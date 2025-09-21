English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
135 मिनिटाचा हॉरर चित्रपट, बजेट 484 कोटी अन् 16 दिवसांमध्ये केली 3140 कोटी रुपयांची कमाई

The Conjuring: Last Rites : 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटाने जगभरात मोठ्या प्रमाणात कमाई केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 21, 2025, 02:28 PM IST
The Conjuring: Last Rites : बॉलिवूडमध्ये हॉरर, कॉमेडी आणि अॅक्शन चित्रपटाचे चाहते मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र, यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चाहते हे हॉरर चित्रपटांचे आहेत. हॉरर चित्रपटाचे चाहते 'द कॉन्ज्यूरिंग' मालिकेवर नेहमीच प्रेम करत आले आहेत. या मालिकेतील प्रत्येक भागाने प्रेक्षकांना थरारक अनुभव दिला आहे. आता या लोकप्रिय फ्रेंचायझीचा अखेरचा भाग ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ 5 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आणि सुरुवातीपासूनच या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे.

फक्त 15 दिवसांमध्ये या चित्रपटाने जगभरात तब्बल 355 मिलियन डॉलर्सची म्हणजेच सुमारे 3140 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाचा खर्च केवळ 55 मिलियन डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनानुसार सुमारे 484 कोटी रुपये इतका होता. म्हणजेच, खर्चाच्या अनेक पटींनी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर कमाई केली आहे. अद्यापही या चित्रपटाची कमाई सुरु असून चित्रपट सहजपणे 500 मिलियन डॉलर्सच्या आकड्यापर्यंत पोहोचेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया काय? 

या चित्रपटाला मिळत असलेला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मात्र, मिश्र स्वरूपाचा आहे. काहींना हा चित्रपट मागील भागाइतका दमदार वाटला नाही, तरीही तो सामान्य हॉरर चित्रपटांच्या तुलनेत खूपच सरस असल्याचे बहुतेक प्रेक्षकांचे मत आहे. सोशल मीडियावर एका चाहत्याने लिहिले की, 'काल चित्रपट पाहिला, मजेदार होता. मालिकेतील सर्वोत्तम नाही पण चांगलाच वाटला. तर दुसऱ्या एकाने म्हटले की, हा चित्रपट नक्कीच 500 मिलियन डॉलर्सची कमाई करेल. कारण हॅलोवीन सीझन जवळ आलाय.

चित्रपटाच्या कमाईकडे सर्वांचे लक्ष

या चित्रपटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची दमदार स्टारकास्ट. पॅट्रिक विल्सन, वेरा फार्मिगा, मिया टॉमलिन्सन आणि बेन हार्डी यांनी आपल्या उत्कृष्ट अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. दिग्दर्शनाची धुरा मायकेल चाव्स यांनी सांभाळली असून, त्यांनी भीती आणि थरार यांचा उत्तम संगम घडवून आणला आहे. आता प्रेक्षकांची नजर या चित्रपटाच्या पुढील कमाईकडे लागली आहे. पण एक गोष्ट नक्की, हॉरर चित्रपटांच्या चाहत्यांसाठी ‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ ही खऱ्या अर्थाने एक अप्रतिम भेट ठरली आहे.

FAQ

चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

‘द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स’ 5 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला.

चित्रपटाने किती कमाई केली आहे?

15 दिवसांत चित्रपटाने जगभरात 355 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 3140 कोटी रुपये) कमावले आहेत.

चित्रपटाचा खर्च किती होता?

चित्रपटाचा खर्च 55 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 484 कोटी रुपये) होता.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
the conjuring last ritesthe conjuring last rites box office collectionद कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्सbox officethe conjuring last rites movie

