Marathi News
'150 च्या वेगाने गाडी डिव्हायडरला भिडली…', प्रियदर्शिनी इंदलकरने सांगितला अपघाताचा भयानक प्रसंग

झोपेतच मी संपले असते' प्रियदर्शिनी इंदलकरने त्या भीषण अपघातातून वाचल्याबद्दल उघड केलेले थरारक किस्से…  

Intern | Updated: Oct 10, 2025, 04:57 PM IST
‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय कार्यक्रमातून अनेक नवोदित कलाकारांना ओळख मिळाली. त्यातीलच एक नाव म्हणजे पुण्याची विनम्र अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर. सध्या ती ‘दशवतार’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. मात्र आता प्रियदर्शिनी एका मुलाखतीमुळे चर्चेत आली आहे, जिथे तिने स्वतःसोबत घडलेल्या भयावह अपघाताचा अनुभव सांगितला. प्रियदर्शिनीने नुकतीच ‘MHJ UNPLUGGED’ या कार्यक्रमाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने ९ वीत असताना घडलेल्या अपघाताबाबत थरारक अनुभव शेअर केला. तिने सांगितले, 'माझ्या हातावर जी खूण आहे, ती त्या अपघाताची खूण आहे. मी आणि आई पुणे-सातारा प्रवास करत होतो. वाळूंज गावाजवळ गाडी 150  च्या स्पीडला डिव्हायडरला धडकली. मला माहित नाही काय झालं, आईला कदाचित झोप लागली आणि टायर फुटला. काटा 150 ला अडकला होता, त्यामुळे गाडी धडकली.' प्रियदर्शिनी पुढे सांगते, 'मी मागे झोपलेली आणि आडवी झोपल्यामुळे धडकेत खाली पडले. गाडीचा बम्प माझ्या पोटात लागला, आत रक्तस्त्राव झाला. त्यामुळे माझी स्प्लीन कट झाली आणि डाव्या हातावर जोर पडल्यामुळे फ्रॅक्चर झाले. बाहेरून सगळं नॉर्मल दिसत होतं, फक्त दुखतंय असं वाटत होतं. आईची अवस्था खूप वाईट होती आणि सगळ्यांचं लक्ष तिच्याकडे होतं. मी झोपलेली होतो, डोळे उघडत नव्हते, पण लोक म्हणत होते की माझ्या आईला वाचवा. त्यांनी माझा नंबर विचारला, आणि मी घरचा नंबर दिला. नेमका तो फोन माझ्या आजी-आजोबांनी उचलला, त्यामुळे त्यांची अवस्था खराब झाली. माझे बाबा तेव्हा चेन्नईमध्ये होते, त्यांनी पहिली फ्लाईट पकडून येऊन माझी काळजी घेतली.'
प्रियदर्शिनीने सांगितले की, 'मी फक्त पोटात दुखतंय असं म्हणत होतो. डॉक्टरांनी सोनोग्राफी केली आणि समजलं की माझी अवस्था खूप गंभीर होती. HBS तीन-चार झालेलं होतं. जर योग्य उपचार झाले नसते, तर मी तशीच झोपेतच संपले असते. मात्र डॉक्टरांनी वेळेवर योग्य काळजी घेतली, त्यासाठी त्यांचे मनापासून आभार मानते.'
प्रियदर्शिनीचा हा अनुभव तिच्या चाहत्यांसाठी थरारक आणि प्रेरणादायी ठरला आहे. 9  वीत अनुभवलेल्या या प्राणघातक अपघातातून तिने प्राणमुक्ती मिळवली आणि आज ती निरोगी आहे, असेच तिच्या खुलाशात दिसून येते.

FAQ
प्रियदर्शिनी इंदलकरला कोणत्या अपघाताचा अनुभव आला?
प्रियदर्शिनी 9 वीत असताना पुणे-सातारा प्रवासात गाडी 150 च्या स्पीडला डिव्हायडरला धडकली. या धडकेत तिला स्प्लीन कट आणि डाव्या हातावर फ्रॅक्चर झाले, तसेच आत रक्तस्त्राव झाला.

प्रियदर्शिनी त्या अपघातातून कशी वाचली?
अपघातानंतर तिने झोपेत असल्यामुळे ताबडतोब मदत मागली. तिचा नंबर नेमका तिच्या आजी-आजोबांनी उचलला आणि त्वरित तिच्या बाबांनी चेन्नईहून पहिली फ्लाईट पकडून येऊन तिला वैद्यकीय मदत दिली. डॉक्टरांच्या वेळेवर उपचारांमुळे तिचे प्राण वाचले.

प्रियदर्शिनीने अपघाताबद्दल काय सांगितले?
तिने सांगितले की, जर योग्य काळजी घेतली नसती, तर ती झोपेतच संपले असते. तिच्या हातावरची खूण, अपघाताची आठवण म्हणून आहे. तिने डॉक्टरांचे मनापासून आभारही मानले आहेत.

