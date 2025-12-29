प्रचार रॅलीने शहरात अडचणी निर्माण केल्या, शशांक केतकरचा रोष; 'डेव्हलपमेंटच्या डेव्हलपमेंटमध्ये अडकले!

Shashank Ketkar Video : मुंबईसह राज्यभर सध्या निवडणुकीचं वातावरण तापले आहे. 15 जानेवारी 2026 रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ जागांसह राज्यातील एकूण 2,869 जागांसाठी मतदान होणार आहे. याच दिवशी सकाळी 7:30 वाजता मतदान प्रक्रिया सुरू होईल आणि सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत ती चालू राहील. यानंतर 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होईल. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सर्व उमेदवार आपापल्या प्रचारासाठी रॅली, सभा आणि इतर कार्यक्रम आयोजित करत आहेत.
या प्रचाराच्या वेळी विविध ठिकाणी ट्राफिक जाम होणे सामान्य झाले आहे. अशा परिस्थितीत, मराठी अभिनेता शशांक केतकरने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून आपल्या संतापाचा इतरांसोबत विचार केला आहे.
शशांक केतकर सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असतो आणि सामाजिक तसेच राजकीय मुद्द्यांवर तो आपले विचार व्यक्त करतो. त्याने नुकताच इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तो मुंबईतील प्रचार रॅलीमुळे होणाऱ्या ट्राफिक जामवर संताप व्यक्त करत आहे.
व्हिडिओमध्ये शशांक म्हणतो, 'मुंबईच्या डेव्हलपमेंटसाठी रॅली निघालीये. मतदान आलंय ना, आता! आणि हे बघा, डेव्हलपमेंटच्या डेव्हलपमेंटमध्ये मी अडकलोय, याच रॅलीमुळे. आणि असं नाहीये बरं का, ही रॅली नसती तर रस्ता मोकळा असतो, एकही खड्डा नाहीये, कमालीचा आरामदायक देतो हा रस्ता. असं अजिबात नाहीये. ही गत रोजची आहे. आज कारण वेगळं आहे. आहे की नाही गंमत?'
त्यानंतर शशांकने आपल्या व्हिडिओमध्ये पुढे म्हटलं, 'मस्त! मुंबईची डेव्हलपमेंट! आणि कुठलीही पार्टी कुठलीही रॅली, हे सगळ्यांसाठी आहे. अशीच करा डेव्हलपमेंट.'
शशांकने हा व्हिडिओ शेअर करताना बीएमसी, शिवसेना आणि मनसे यांना टॅग केलं आहे. त्याने या व्हिडिओद्वारे या पक्षांवर अप्रत्यक्षपणे टीकाही केली आहे, कारण रॅलींमुळे होणारी ट्राफिक आणि त्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर होणाऱ्या असुविधेबद्दल त्याने तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.
सध्या शशांक केतकर 'मुरांबा' या लोकप्रिय मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे. याशिवाय, त्याने 'होणार सून मी ह्या घरची', 'सुखांच्या सरींनी हे मन बावरे' आणि 'पाहिले न मी तुला' या लोकप्रिय मालिकांमध्ये देखील भूमिका साकारली आहे. त्याच्या अभिनयाचा चाहता वर्ग मोठा आहे, आणि सोशल मीडियावर त्याचे व्हिडिओ आणि पोस्ट्स नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात. शशांक केतकरने प्रचार रॅलीमुळे होणाऱ्या असुविधेवर आपला संताप व्यक्त करत एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, कोणत्याही जनहितासाठी होणाऱ्या रॅलींचा प्रत्यक्ष नागरिकांवर काय परिणाम होतो, याबद्दल समाजाने विचार करण्याची गरज आहे.