेगारी कट रचण्याचे आरोप लावले गेले.
दोघींवर खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचण्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते. यानंतर 37 वे महानगर दंडाधिकारी विनोद पाटील यांनी हेमलता बाणे आणि अमरिना झवेरी यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन दिला. जामीन दिल्यामुळे दोघींना तात्पुरत्या स्वरूपात मुक्तता मिळाली.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर अभिनेत्री अर्चना पाटकर यांनी खुलासा केला की, हेमलता पाटकरचा त्यांच्या कुटुंबाशी गेल्या काही वर्षांपासून कोणताही संबंध नाही. तसेच, हेमलता पाटकरच्या मुलाच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे हेमलता पाटकरच्या व्यक्तिगत आणि पारिवारिक जीवनात आणखी एक वादग्रस्त टर्न समोर आला आहे.
हेमलता पाटकरच्या या वादग्रस्त प्रकरणामुळे तिच्या चित्रपट करिअरवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तिच्या कुटुंबाच्या आणि व्यक्तिगत जीवनाच्या वादामुळे तिला आगामी प्रोजेक्ट्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणामुळे हेमलता पाटकरला सिनेमा आणि टेलिव्हिजन क्षेत्रातील मान्यता व प्रतिष्ठा गमवावी लागली आहे.